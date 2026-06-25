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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Češi se odplížili. Kdo si vzpomene, že byli toho všeho součástí? píší v zahraničí

Autor:
  14:13
Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...

Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek, za ním zleva Robin Hranáč, Matěj Kovář a Tomáš Holeš. | foto: Annegret HilseReuters

Mexický brankář Guillermo Ochoa se svými pěti dětmi pózuje po zápase s Českem...
Mexický brankář Guillermo Ochoa a jeho reakce po zápase s Českem na MS.
Mexický brankář Guillermo Ochoa bezprostředně po zápase s Českem. Nejspíš...
Mexický brankář Guillermo Ochoa po zápase s Českem nad hlavami spoluhráčů....
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Co je horší než drsná kritika? Žádná, protože vlastně nikomu nechybíte a nikoho nezajímáte. Museli byste se hodně snažit, abyste v zahraničních médiích našli komentáře k vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa. „Za pár let si nikdo nevzpomene, že Češi byli amerického šampionátu součástí,“ napsal seriózní britský deník The Guardian.

Už po remíze s Jihoafrickou republikou v druhém utkání skupiny šlo v zahraničních médiích zachytit: „Jsou nejslabším evropským týmem na šampionátu Češi?“

Každopádně přes Atlantik domů poletí jako první evropský tým, byť například Turci byli vyřazeni už po dvou kolech, ale svůj poslední duel ve skupině teprve budou hrát.

„Existují různé způsoby, jak se dá opustit turnaj. Můžete vypadnout se vztyčenou hlavou se silným soupeřem. Můžete mít smůlu, nadávat na rozhodčí a nepřející osud. Můžete zaujmout komickými chybami, vlastními góly, červenými kartami. Nebo se můžete odplížit, aniž byste zanechali stopy. A to je přesně ta cesta, kterou následovalo Česko,“ napsal The Guardian.

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

„Jen možná fanoušci Irska přemýšlejí o tom, co tam Češi předvedli z pozice, kterou jim vzali,“ připomněl březnovou baráž.

Americký server Fox Sports při hodnocení utkání proti Mexiku není tak příkrý. Ocenil, že jeden z pořadatelských týmů narazil na soupeře a hru, se kterou se moc často nesetkává. „Na pětičlennou obranu, na dlouhé přihrávky a nákopy na fyzicky silného útočníka Hložka. Češi svého soupeře prověřili,“ tvrdil Fox Sports.

Koubek: Výkony nebyly dobré, měli jsme sehrát lepší roli. Konec? Takhle neuvažuji

The Guardian upozornil, že trenér Miroslav Koubek do základní sestavy nezařadil Patrika Schicka s Tomášem Součkem, bez kterých by předchozí trenéři nikdy nehráli.

„Pokud by Češi zvítězili, stačilo by jim to na postup. Ale jejich výhra se nikdy nezdála pravděpodobná,“ uzavírá britský deník. „Když Mateo Chávez krátce po půli klidně zakončil své sólo z poloviny hřiště, tím Čechy takřka definitivně dorazil.“

Výmluvné bylo hodnocení BBC. Mexičané obdrželi devítky, osmičky, sedmičky, Češi dvojky a trojky.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina C

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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