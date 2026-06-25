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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Minul jen těsně, pak ale Češi odpadli. Ta šance mrzí hodně, řekl debutant Višinský

Autor:
  6:11
Český záložník Denis Višinský lituje neproměněné tutovky proti Mexiku.

Český záložník Denis Višinský lituje neproměněné tutovky proti Mexiku. | foto: AP

Denis Višinský střílí na mexickou bránu.
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Už vyhlížel, jestli se jeho pokus pomalu stočí k tyči. Na tváři měl v tu chvíli lehký úsměv a oči mu jiskřily. Nakonec však Denis Višinský, český debutant na mistrovství světa, místo gólové radosti jen klesnul na kolena a schoval hlavu v dlaních. Tak málo chybělo!

Aktivní fotbalista mohl poslat reprezentanty do vedení v posledním utkání na mistrovství světa s Mexikem na slavném Aztéckém stadionu, nakonec kousal porážku 0:3 a vyřazení z turnaje.

„Ta šance mě mrzí,“ hlesl pak v televizním rozhovoru.

Rozhodně při svém debutu nezklamal.

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„Ale samozřejmě se to ve mně mísí. Je to turnaj, na který asi v životě nezapomenu. Zároveň jsem smutnej, že jsme to nedotáhli, ať minule s Jihoafrickou republikou, tak teď. Kdybychom šli do vedení, mohlo to vypadat jinak,“ líčil mezi novináři v mixzóně.

Během zápasu se z levé strany umně pohyboval mezi mexickými obránci a správně si nacházel prostory, do kterých si naběhnout.

Třeba právě v osmé minutě, kdy po pravé straně utekl Šulc a poslal do vápna pod sebe skákavý balon. Ten proskočil kolem Hložka, který ho záměrně pouštěl Višinskému, jenž zkusil zakončení z první.

Sedlo mu, minulo brankáře, kutálelo se však směrem ven od tyče a nakonec skončilo mimo.

Denis Višinský střílí na mexickou bránu.

„Od ofenzivních hráčů se čeká, abychom dávali góly. A to se nepovedlo,“ dodal plzeňský záložník. Šanci měl ještě jednu, když zidanovkou protancoval kolem dvou obránců, ale do střely mu skočil třetí hráč v bílém.

„Já jsem se strašně těšil a snažil jsem se hrát tak, jak nejlépe umím,“ popisoval třiadvacetiletý reprezentant.

Ve druhé půli pak brzy střídal, podle trenéra Miroslava Koubka kvůli únavě. „Nedokážu posoudit, nemyslím si, že bych byl nějak unavený,“ kroutil hlavou Višinský. „Cítil jsem, že ještě můžu pomoct, ale nevím, jak to měli ostatní.“

„Jaká je nálada v šatně? No špatná. Nedokážu říct, co jsme měli udělat lépe, je to asi víc věcí,“ dumal pak.

Na šanci v úvodních dvou duelech čekal, přitom svůj premiérový gól v reprezentaci vstřelil už na americké půdě, když skóroval v přípravě s Guatemalou. Pak naskočil až v mexickém svatostánku, kde v první půli patřil k nejlepším.

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

„Nervózní jsem vůbec nebyl. Stokrát horší to bylo v přípravě s Kosovem, teď už jsem se těšil a snažil si to užít,“ líčil Višinský. „Fanoušci vás do zápasu vezmou a to už vás nepustí.“

Určitou roli podle něj v českém výkonu hrála i nadmořská výška přes dva kilometry. „To jsem zažil naposledy v Číně se Slavií. Strašná změna. Není vedro, není dusno, ale vzduch je najednou hrozně těžkej a rychle se zadýcháte,“ přemýšlel.

„Bohužel. Šance jsme měli a řekl bych, že nejsme o tolik horší než Mexiko. I když vím, že výsledek tomu neodpovídá. Mrzí mě to hodně,“ pokrčil rameny.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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