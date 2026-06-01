Jeden z lepších výkonů. Čtenáři ocenili Hložka, nejhorší tři slávisté či Višinský

Tradičně se nebáli kritizovat. Čtenáři v anketě iDNES.cz hodnotili přípravné utkání českých fotbalistů s Kosovem (2:1) před odjezdem na mistrovství světa. Výkon byl podle nich slušný, ale o poznání horší než ve finále baráže s Dánskem. Vyzdvihli zejména hru Adama Hložka, který jeden gól zařídil a druhý sám vstřelil.
Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu | foto: Michal Růžička, MAFRA

Český útočník Christophe Kabongo (vlevo) a Ilir Krasniqi z Kosova
Český útočník Christophe Kabongo střílí hlavou gól v utkání proti Kosovu.
I proto od čtenářů dostal průměrnou známku 1,58, což je na poměry anket velmi slušné číslo.

„Mohlo to být lepší. Nebylo to ode mě, jak to jen říct? Úplně stoprocentní,“ pravil Hložek skromně.

ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili

Druhý nejlepší byl podle čtenářů debutující brankář Lukáš Horníček, který obdržel skóre 1,92. Tradičně se líbil i výkon kapitána Ladislava Krejčího, jenž je na čísle 2,10.

Dohromady si český výkon vysloužil hodnocení 2,71, což je ve srovnání s baráží lepší než v utkání s Irskem (2,89), ale horší než v postupovém zápase s Dánskem (2,40).

Reprezentace očima čtenářů

Příprava na MS 2026
s Kosovem (2:1), průměrná známka 2,71

Baráž o MS 2026
s Dánskem (2:2, 3:1 na pen.) 2,40
s Irskem (2:2, 4:3 na pen.) 2,89

Kvalifikace MS 2026
s Gibraltarem (6:0) 2,69
na Faerských o. (1:2) 3,99
s Chorvatskem (0:0) 2,71
v Černé Hoře (2:0) 2,68
v Chorvatsku (1:5) 3,87
s Černou Horou (2:0) 2,48
s Gibraltarem (4:0) 2,8
s Faerskými o. (2:1) 3,03

„Viděl jsem, že Kosovo jsou bojovníci, oni vám nic nedarují. Jsou to zápasy na nůž, není to klasický přátelák. Věděli jsme, že to takové bude, viděli jsme videa, jsou to chasníci, kteří za to umí vzít. Čekali jsme to,“ hodnotil trenér Miroslav Koubek.

Příprava s Kosovem byla specifická tím, že do ní kouč poslal hned osmnáct hráčů, kteří zvládli víc než dvacet minut.

Čtvrtou nejlepší známku si vysloužil sedmnáctiletý Hugo Sochůrek, nejmladší debutant v historii národního týmu. Vysoko se udrželi i Tomáš Ladra, střelec úvodního gólu, či stopeři Štěpán Chaloupek s Robinem Hranáčem, ten dokonce odehrál celé utkání.

Naopak nejhorší hodnocení patřilo Davidu Douděrovi se známkou 3,25, těsně nad ním se podle čtenářů umístili Denis Višinský, Tomáš Holeš a David Jurásek.

Čeští fotbalisté už jsou v dějišti MS, po nočním letu dorazili do New Yorku

Další zápas reprezentanti odehrají už v Americe, kde v noci ze čtvrtka na pátek (ve dvě hodiny ráno českého času) vyzvou v New Yorku výběr Guatemaly. Pak už budou následovat ostré zápasy s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

