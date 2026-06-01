Jeden z lepších výkonů. Čtenáři ocenili Hložka, nejhorší tři slávisté či Višinský

I proto od čtenářů dostal průměrnou známku 1,58, což je na poměry anket velmi slušné číslo.
„Mohlo to být lepší. Nebylo to ode mě, jak to jen říct? Úplně stoprocentní,“ pravil Hložek skromně.
ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili
Druhý nejlepší byl podle čtenářů debutující brankář Lukáš Horníček, který obdržel skóre 1,92. Tradičně se líbil i výkon kapitána Ladislava Krejčího, jenž je na čísle 2,10.
Dohromady si český výkon vysloužil hodnocení 2,71, což je ve srovnání s baráží lepší než v utkání s Irskem (2,89), ale horší než v postupovém zápase s Dánskem (2,40).
„Viděl jsem, že Kosovo jsou bojovníci, oni vám nic nedarují. Jsou to zápasy na nůž, není to klasický přátelák. Věděli jsme, že to takové bude, viděli jsme videa, jsou to chasníci, kteří za to umí vzít. Čekali jsme to,“ hodnotil trenér Miroslav Koubek.
Příprava s Kosovem byla specifická tím, že do ní kouč poslal hned osmnáct hráčů, kteří zvládli víc než dvacet minut.
Čtvrtou nejlepší známku si vysloužil sedmnáctiletý Hugo Sochůrek, nejmladší debutant v historii národního týmu. Vysoko se udrželi i Tomáš Ladra, střelec úvodního gólu, či stopeři Štěpán Chaloupek s Robinem Hranáčem, ten dokonce odehrál celé utkání.
Naopak nejhorší hodnocení patřilo Davidu Douděrovi se známkou 3,25, těsně nad ním se podle čtenářů umístili Denis Višinský, Tomáš Holeš a David Jurásek.
Další zápas reprezentanti odehrají už v Americe, kde v noci ze čtvrtka na pátek (ve dvě hodiny ráno českého času) vyzvou v New Yorku výběr Guatemaly. Pak už budou následovat ostré zápasy s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem.