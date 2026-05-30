Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší

V utkání si vyzkouší všechny, kteří jsou na hraně nominace. Naopak stabilní členové kádru dostanou volno.
„Třeba tady vedle sedící Láďa Krejčí ještě o víkendu hrál ligu. Takže prověření hráči trochu relaxu potřebují, navíc je není potřeba testovat. Naopak z nováčků naskočí všichni,“ potvrdil Koubek, načež pro soupeře mazaně dodal: „Ale neberte to tak, že Krejčí určitě hrát nebude.“
Česko – Kosovo
Neděle 31. května od 16 hodin
Rozhodčí: Očenáš - Pacák, Jekkel (všichni Slovensko).
Umístění v žebříčku FIFA: 41. - 78.
Bilance: Česko - Kosovo: 2 1-0-1 3:3.
Určitě se však představí sedmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek, jenž by se měl v nedělním utkání od 16 hodin stát nejmladším reprezentačním debutantem. Nebo třeba Adam Hložek, který se během jara zotavil z vleklého zranění.
Jak vnímáte Hložkovu pozici?
Zatím máme pouze pasáže nácviku, kdy úplně nevidíte ucelený herní výkon. Ten musí předvést, až v neděli dostane pravděpodobně poločas. Půjde hlavně o jeho herní praxi a o to, jak s ním zamávala dlouhá pauza.
Máte už jasno, kteří hráči jsou na hraně? Jak s nimi pracujete?
Já s hráči komunikuji tak, jak potřebuju. Někomu, kdo je někde na pomezí, určitě nesděluji nějakou prognózu, že by se ho vyřazení mělo týkat.
|
Fotbalisté hrají o konečnou nominaci na MS. Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?
Co byste od nich chtěl v neděli vidět?
Ty jména bych nechtěl úplně zmiňovat, každopádně oni vědí, že jsou v takovém širším výběrovém řízení. Rozhoduje nakonec všechno, i ten tréninkový proces. Nechci říct, že stoprocentně rozhodne jen jeden poločas, my všechno zvažujeme z různých úhlů: typologie, systém, pozice. Je potřeba číst mezi řádky a člověk musí mít určitý feeling, odhad. Takže se musíte dívat hlavně do systému.
Ale o výsledek s Kosovem vám určitě půjde také.
Je to zápas mezistátní, takže nepřipadá v úvahu, abychom to pojali jako tréninkový zápas. Budu apelovat na to, abychom ho odehráli s maximálním úsilím. Sestava bude možná méně zkušená, ale určitě do toho půjdeme se vším nasazením. Nemůžeme nic podcenit.
Co byste řekl o soupeři?
V posledních letech udělali velký pokrok, vypadli v baráži těsně před branami mistrovství světa. Čerpal jsem ze zápasu se Slovenskem a finále s Tureckem. Je to mužstvo, které vyřadilo Slováky a s Tureckem padlo 0:1. Takže je kvalitní, ví, co chce, má hráče v italské a německé lize. Chybělo velmi málo a byli by také na mistrovství.
V jaké je mužstvo náladě?
Bylo by smutné, kdyby nálada nebyla pozitivní. Všichni se těšíme a chceme za tu louži vyrazit. Absolutní koncentrace přijde až tam doletíme a všechno na nás dýchne.
Jaký je zdravotní stav týmu?
Všichni jsou v pořádku a nemáme žádný vážný problém.