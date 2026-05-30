Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší

Autor:
  15:58
V neděli večer, až čeští fotbalisté dohrají přípravné utkání s Kosovem, bude mít trenér Miroslav Koubek těžkou hlavu. Obratem totiž předstoupí před hráče a posléze i novináře, aby oznámil, která tři jména na mistrovství světa nepojedou. „Cítím se blbě. Je to nevděčná situace a samozřejmě se netěším. Ale takhle to síto funguje a patří k trenérské práci,“ kývl na předzápasové tiskové konferenci.
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek před utkáním s Kosovem. | foto: ČTK

V utkání si vyzkouší všechny, kteří jsou na hraně nominace. Naopak stabilní členové kádru dostanou volno.

„Třeba tady vedle sedící Láďa Krejčí ještě o víkendu hrál ligu. Takže prověření hráči trochu relaxu potřebují, navíc je není potřeba testovat. Naopak z nováčků naskočí všichni,“ potvrdil Koubek, načež pro soupeře mazaně dodal: „Ale neberte to tak, že Krejčí určitě hrát nebude.“

Česko – Kosovo

Neděle 31. května od 16 hodin

Rozhodčí: Očenáš - Pacák, Jekkel (všichni Slovensko).

Umístění v žebříčku FIFA: 41. - 78.

Bilance: Česko - Kosovo: 2 1-0-1 3:3.

Určitě se však představí sedmnáctiletý záložník Hugo Sochůrek, jenž by se měl v nedělním utkání od 16 hodin stát nejmladším reprezentačním debutantem. Nebo třeba Adam Hložek, který se během jara zotavil z vleklého zranění.

Jak vnímáte Hložkovu pozici?
Zatím máme pouze pasáže nácviku, kdy úplně nevidíte ucelený herní výkon. Ten musí předvést, až v neděli dostane pravděpodobně poločas. Půjde hlavně o jeho herní praxi a o to, jak s ním zamávala dlouhá pauza.

Máte už jasno, kteří hráči jsou na hraně? Jak s nimi pracujete?
Já s hráči komunikuji tak, jak potřebuju. Někomu, kdo je někde na pomezí, určitě nesděluji nějakou prognózu, že by se ho vyřazení mělo týkat.

Fotbalisté hrají o konečnou nominaci na MS. Kdo by měl proti Kosovu nastoupit?

Co byste od nich chtěl v neděli vidět?
Ty jména bych nechtěl úplně zmiňovat, každopádně oni vědí, že jsou v takovém širším výběrovém řízení. Rozhoduje nakonec všechno, i ten tréninkový proces. Nechci říct, že stoprocentně rozhodne jen jeden poločas, my všechno zvažujeme z různých úhlů: typologie, systém, pozice. Je potřeba číst mezi řádky a člověk musí mít určitý feeling, odhad. Takže se musíte dívat hlavně do systému.

Ale o výsledek s Kosovem vám určitě půjde také.
Je to zápas mezistátní, takže nepřipadá v úvahu, abychom to pojali jako tréninkový zápas. Budu apelovat na to, abychom ho odehráli s maximálním úsilím. Sestava bude možná méně zkušená, ale určitě do toho půjdeme se vším nasazením. Nemůžeme nic podcenit.

Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) v diskuzi s asistentem Janem Suchopárek.

Co byste řekl o soupeři?
V posledních letech udělali velký pokrok, vypadli v baráži těsně před branami mistrovství světa. Čerpal jsem ze zápasu se Slovenskem a finále s Tureckem. Je to mužstvo, které vyřadilo Slováky a s Tureckem padlo 0:1. Takže je kvalitní, ví, co chce, má hráče v italské a německé lize. Chybělo velmi málo a byli by také na mistrovství.

V jaké je mužstvo náladě?
Bylo by smutné, kdyby nálada nebyla pozitivní. Všichni se těšíme a chceme za tu louži vyrazit. Absolutní koncentrace přijde až tam doletíme a všechno na nás dýchne.

Jaký je zdravotní stav týmu?
Všichni jsou v pořádku a nemáme žádný vážný problém.

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička pokračuje v Baníku, trenéra mění Liverpool

Sledujeme online
Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

