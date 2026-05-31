Krejčí o Chorého situaci: Nejsem soudce, v kabině to funguje. Sochůrek? Skvělý kluk

  8:18
Dost pravděpodobně se může stát, že do přípravného utkání českých fotbalistů s Kosovem vyběhne s kapitánskou páskou někdo jiný. I proto, že Ladislav Krejčí patří mezi prověřené opory, které si kouč Miroslav Koubek nemusí před mistrovstvím světa zkoušet. „Ale neznamená to, že určitě hrát nebude,“ namítl kouč na oko před zvědavými zástupci soupeře.
Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí před utkáním s Kosovem. | foto: ČTK

„Rozhodně u trenéra za minutáž lobbovat nebudu, takhle to mezi námi nefunguje,“ odvětil Krejčí. „Já su připravený na cokoli a hlavně su zdráv, což je nejdůležitější. Rozhodnutí je na trenérovi.“

Také Krejčí ještě minulý víkend dohrával anglickou ligu, ze které s Wolverhamptonem sestoupil.

Česko – Kosovo

Neděle 31. května od 16 hodin

Rozhodčí: Očenáš - Pacák, Jekkel (všichni Slovensko).

Umístění v žebříčku FIFA: 41. - 78.

Bilance: Česko - Kosovo: 2 1-0-1 3:3.

Už jste sezonu hodil za hlavu?
Nebyla podle našich představ, ale teď je rozpoložení úplně jiné. Tady jsme v jiné situaci, na sezonu už jsem zapomněl.

Blíží se první mistrovství světa s českou účastí po dvaceti letech. Nehrklo ve vás, když vás Aaronson z Leedsu v souboji v závěru sezony zranil?
Popisovat to úplně nebudu, ani nechci, protože těch souvislostí tam bylo víc. Není potřeba všechno pouštět do éteru. Dělal jsem každopádně maximum, abych se připravil na mistrovství světa. Teď už jsem v pořádku.

Stejně jako Adam Hložek, který se po delší době vrací do národního týmu. Jaké to je se zase potkat?
Su rád, že ho můžu vidět nejen po přátelské stránce, ale i na hřišti. Je radost koukat, co dokáže. Držím mu pěsti, ať mu slouží zdraví, protože jsme si vědomi kvalit, které má.

Koho nevzít na mistrovství? Je to nevděčná situace, řekl Koubek. Nováčky si vyzkouší

Jak coby kapitán působíte na kluky, kteří jsou na hraně nominace na šampionát? Třeba Hugo Sochůrek popisoval, jak mu udělala radost vaše zpráva.
Já nevím, kdo je na hraně. Díky bohu nemusím to rozhodnutí dělat, protože to není nic jednoduchého. Ke všem se chovám stejně, nováčkům se nejen já, ale všichni snažíme vytvořit takové prostředí, aby se mezi námi cítili co nejlépe a měli klid na své výkony. I já vím, jaké to bylo tenkrát, první dny byly prostě rozkoukávací. Kluci na hřišti ale ukazují, že si místo tady zaslouží.

Záložníka Sochůrka ve Spartě sledujete, předpokládáme.
Všechny zápasy Sparty sleduju, takže jeho herní projev znám. S klukama jsem v kontaktu a bavím se o veškerém dění v klubu. O Hugovi vím, že je to skvělý a skromný kluk, na jeho věk i silově vyspělý. Je vidět, že má v sobě něco, co moc hráčů nemá, a doufám, že se o něj budou ve Spartě dobře starat a budou mu oporou, aby mohl rozvíjet svůj talent.

Jak vnímáte situaci kolem Tomáše Chorého, kterého trenér nominoval do reprezentace i přesto, že ho kvůli chování Slavia vyřadila z týmu?
Je normální, že když něco v prostoru je, tak tyhle konverzace nějak plynou. Rozhodně ale nejsem soudce a nikdy nebudu rozhodovat o něčím štěstí. Synergie v kabině je na super úrovni. A protože se to stalo mimo náš kolektiv, nechci vůbec nic komentovat, protože jsem u toho nebyl a je zbytečné se k tomu vracet. Tohle vůbec neřešíme.

Proti vám v neděli nastoupí i hráči Sparty útočníci Rrahmani a Krasniqi. Proběhlo nějaké hecování?
Na to se zeptám Kuchtiče (Jana Kuchty). Tyhle dva kluky jsem bohužel ve Spartě nepotkal, jen jsem se s nimi pobavil jednou na návštěvě Strahova, ale nemáme mezi sebou takový vztah, abychom se hecovali.

Co byste řekl o Kosovu?
Viděli jsme, jakou kvalitu mají, kolik v útočné fázi dokážou vstřelit gólů. Jsme si vědomi všech hráčů, kteří hrají na top úrovni. Víme, co dokážou.

