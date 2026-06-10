Kdy a kde sledovat zápas Jižní Korea vs. Česko?
Druhý zápas skupiny A na mistrovství věta ve fotbale se bude hrát v pátek 12. června 2026 od 4:00 na Guadalajara Stadium v Mexiku. Sledovat ho můžete na stanicích ČT Sport a Nova Action. Zápas Jižní Korea – Česko nabídneme i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
|Datum:
|pátek 12. června 2026 od 4:00
|Dějiště:
|Guadalajara Stadium (Estadio Akron)
|TV přenos
|ČT Sport, Nova Action
Cesta obou týmů na MS ve fotbale
Česká reprezentace skončila v kvalifikační skupině druhá za Chorvatskem a postup na mistrovství světa si zajistila po dvou barážových bitvách. V obou duelech rozhodla o svém úspěchu až v penaltovém rozstřelu. Češi nejprve vyřadili v Edenu Irsko a o pár dní později na Letné zdolali Dánsko.
Jižní Korea prošla třetím kolem kvalifikace bez jediné porážky. Ve skupině B s Irákem, Jordánskem, Kuvajtem, Ománem a Palestinou zaznamenala šest výher a čtyři remízy, což z ní udělalo jediný asijský tým, který v závěrečné fázi kvalifikace neokusil porážku.
Na koho se oba týmy spoléhají?
Český tým má jasného lídra ve svém kapitánovi. Stoper Ladislav Krejčí má výborné čtení hry a organizační schopnosti. Vyniká v soubojích a je velmi platný i při zakládání útoků. Při útočných standardních situacích si dokáže najít správné místo a střílet góly. Velmi důležitý je jeho pozitivní vliv na psychiku týmu.
V útočné fázi by měli k tahounům patřit neúnavný štírek Pavel Šulc a útočník se zabijáckým instinktem Patrik Schick.
Největší hrozby v týmu Jižní Koreje? Slavný Son Hung-min, který loni po deseti letech opustil anglický Tottenham. Právě Son byl s deseti góly nejlepším týmovým střelcem v kvalifikaci. V současnosti už hájí barvy amerického Los Angeles FC.
Nejproduktivnějším asistentem v cestě na světový šampionát byl I Kang-in z PSG, loňský vítěz Ligy mistrů a letošní finalista. Obranu v reprezentaci diriguje Kim Min-če z mnichovského Bayernu.
Poslední zápasy týmů před MS
Češi po zmíněné baráži odehráli ještě dva přípravné duely. V tom prvním v Praze na Letné zdolali Kosovo 2:1, pak v New Jersey porazili 3:1 Guatemalu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|05.06.26
|Příprava
|Česko – Guatemala
|3:1
|31.05.26
|Příprava
|Česko – Kosovo
|2:1
|31.03.26
|baráž o MS
|Česko – Dánsko
|2:2 (pen. 3:1)
|26.03.26
|baráž o MS
|Česko – Irsko
|2:2 (pen. 4:3)
Korea v přípravě podlehla Pobřeží slonoviny 0:4, potom nestačila 0:1 na Rakousko. Sebevědomí si pozvedla vysokou výhrou 5:0 nad Trinidadem a Tobagem, následovalo vítězství 1:0 nad Salvadorem.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|04.06.26
|Příprava
|Jižní Korea – Salvador
|1:0
|31.05.26
|Příprava
|Jižní Korea – Trinidad a Tobago
|5:0
|31.03.26
|Příprava
|Rakousko – Jižní Korea
|1:0
|28.03.26
|Příprava
|Jižní Korea – Pobřeží slonoviny
|0:4
Jak oba týmy zvládly generálku?
- Čeští fotbalisté přehráli v posledním přípravném duelu Guatemalu 3:1. Od ubojované baráže se trenér Koubek snaží vyladit herní styl a i proti Guatemale bylo vidět, že tým se ještě potřebuje sehrát.
- Jižní Korea naladila formu těsnou výhrou 1:0 nad Salvadorem. V přípravném utkání v americkém Provu měla převahu, ale dlouho narážela na obranu soupeře i brankáře Maria Gonzáleze. Rozhodnutí přinesla až 57. minuta, kdy se z přímého kopu trefil záložník Lee Dong-gyeong.
Vzájemné zápasy Česko vs. Jižní Korea
Čeští fotbalisté proti Koreji odehráli pouze tři přípravné duely a všechny velmi dávno.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|5. 6. 2016
|příprava
|Česko
|Jižní Korea
|1:2
|15. 8. 2001
|příprava
|Česko
|Jižní Korea
|5:0
|27. 5. 1998
|příprava
|Jižní Korea
|Česko
|2:2
Jak to vidí bookmakeři?
Sázková kancelář Tipsport vidí utkání naprosto otevřeně:
|Zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Jižní Korea – Česko
|2,74
|3,09
|2,96