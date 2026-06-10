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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jižní Korea - Česko: Kde sledovat MS ve fotbale v TV

Aleš Dostál
  17:29
Událost nadšeně očekávaná českými fanoušky se rychle blíží. Fotbalisté nastoupí po dvaceti letech k utkání na mistrovství světa. Prvním soupeřem národního týmu ve skupině A bude Jižní Korea. V našem přehledu najdete, kdy a kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy vedly v přípravě, přehled klíčových hráčů i další užitečné informace.

Záložník Tomáš Souček hlavičkuje v utkání s Guatemalou. | foto: FAČR

Kdy a kde sledovat zápas Jižní Korea vs. Česko?

Druhý zápas skupiny A na mistrovství věta ve fotbale se bude hrát v pátek 12. června 2026 od 4:00 na Guadalajara Stadium v Mexiku. Sledovat ho můžete na stanicích ČT Sport a Nova Action. Zápas Jižní Korea – Česko nabídneme i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Datum:pátek 12. června 2026 od 4:00
Dějiště:Guadalajara Stadium (Estadio Akron)
TV přenosČT Sport, Nova Action

Cesta obou týmů na MS ve fotbale

Česká reprezentace skončila v kvalifikační skupině druhá za Chorvatskem a postup na mistrovství světa si zajistila po dvou barážových bitvách. V obou duelech rozhodla o svém úspěchu až v penaltovém rozstřelu. Češi nejprve vyřadili v Edenu Irsko a o pár dní později na Letné zdolali Dánsko.

Jižní Korea prošla třetím kolem kvalifikace bez jediné porážky. Ve skupině B s Irákem, Jordánskem, Kuvajtem, Ománem a Palestinou zaznamenala šest výher a čtyři remízy, což z ní udělalo jediný asijský tým, který v závěrečné fázi kvalifikace neokusil porážku.

Na koho se oba týmy spoléhají?

Český tým má jasného lídra ve svém kapitánovi. Stoper Ladislav Krejčí má výborné čtení hry a organizační schopnosti. Vyniká v soubojích a je velmi platný i při zakládání útoků. Při útočných standardních situacích si dokáže najít správné místo a střílet góly. Velmi důležitý je jeho pozitivní vliv na psychiku týmu.

V útočné fázi by měli k tahounům patřit neúnavný štírek Pavel Šulc a útočník se zabijáckým instinktem Patrik Schick.

Momentka z utkání mezi Českem a Guatemalou, v akci útočník Patrik Schick.

Největší hrozby v týmu Jižní Koreje? Slavný Son Hung-min, který loni po deseti letech opustil anglický Tottenham. Právě Son byl s deseti góly nejlepším týmovým střelcem v kvalifikaci. V současnosti už hájí barvy amerického Los Angeles FC.

Nejproduktivnějším asistentem v cestě na světový šampionát byl I Kang-in z PSG, loňský vítěz Ligy mistrů a letošní finalista. Obranu v reprezentaci diriguje Kim Min-če z mnichovského Bayernu.

Poslední zápasy týmů před MS

Češi po zmíněné baráži odehráli ještě dva přípravné duely. V tom prvním v Praze na Letné zdolali Kosovo 2:1, pak v New Jersey porazili 3:1 Guatemalu.

DatumSoutěžZápasSkóre
05.06.26PřípravaČesko – Guatemala3:1
31.05.26PřípravaČesko – Kosovo2:1
31.03.26baráž o MSČesko – Dánsko2:2 (pen. 3:1)
26.03.26baráž o MSČesko – Irsko2:2 (pen. 4:3)

Korea v přípravě podlehla Pobřeží slonoviny 0:4, potom nestačila 0:1 na Rakousko. Sebevědomí si pozvedla vysokou výhrou 5:0 nad Trinidadem a Tobagem, následovalo vítězství 1:0 nad Salvadorem.

DatumSoutěžZápasSkóre
04.06.26PřípravaJižní Korea – Salvador1:0
31.05.26PřípravaJižní Korea – Trinidad a Tobago5:0
31.03.26PřípravaRakousko – Jižní Korea1:0
28.03.26PřípravaJižní Korea – Pobřeží slonoviny0:4

Jak oba týmy zvládly generálku?

  • Čeští fotbalisté přehráli v posledním přípravném duelu Guatemalu 3:1. Od ubojované baráže se trenér Koubek snaží vyladit herní styl a i proti Guatemale bylo vidět, že tým se ještě potřebuje sehrát.
  • Jižní Korea naladila formu těsnou výhrou 1:0 nad Salvadorem. V přípravném utkání v americkém Provu měla převahu, ale dlouho narážela na obranu soupeře i brankáře Maria Gonzáleze. Rozhodnutí přinesla až 57. minuta, kdy se z přímého kopu trefil záložník Lee Dong-gyeong.

Vzájemné zápasy Česko vs. Jižní Korea

Čeští fotbalisté proti Koreji odehráli pouze tři přípravné duely a všechny velmi dávno.

Vzájemné zápasy Česka a Jižní Koreje
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
5. 6. 2016přípravaČeskoJižní Korea1:2
15. 8. 2001přípravaČeskoJižní Korea5:0
27. 5. 1998přípravaJižní KoreaČesko2:2

Jak to vidí bookmakeři?

Sázková kancelář Tipsport vidí utkání naprosto otevřeně:

Sázkové kurzy na utkání Jižní Korea vs. Česko
ZápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Jižní Korea – Česko2,743,092,96
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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