ONLINE: Jižní Korea - Česko, fotbalisté vstupují do mistrovství světa

Udrží Češi neporazitelnost v éře trenéra Miroslava Koubka? Od jeho nástupu jde o páté utkání.
Stadion pro téměř 50 tisíc diváků leží v nadmořské výšce téměř 1600 metrů, na což hráči ani jednoho z týmů nejsou zvyklí.
Česko a Korea se poprvé potkávají v soutěžním zápase. Vítěz se hned na úvod turnaje hodně přiblíží postupu do vyřazovací fáze, ze skupiny jdou dál první dva plus osm nejlepších týmů ze třetích míst.
Soupeři se dosud utkali ve třech přípravných duelech s vyrovnanou bilancí jednoho vítězství, porážky a remízy. V posledním vzájemném souboji před deseti lety Češi v generálce na mistrovství Evropy podlehli Korejcům v Praze 1:2.
Do zápasu ze současného výběru zasáhl jen bývalý reprezentační kapitán Vladimír Darida, proti hrál útočník Son Hung-min.
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Dva domovy, jeden šampionát. Mexičan, Korejec a Jihoafričan o fandění z Česka
České národní mužstvo se na světovém šampionátu představí podruhé od rozdělení federace. V roce 2006 v Německu porazilo Spojené státy, ale pak podlehlo Ghaně i Itálii a do play off nepostoupilo.
Po duelu s Jižní Koreou ho čekají utkání ještě s Jihoafrickou republikou a Mexikem, které turnaj pořádá spolu se Spojenými státy a s Kanadou.