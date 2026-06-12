Zahraniční komentátoři i média ne zrovna lichotivě hodnotila výkon českých fotbalistů v úvodním vystoupení na šampionátu v Americe. Shodují se, že zklamali herně. Svěřenci trenéra Koubka podlehli Jižní Koreji 1:2.
„Jihokorejci byli mnohem organizovanější, technicky vyspělejší, dlouho je brzdil brankář Kovář. Český tým celkově zklamal,“ napsal francouzský L´Equipe.
„Korejci byli nápadití, ale nechali se nachytat dlouhým autem. Nakonec dali dva góly, což pro ně byla spravedlivá odměna. Češi nedokázali představovat hrozbu s výjimkou standardních situací, kde měli značnou fyzickou převahu,“ poznamenal francouzský deník.
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„Jižní Korea udělala první krok k postupu do dalšího kola po zaslouženém vítězství proti pragmatické České republice,“ uvedla španělská Marca. I ona pochválila českého brankáře Kováře, slušné hodnocení měli i kapitán Krejčí a střídající Sadílek.
Jiný španělský deník AS vyzdvihl In-poma, který první gól dal a na druhý přihrál. „Záložník Feyenoordu přitom od ledna neskóroval.“
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Italský deník Gazzetta dello Sport kritizoval úroveň prvního poločasu. „Byl hrozný, zato druhý byl vynikající. Jižní Korea zaslouženě získala tři body. Češi byli příliš dlouho jen defenzivním týmem.“
Podobně to viděl i Tuttosport. „Jižní Korea prohrávala, ale nevzdala se a předvedla skvělý obrat.“
Anglický The Guardian připomněl, že vzdušné souboje si český tým může nechat patentovat. „Ve vzduchu opět dominoval.“
O utkání napsal: „Byl to zápas kontrastních stylů. Na jedné straně technická kvalita se spoustou přihrávek proti hrubé síle a přímočarému stylu Česka, které hrálo svůj první zápas na mistrovství světa po dvaceti letech.“
Zahraniční média si také všimla, že v hledišti stadionu Akron v Zapopánu v aglomeraci Guadalajary prosvítala spousta červených sedaček.
Francouzský deník L´Equipe k tomu přinesl samostatný článek. „Místo fotbalové horečky zívající prázdnota,“ psalo se v něm. „Mnoho fanoušků žasne, stadion je jen řídce zaplněn, prázdná místa jsou zřetelně viditelná v televizi.“
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Přitom pořadatelé oznámili, že na zápas Čechů s Korejci přišlo 44 985 diváků, oficiální kapacita je jen o tři tisíce vyšší.
Proč přišlo málo lidí?
„Částečně to lze vysvětlovat cenami vstupenek, které jsou několik měsíců ostře kritizovány. Nejlevnější vstupenky na spodní tribuny se nabízely za zhruba 500 dolarů,“ uvedl L´Equipe. „A svou roli sehrál i samotný zápas, v němž se proti sobě postavily dva týmy, které mexickou veřejnost příliš nelákají.“