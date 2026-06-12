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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Korejci individuálně výborní, ale mezer v obraně jsme měli dost, všimli si experti

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  9:35
Od naděje ke zklamání. „Bod by pro nás byl zlatý. Škoda,“ prohodil někdejší reprezentační obránce Roman Hubník po prohře fotbalistů (1:2) v úvodním utkání na mistrovství světa. „Naši kluci to odpracovali, ale zvítězila kreativita a kvalita Korejců,“ poznamenal bývalý ligový záložník Martin Fillo.
Ladislav Krejčí slaví gól během zápasu mistrovství světa proti Jižní Koreji

Ladislav Krejčí slaví gól během zápasu mistrovství světa proti Jižní Koreji | foto: Reuters

Smutný Vladimír Coufal po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa
Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa
Fotbalisté Jižní Koreji slaví vítězství nad Českem na mistrovství světa
David Zima (vlevo) a Tomáš Souček po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa
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Čeští fotbalisté mají na šampionátu za sebou první ze tří duelů v základní skupině.

Po bezbrankovém poločase je po přestávce dvakrát podržel brankář Matěj Kovář a po hodině hry se kapitán Ladislav Krejčí prosadil po dlouhém autu Vladimíra Coufala.

„Čekali jsme na brejky, ale k těm jsme se moc nedostali. Ale přišly standardky, naše největší zbraň. Ukázali jsme, proč jsme v nich byli v kvalifikaci nejlepší,“ říkal Roman Hubník ve studiu Nova Action. „Vedli jsme, byli v euforii. Škoda, že jsme vedení nedrželi déle.“

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Trvalo osm minut, než Korejci po krásné akci vyrovnali. „Měli jsme štěstí, že jsme ten gól nedostali dřív. Korejci byli vepředu individuálně výborní,“ všiml si Hubník.

„Po první půli jsme chválili naši obranu, ale pak už to říct nemůžeme. Měli dvě velké šance, pomalu se schylovalo ke katastrofě. Nejlepším hráčem byl náš brankář,“ hodnotil Fillo.

„Máme šest hráčů vzadu a oni stejně zakončují ve vápně. Mají schopnosti a kvalitu si dát míč do meziprostorů. Jeden dotyk, druhý dotyk a třetím střílí,“ podotkl Hubník.

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„Před prvním gólem jsme udělali velkou chybu, od protihráčů jsme byli daleko, Robin Hranáč zbytečně vystoupil do středu a udělal mezeru. A za tři vteřiny hráč dává gól. Těch skulinek jsme v nebezpečných prostorech měli až moc,“ všiml si Hubník. „To zakončení, hráč to udělal nádherně. Chvíli jsme si mysleli, že to Láďa Krejčí před prázdnou bránou doběhne, ale chyběl mu krok.“

Přitom krátce předtím, když dozněla oslava jeho gólu, tak shluk hráčů využil ke krátkému motivačnímu proslovu. „Tak se má chovat kapitán a lídr,“ poznamenal Fillo na Nova Action.

Česko v součtu s březnovou baráží odehrálo tři soutěžní utkání, celkem dalo pět branek, z toho tři právě Krejčí po standardkách, navíc po faulu na něj skóroval Schick z penalty.

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„Fantastický hozený aut od Vládi Coufala a Krejčí si tam krásně naběhl. Oni se nás ve vzduchu báli. Aut je nebezpečnější než roh. Na něj se připravíš, ale když hodíš míč, kam chceš a máš tam správný náběh, tak je to gól. Korejci udělali chybu, míč propadl mezi dvěma hráči,“ řekl Hubník.

„Těsně předtím Coufal netrefil centr snad o deset metrů,“ porovnával Fillo rozdíl, když míč letí před bránu z ruky a nohy.

Za stavu 1:1 dali gól nejdřív Češi, jenže při centru z přímého kopu hlavičkoval Tomáš Souček z ofsajdu. Když dokončil svou klasickou oslavu gólu, při které roztáhne ruce a točí se kolem své osy, podíval se na pomezního, který měl praporek nahoře. Rozhodnutí sudího následně potvrdilo i video.

„Došlo tam k přistrčení, tím se Souček dostal o pár decimetrů do ofsajdu. Když jste na hraně, tak to nejde ovlivnit,“ poukázal Fillo. „Nedivím se, že se Korejci standardek báli. Já jsem v lize bránil Součka, Chorého, to nechceš, oni jsou ve vápně nechutní. Nejen tím, že jsou vysocí. Oni tě do toho vápna jdou zabít, dát gól a ještě dostaneš ránu loktem, kolenem.“

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A jen tři minuty po neuznané brance Čechů skórovali Korejci. Oblouček za obranu do pravého křídla, centr a před brankářem Kovářem byl první Hjon-gju.

„Hranáč se nejdřív podíval, kde má hráče, pak mu ten metr chyběl. Jako stoper musíš sprintovat hned, pak by to stihl,“ myslí si Hubník. „Samozřejmě, my tady nevíme, jak jsou na tom hráči se silami. I to se mohlo projevit.“

V závěru měli Češi možnosti na vyrovnání. Další dlouhý aut propadl ke střídajícímu Hložkovi, který střílel na zadní tyči, ale korejský brankář se stihl přemístit.

„Mysleli jsme si, že střílí do prázdné, ale gólman předvedl skvělý zákrok. Pomohla mu i teč obránce,“ poznamenal Fillo. „A při druhé šanci Sadílek střílel slabě, podle mě míč dobře netrefil.“

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18. června nastoupí Češi k druhému utkání ve skupině A, jejich soupeřem je Jihoafrická republika, která v zahajovacím utkání celého šampionátu podlehla domácímu Mexiku 0:2.

„Musíme hrát jinak, víc ofenzivně. Spoléhat jen na standardky, to není stylem trenéra Koubka. Pro oba týmy to bude rozhodující zápas a já věřím, že ho zvládneme,“ řekl Hubník.

„Jihoafričani jsou kvalitativně jinde než Korea. Budeme dominovat a vyhrajeme,“ prohlásil Fillo.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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