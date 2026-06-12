Korejci individuálně výborní, ale mezer v obraně jsme měli dost, všimli si experti

Čeští fotbalisté mají na šampionátu za sebou první ze tří duelů v základní skupině.
Po bezbrankovém poločase je po přestávce dvakrát podržel brankář Matěj Kovář a po hodině hry se kapitán Ladislav Krejčí prosadil po dlouhém autu Vladimíra Coufala.
„Čekali jsme na brejky, ale k těm jsme se moc nedostali. Ale přišly standardky, naše největší zbraň. Ukázali jsme, proč jsme v nich byli v kvalifikaci nejlepší,“ říkal Roman Hubník ve studiu Nova Action. „Vedli jsme, byli v euforii. Škoda, že jsme vedení nedrželi déle.“
|
ZNÁMKY: Jak se vám líbili čeští fotbalisté na úvod MS proti Jižní Koreji?
Trvalo osm minut, než Korejci po krásné akci vyrovnali. „Měli jsme štěstí, že jsme ten gól nedostali dřív. Korejci byli vepředu individuálně výborní,“ všiml si Hubník.
„Po první půli jsme chválili naši obranu, ale pak už to říct nemůžeme. Měli dvě velké šance, pomalu se schylovalo ke katastrofě. Nejlepším hráčem byl náš brankář,“ hodnotil Fillo.
„Máme šest hráčů vzadu a oni stejně zakončují ve vápně. Mají schopnosti a kvalitu si dát míč do meziprostorů. Jeden dotyk, druhý dotyk a třetím střílí,“ podotkl Hubník.
|
Koubek: Mrzí to, měli jsme v rukách minimálně bod. Projevil se technický rozdíl
„Před prvním gólem jsme udělali velkou chybu, od protihráčů jsme byli daleko, Robin Hranáč zbytečně vystoupil do středu a udělal mezeru. A za tři vteřiny hráč dává gól. Těch skulinek jsme v nebezpečných prostorech měli až moc,“ všiml si Hubník. „To zakončení, hráč to udělal nádherně. Chvíli jsme si mysleli, že to Láďa Krejčí před prázdnou bránou doběhne, ale chyběl mu krok.“
Přitom krátce předtím, když dozněla oslava jeho gólu, tak shluk hráčů využil ke krátkému motivačnímu proslovu. „Tak se má chovat kapitán a lídr,“ poznamenal Fillo na Nova Action.
Česko v součtu s březnovou baráží odehrálo tři soutěžní utkání, celkem dalo pět branek, z toho tři právě Krejčí po standardkách, navíc po faulu na něj skóroval Schick z penalty.
|
Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil
„Fantastický hozený aut od Vládi Coufala a Krejčí si tam krásně naběhl. Oni se nás ve vzduchu báli. Aut je nebezpečnější než roh. Na něj se připravíš, ale když hodíš míč, kam chceš a máš tam správný náběh, tak je to gól. Korejci udělali chybu, míč propadl mezi dvěma hráči,“ řekl Hubník.
„Těsně předtím Coufal netrefil centr snad o deset metrů,“ porovnával Fillo rozdíl, když míč letí před bránu z ruky a nohy.
Za stavu 1:1 dali gól nejdřív Češi, jenže při centru z přímého kopu hlavičkoval Tomáš Souček z ofsajdu. Když dokončil svou klasickou oslavu gólu, při které roztáhne ruce a točí se kolem své osy, podíval se na pomezního, který měl praporek nahoře. Rozhodnutí sudího následně potvrdilo i video.
„Došlo tam k přistrčení, tím se Souček dostal o pár decimetrů do ofsajdu. Když jste na hraně, tak to nejde ovlivnit,“ poukázal Fillo. „Nedivím se, že se Korejci standardek báli. Já jsem v lize bránil Součka, Chorého, to nechceš, oni jsou ve vápně nechutní. Nejen tím, že jsou vysocí. Oni tě do toho vápna jdou zabít, dát gól a ještě dostaneš ránu loktem, kolenem.“
A jen tři minuty po neuznané brance Čechů skórovali Korejci. Oblouček za obranu do pravého křídla, centr a před brankářem Kovářem byl první Hjon-gju.
„Hranáč se nejdřív podíval, kde má hráče, pak mu ten metr chyběl. Jako stoper musíš sprintovat hned, pak by to stihl,“ myslí si Hubník. „Samozřejmě, my tady nevíme, jak jsou na tom hráči se silami. I to se mohlo projevit.“
V závěru měli Češi možnosti na vyrovnání. Další dlouhý aut propadl ke střídajícímu Hložkovi, který střílel na zadní tyči, ale korejský brankář se stihl přemístit.
„Mysleli jsme si, že střílí do prázdné, ale gólman předvedl skvělý zákrok. Pomohla mu i teč obránce,“ poznamenal Fillo. „A při druhé šanci Sadílek střílel slabě, podle mě míč dobře netrefil.“
18. června nastoupí Češi k druhému utkání ve skupině A, jejich soupeřem je Jihoafrická republika, která v zahajovacím utkání celého šampionátu podlehla domácímu Mexiku 0:2.
„Musíme hrát jinak, víc ofenzivně. Spoléhat jen na standardky, to není stylem trenéra Koubka. Pro oba týmy to bude rozhodující zápas a já věřím, že ho zvládneme,“ řekl Hubník.
„Jihoafričani jsou kvalitativně jinde než Korea. Budeme dominovat a vyhrajeme,“ prohlásil Fillo.