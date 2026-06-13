VIDEO: Obrana propadla, aspoň že jsme dali gól, říkali čeští fandové v Mexiku

Na úvodní utkání národního mužstva cestoval do Guadalajary se svým otcem. „Dostal to ode mě k osmnáctinám,“ říká druhý z českých příznivců v červených dresech.
„Cestovali jsme sem devatenáct hodin, zpátky to bude dvacet. Jsme tu do úterý a jelikož bydlíme v centru u fanzony, nebylo to nejlevnější,“ říká starší z českých fandů.
A zápas? „Myslím si, že obrana totálně propadla. Korejci byli lepší, měli víc šancí, my za první poločas snad ani nevystřelili na bránu. Je dobře, že jsme dali aspoň jeden gól, ale vyhrát jsme si nezasloužili.“
To jeden z korejských fanoušků měl mnohem lepší náladu. „Jsem tak šťastní, ten zápas byl perfektní.“
Česku na stadionu Akron v Zapopánu držela palce i jedna z mexických fanynek v zeleném dresu s českou šálou. „Jsme odsud z Guadalajary, milujeme Česko, milujeme Prahu. Minulý týden jsme u vás byli, krásná země, skvělí lidé. Tohle je pro vás, pro Česko,“ zvolala.