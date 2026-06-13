Proč zpochybňujete data? Pořadatelé hájí ohlášenou návštěvu na českém zápase

Média přinesla fotografie, jak při utkání Česko – Jižní Korea (1:2) mezi fanoušky svítí spousta červených sedaček.
Na pohled to nevypadalo, že do celkové kapacity osmačtyřiceti tisíc diváků chybí pouhé tři tisíce, po celém stadionu bylo hodně volných míst. Proto ta zpochybnění.
FIFA s použitím vlastní fotografie uvedla, že návštěvnost byla založena na „ověřených provozních datech a zahrnovala všechny přítomné v hledišti stadionu“.
„Oficiální údaje o návštěvnosti odrážejí počet naskenovaných vstupenek a diváků přítomných v prostoru stadionu. A ne vizuální hodnocení obsazenosti sedadel v daném okamžiku zápasu,“ prohlásil mluvčí FIFA.
Například renomovaný francouzský magazín L´Equipe věnoval návštěvnosti českého utkání zvláštní článek.
„Místo fotbalové horečky zívající prázdnota,“ psalo se v něm. „Mnoho fanoušků žasne, stadion je jen řídce zaplněn, prázdná místa jsou zřetelně viditelná v televizi.“
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FIFA však tvrdí, že na utkání dorazilo opravdu ohlášených 44 985 diváků.
„FIFA úzce spolupracuje s vedením stadionu a prodejci vstupenek, aby zajistila, že všechna zveřejněná čísla jsou založena na ověřených provozních datech,“ zdůraznil mluvčí.
„Upozorňujeme, že během zápasu v Guadalajaře bylo možné vidět několik fanoušků se vstupenkami, jak se zdržují v útrobách stadionu a nejsou po celou dobu na svých místech.“