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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Proč zpochybňujete data? Pořadatelé hájí ohlášenou návštěvu na českém zápase

Autor:
  14:27
Všimli jsme si spousty prázdných sedaček? A že rozhodně nebylo skoro vyprodáno? Ale jděte. Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) trvá na tom, že utkání českých fotbalistů na mistrovství světa sledovalo v hledišti stadionu Akron v Zapopánu opravdu pětačtyřicet tisíc diváků. Tak, jak pořadatelé oficiálně uvedli.
Pohle do hlediště během utkání mistrovství světa mezi Českem a Jižní Koreou....

Pohle do hlediště během utkání mistrovství světa mezi Českem a Jižní Koreou. Spousta volných míst měla důvody v drahých vstupenkách i neatraktivním obsazením, píší v zahraničí. | foto: AP

Celkový pohled do hlediště během utkání mistrovství světa mezi Českem a Jižní...
Momentka ze zápasu Česka a Jižní Koreji na mistrovství světa
Čeští fanoušci na stadionu Akron v Zapopánu během utkání proti Jižní Koreji.
Během zápasů Čechů proti Korejcům zůstalo mnoho sedaček v hledišti prázdných.
50 fotografií

Média přinesla fotografie, jak při utkání Česko – Jižní Korea (1:2) mezi fanoušky svítí spousta červených sedaček.

Na pohled to nevypadalo, že do celkové kapacity osmačtyřiceti tisíc diváků chybí pouhé tři tisíce, po celém stadionu bylo hodně volných míst. Proto ta zpochybnění.

FIFA s použitím vlastní fotografie uvedla, že návštěvnost byla založena na „ověřených provozních datech a zahrnovala všechny přítomné v hledišti stadionu“.

Celkový pohled do hlediště během utkání mistrovství světa mezi Českem a Jižní...
Během zápasů Čechů proti Korejcům zůstalo mnoho sedaček v hledišti prázdných.

„Oficiální údaje o návštěvnosti odrážejí počet naskenovaných vstupenek a diváků přítomných v prostoru stadionu. A ne vizuální hodnocení obsazenosti sedadel v daném okamžiku zápasu,“ prohlásil mluvčí FIFA.

Například renomovaný francouzský magazín L´Equipe věnoval návštěvnosti českého utkání zvláštní článek.

„Místo fotbalové horečky zívající prázdnota,“ psalo se v něm. „Mnoho fanoušků žasne, stadion je jen řídce zaplněn, prázdná místa jsou zřetelně viditelná v televizi.“

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

FIFA však tvrdí, že na utkání dorazilo opravdu ohlášených 44 985 diváků.

„FIFA úzce spolupracuje s vedením stadionu a prodejci vstupenek, aby zajistila, že všechna zveřejněná čísla jsou založena na ověřených provozních datech,“ zdůraznil mluvčí.

„Upozorňujeme, že během zápasu v Guadalajaře bylo možné vidět několik fanoušků se vstupenkami, jak se zdržují v útrobách stadionu a nejsou po celou dobu na svých místech.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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