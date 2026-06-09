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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Mexické pobřeží sužuje bouře Boris, varují úřady. Český zápas by ale ohrozit neměla

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  11:17
Předpověď zatím ukazuje dvaadvacet stupňů, přeháňky a slabý vítr rychlosti do deseti kilometrů za hodinu. Pro mexickou vnitrozemskou Guadalajaru v nadmořské výšce přes patnáct set metrů nad mořem v letním období dešťů nic neobvyklého. České úřady však varují před blízkou bouří Boris, která aktuálně sužuje jihozápadní pobřeží Mexika. Pár dnů před úvodním utkáním českých fotbalistů na mistrovství světa.
Tropická bouře Boris na pobřeží mexického města Acapulco ve státě Guerrero.

Tropická bouře Boris na pobřeží mexického města Acapulco ve státě Guerrero. | foto: Reuters

Tropická bouře Boris na pobřeží mexického města Acapulco ve státě Guerrero.
Stadion v Guadalajaře, kde Češi vstoupí do fotbalového mistrovství světa.
Akron Stadium, Guadalajara
Pohled na Estadio Akron.
6 fotografií

Varování obdrželi cestovatelé registrovaní v systému DROZD, což je projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí.

„Tropická bouře Boris způsobí poryvy větru o rychlosti 90 až 110 km/h na pobřeží státu Guerrero a vlny o výšce až pěti metrů na pobřeží států Michoacán, Guerrero (Acapulco) a Oaxaca (Puerto Escondido, Huatulco),“ uvedla zpráva ministerstva zahraničí.

„V dalších blízkých státech (Jalisco, Colima, Guanajuato, Mexico City, Morelos) se očekávají vydatné deště,“ přečetli si registrovaní občané.

Českých fanoušků a fotbalistů se týká stát Jalisco a sice město Guadalajara, kde v pátek ve 4 hodiny ráno českého času na stadionu Akron vykopnou mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou.

To je však od pobřeží vzdálené nějakých tři sta kilometrů, navíc za bariérou vysokých hor. I proto pro Guadalajaru vydaly místní úřady pouze varování před možnými přívalovými povodněmi po vytrvalých deštích.

„Vyzýváme cestovatele, aby v uvedených státech dbali zvýšené opatrnosti a řídili se pokyny místních orgánů. Doporučujeme sledovat místní média a webové stránky Národního meteorologického servisu: Servicio Meteorológico Nacional. V případě potíží se obraťte na místní záchrannou službu na čísle 911. V nouzi lze kontaktovat v pracovní době Velvyslanectví ČR v Mexiku nebo kdykoliv nepřetržitou nouzovou linku MZV +420 222 420 222,“ vyzývá české ministerstvo zahraničí.

Tropická bouře Boris na pobřeží mexického města Acapulco ve státě Guerrero.

Pro českou reprezentaci, která se do Guadalajary přesune ve středu, se zatím nic nemění.

„Jsme ve spojení se všemi složkami, které organizují cesty v rámci mistrovství světa. V současné chvíli pokračujeme podle původního plánu,“ řekl mluvčí Martin Bergman.

Nejhorší situaci očekávají na jihozápadním pobřeží, kde už prudce prší.

„Tam mohou srážky způsobit život ohrožující povodně a sesuvy půdy, zejména v oblastech s prudkým svahem,“ informovalo americké National Hurricane Center.

Akron Stadium, Guadalajara

„Zápasy na mistrovství světa by bouře ohrozit neměla,“ napsala agentura AP.

Postupně by měla postupovat do vnitrozemí, kde bude podle místních úřadů rapidně slábnout. Přinese s sebou však zmíněné srážky, které mohou úvodní český zápas znepříjemnit.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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