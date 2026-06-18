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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Dobré pasáže i pasivita. Čekali jsme, s čím soupeř přijde, hodnotil fotbalisty Čech

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  22:17
Solidní momenty v určitých pasážích hry. „Ale měli jsme je udržet delší dobu,“ podotkl legendární brankář Petr Čech k výkonu českých fotbalistů ve druhém utkání na mistrovství světa, v němž nakonec remizovali s Jihoafrickou republikou (1:1).
Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Lukáš Červ přijímá instrukce od trenéra Koubka.
Asistent Jan Suchopárek předává instrukce českým reprezentantům.
Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.
Patrik Schick v akci s utkání s JAR.
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Také však viděl, že národní mužstvo předvedlo málo aktivní výkon. „Byli jsme hodně pasívní,“ zdůraznil někdejší gólman a rekordman v počtu reprezentačních startů ve studiu televize Nova Action.

Zatímco kapitán Ladislav Krejčí s trenérem Miroslavem Koubkem hodnotili výkon spíš kladně, na pohled to stejně jako úvodním duelu šampionátu proti Jižní Koreji (1:2) dobré nebylo.

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„Měli jsme příležitosti, ale nedotáhli jsme do konce. Pak jsme si řekli, ať se teď ukážou oni. Čekali jsme, s čím přijdou. Oni měli velmi dobrou a zajímavou předfinální fázi, docela dobře se dostávali k vápnu, ale pak to velmi špatně řešili. A pod tímto dojmem si tým řekl, že to bude v pohodě,“ poukázal Čech.

„Tenhle typ zápasu k tomu svádí. Ale jak přenecháte míč soupeři, tak se mu něco povede. Jedna smolná ruka, penalta a přijdete o vítězství.“

Češi do utkání dobře vstoupili, soupeře přehrávali, vytvářeli si nadějné příležitosti, Sadílek jednu v šesté minutě využil. Ale pak nechali hrát Jihoafričany, kteří se do půle dostali do dvou třech pozic, z nichž mohli skórovat.

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Scénář z první půle se opakoval i po pauze. Češi nadějný start, šance Daridy, ale pak už jen tuhá defenzíva, nákopy, odkopy.

„Určité situace tým zvládl velmi dobře. Ano, výkon splňoval nějaké parametry v určitých fázích, ale v jiných ne. Přenechali iniciativu soupeři a to pak rozhodovalo. Nebyl to výbuch. Nebylo to tak, že by kluci nechtěli pracovat, ale pokud bychom se měli bavit o kvalitě hry...“ přemítal Petr Čech.

„Soupeř využil těch našich hluchých pasáží. Když ztratíte kontrolu nad zápasem, soupeř to může využít.“

A to se stalo. Pět minut před koncem zastavil střelu soupeře Šulc nechtěně rukou, kterou měl od těla. A pokutový kop Mokoena proměnil.

„Jen se na to podívejte, kde byla při té střele naše obrana. Hodně hluboko. Pokud by byla postavená výš, tak Šulc by byl mimo vápno,“ všiml si bývalý reprezentant Roman Hubník.

„Hrajeme na tři stopery, zavřeli se tam i oba halvbeci a ještě tam byl Šulc. Podle mě tam bylo hluboko hodně hráčů a dostali jsme zbytečný gól.“

Vyrovnávací gól JAR v zápase s Českou republikou.

„Začátek prvního i druhého poločasu jsme měli velmi vydařený, ale bez efektivity, což rozhodlo. Pak jsme šli dozadu, byli hodně pasívní. Soupeř si toho moc nevytvořil, penalta byla nešťastná, ale my jsme k ní šli naproti,“ řekl Hubník ve studiu Nova Action.

A mohlo být hůř. V sedmiminutovém nastavení měli Jihoafričané tři střely, které jim však ne ideálně sedly. Jednu dokonce vykopával Zima holení mimo bránu.

Krejčí: Musíme si říct do očí, co je problém. A Mexiko? Bude to jen větší hukot

„Po vyrovnání se to kluci snažili zvrátit zpátky, ale už to byla křeč. Nakonec to mohlo být daleko horší,“ uznal Čech.

„Je to hrozná škoda. Jste na mistrovství světa po dvaceti letech. Může se stát, že prohrajete, že to nevyjde, ale musíte odejít ze hřiště s tím, že jste pro úspěch udělali všechno. Kluci tam všechno nechali, ale kvalitativně se to nepovedlo. Možná chybělo víc odvahy. Ono pořád nejde aktivně napadat. Jsou fáze, kdy si musíte počkat, zalézt do bloku. Ale když už jsme v něm byli, tak jsme byli hodně pasívní. Musíte zmenšovat hřiště, být kompaktní,“ poznamenal.

Čeští reprezentanti slaví gól Jihoafrické republice.

České národní mužstvo má za sebou druhý zápas na turnaji, získalo první bod. Příští týden ze středy na čtvrtek ve 3.00 středoevropského času nastoupí v Mexiko City proti domácímu týmu. K postupu do vyřazovací fáze s největší pravděpodobností bude potřebovat vítězství.

„Věřím, že když jsme za outsidery a všichni nás odepíšou, tak se dokážeme vybičovat,“ zdůraznil Čech.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina B

Skupina A

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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