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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Darida, Hložek či Chorý. Jaké změny v sestavě by měl trenér Koubek udělat?

Autor:
  14:04
Situace před druhým zápasem českých fotbalistů na mistrovství světa si žádá změnu. Nasadí trenér Miroslav Koubek do základní sestavy proti Jihoafrické republice pár jiných hráčů, upraví rozestavení, vsadí proti outsiderovi skupiny A na ofenzivní pojetí? Co byste mu v anketě iDNES.cz poradili?

Čeští fotbalisté na rozšířeném nástupu před utkáním s Jižní Koreou. | foto: Reuters

Česko úvodní duel na šampionátu proti Jižní Koreji prohrálo 1:2, přestože ještě třiadvacet minut před koncem vedlo.

Protivník začal obrat krátce poté, kdy Koubek poslal na hřiště tři nové hráče Sadílka, Hložka a Chorého.

Ale těžko lze změnám přičítat, že Češi těsný náskok neudrželi. Vždyť Sadílek s Hložkem byli v závěru pro soupeře nebezpeční a dostali se do šancí.

ANKETA: Kdo by měl proti JAR nastoupit?

Vyberte jedenáct hráčů do základní sestavy

Lze očekávat, že Koubek pár změn udělá. Nebudou se týkat brankářského postu, protože Matěj Kovář tým navzdory obdrženým brankám podržel, ale mohly by se dotknout stoperské trojice, do níž trenéři neradi sahají

Kapitán Krejčí o místo nepřijde jistě. Otázkou je, co bude s Hranáčem, jenž zaváhal u obou branek, a s Chaloupkem. Připraveni jsou Zima se zkušeným Holešem.

Na pravém kraji těžko něco měnit, Coufal svým dlouhým autem připravil jediný gól. Jeho konkurentem je Douděra.

Na levé straně se poměrně dařilo Zelenému, ale před druhým gólem Korejců nezabránil centru. Připraven je Jurásek, který je víc ofenzivním hráčem s náběhy a ostrými centry.

Kuchta už trénoval naplno, Češi se brzy přesunou do Atlanty na klíčový zápas

Ve středu pole dostal překvapivě šanci Sojka a trenér ho chválil. Dostane prostor i v druhém utkání?

Na další pozice v záloze je velká konkurence. Souček, Provod a Šulc, kteří byli v základní sestavě. Na šanci čeká nejstarší muž kádr Darida, nejmladší Sochůrek, ale také Hložek, či defenzivní specialisté Červ se Sadílkem.

V kádru jsou čtyři hrotoví útočníci, číslem jedna je Schick. Proti Korejcům dostali minuty i Chorý s Chytilem a k dispozici je po zranění už také Kuchta.

ANKETA: Kdo by měl proti JAR nastoupit?

Vyberte jedenáct hráčů do základní sestavy

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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