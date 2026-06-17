Darida, Hložek či Chorý. Jaké změny v sestavě by měl trenér Koubek udělat?

Česko úvodní duel na šampionátu proti Jižní Koreji prohrálo 1:2, přestože ještě třiadvacet minut před koncem vedlo.
Protivník začal obrat krátce poté, kdy Koubek poslal na hřiště tři nové hráče Sadílka, Hložka a Chorého.
Ale těžko lze změnám přičítat, že Češi těsný náskok neudrželi. Vždyť Sadílek s Hložkem byli v závěru pro soupeře nebezpeční a dostali se do šancí.
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Lze očekávat, že Koubek pár změn udělá. Nebudou se týkat brankářského postu, protože Matěj Kovář tým navzdory obdrženým brankám podržel, ale mohly by se dotknout stoperské trojice, do níž trenéři neradi sahají
Kapitán Krejčí o místo nepřijde jistě. Otázkou je, co bude s Hranáčem, jenž zaváhal u obou branek, a s Chaloupkem. Připraveni jsou Zima se zkušeným Holešem.
Na pravém kraji těžko něco měnit, Coufal svým dlouhým autem připravil jediný gól. Jeho konkurentem je Douděra.
Na levé straně se poměrně dařilo Zelenému, ale před druhým gólem Korejců nezabránil centru. Připraven je Jurásek, který je víc ofenzivním hráčem s náběhy a ostrými centry.
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Kuchta už trénoval naplno, Češi se brzy přesunou do Atlanty na klíčový zápas
Ve středu pole dostal překvapivě šanci Sojka a trenér ho chválil. Dostane prostor i v druhém utkání?
Na další pozice v záloze je velká konkurence. Souček, Provod a Šulc, kteří byli v základní sestavě. Na šanci čeká nejstarší muž kádr Darida, nejmladší Sochůrek, ale také Hložek, či defenzivní specialisté Červ se Sadílkem.
V kádru jsou čtyři hrotoví útočníci, číslem jedna je Schick. Proti Korejcům dostali minuty i Chorý s Chytilem a k dispozici je po zranění už také Kuchta.
ANKETA: Kdo by měl proti JAR nastoupit?