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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Bylo to jako dětský fotbal! Strašná vizitka pro MS, hodnotil expert český zápas

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  13:17
Bývalý anglický fotbalista a nyní expert stanice CBS Sports Troy Deeney ostře zkritizoval čtvrteční utkání Česka s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Zápas v Atlantě, který skončil 1:1, označil za příšerný a měl z něj pocit, jako kdyby sledoval dětský fotbal.

Považuje za strašnou vizitku světového šampionátu, že obě země mají stále naději na postup do vyřazovací fáze.

„Strašný výsledek pro oba a myslím si, že ještě horší pro Čechy vzhledem k tomu, kde se dřív nacházeli. Mnohokrát mohli být ve finální třetině lepší. Nemyslím si, že jsem někdy viděl profesionální zápas s větším počtem střel z dálky,“ řekl Deeney v pozápasovém studiu.

Postoupí Češi ze skupiny na fotbalovém MS?

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Češi vstoupili do utkání aktivně a zásluhou Michala Sadílka v šesté minutě otevřeli skóre. Poté se ale s výjimkou začátku druhé půle už jen trápili a Jihoafrické republice nakonec v 83. minutě z penalty zařídil bod Teboho Mokoena.

„Upřímně, bylo to jako sledovat dětský fotbal. Znáte to, když máte v týmu takového kluka, co umí kopnout míč co nejdál a střílí z jakéhokoli místa? Tak přesně takový to byl zápas. Blahopřeju Jižní Africe k penaltě, ale byl to příšerný zápas,“ uvedl sedmatřicetiletý Deeney, který největší část hráčské kariéry strávil ve Watfordu.

Český kapitán Ladislav Krejčí v souboji o míč v zápase s Jihoafrickou republikou.
Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.
Český trenér Miroslav Koubek si po utkání s Jihoafrickou republikou podává ruku s rozhodčí Tori Pensovou.
Matěj Kovář se snaží zkrotit míč během utkání s JAR.
Vladimír Daridu během zápasu s JAR.
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Česko i JAR mají pořád naději na postup ze skupiny, na kontě mají bod. Češi v úvodu turnaje podlehli Koreji 1:2, přestože vedli, Jihoafrická republika nestačila na Mexiko 0:2. Výběr trenéra Miroslava Koubka se v závěrečném zápase „áčka“ utká v Mexiku s domácím výběrem, který jistě skončí první, JAR zase čeká Korea. Do další fáze postoupí vedle prvních dvou týmů z každé skupiny i osm z 12 mužstev na třetích příčkách.

Češi a postup? Jen po historické výhře nad Mexikem, remíza by stačit neměla

„Naneštěstí oba týmy hrají o třetí místo ve skupině. Mohl by na něm skončit ten, kdo bude mít nejlepší skóre. Pro mistrovství světa je to strašná, strašná vizitka. Když myslím na mistrovství světa, představuju si, jak hrají nejlepší proti nejlepším,“ prohlásil Deeney.

„Je to škoda i proto, že historicky vzato jsou to oba skvělé týmy - skvělé národy - ale sledujeme tu jejich slabý výsledek, který podle mě nevystihuje ani země samotné, ani jejich obyvatele,“ řekl bývalý útočník.

Trápení Čechů na světové scéně si všiml i španělský deník Marca. „Česká republika se vrátila na mistrovství světa po 20 letech a ocitla se ve skupině, která dávala naději a slušnou šanci na postup do vyřazovacích bojů poprvé od Itálie 1990. Realita je však taková, že Češi výrazně zaostávají, a po obratu, který utrpěli proti Koreji, si zavařili tím, že v posledních chvílích dovolili vyrovnání velmi slabé Jihoafrické republice. V posledním kole s Mexikem si tak zahrají o všechno.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina D

Skupina C

Skupina F

Skupina E

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Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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