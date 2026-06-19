Bylo to jako dětský fotbal! Strašná vizitka pro MS, hodnotil expert český zápas

Považuje za strašnou vizitku světového šampionátu, že obě země mají stále naději na postup do vyřazovací fáze.
„Strašný výsledek pro oba a myslím si, že ještě horší pro Čechy vzhledem k tomu, kde se dřív nacházeli. Mnohokrát mohli být ve finální třetině lepší. Nemyslím si, že jsem někdy viděl profesionální zápas s větším počtem střel z dálky,“ řekl Deeney v pozápasovém studiu.
Češi vstoupili do utkání aktivně a zásluhou Michala Sadílka v šesté minutě otevřeli skóre. Poté se ale s výjimkou začátku druhé půle už jen trápili a Jihoafrické republice nakonec v 83. minutě z penalty zařídil bod Teboho Mokoena.
„Upřímně, bylo to jako sledovat dětský fotbal. Znáte to, když máte v týmu takového kluka, co umí kopnout míč co nejdál a střílí z jakéhokoli místa? Tak přesně takový to byl zápas. Blahopřeju Jižní Africe k penaltě, ale byl to příšerný zápas,“ uvedl sedmatřicetiletý Deeney, který největší část hráčské kariéry strávil ve Watfordu.
Česko i JAR mají pořád naději na postup ze skupiny, na kontě mají bod. Češi v úvodu turnaje podlehli Koreji 1:2, přestože vedli, Jihoafrická republika nestačila na Mexiko 0:2. Výběr trenéra Miroslava Koubka se v závěrečném zápase „áčka“ utká v Mexiku s domácím výběrem, který jistě skončí první, JAR zase čeká Korea. Do další fáze postoupí vedle prvních dvou týmů z každé skupiny i osm z 12 mužstev na třetích příčkách.
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Češi a postup? Jen po historické výhře nad Mexikem, remíza by stačit neměla
„Naneštěstí oba týmy hrají o třetí místo ve skupině. Mohl by na něm skončit ten, kdo bude mít nejlepší skóre. Pro mistrovství světa je to strašná, strašná vizitka. Když myslím na mistrovství světa, představuju si, jak hrají nejlepší proti nejlepším,“ prohlásil Deeney.
„Je to škoda i proto, že historicky vzato jsou to oba skvělé týmy - skvělé národy - ale sledujeme tu jejich slabý výsledek, který podle mě nevystihuje ani země samotné, ani jejich obyvatele,“ řekl bývalý útočník.
Trápení Čechů na světové scéně si všiml i španělský deník Marca. „Česká republika se vrátila na mistrovství světa po 20 letech a ocitla se ve skupině, která dávala naději a slušnou šanci na postup do vyřazovacích bojů poprvé od Itálie 1990. Realita je však taková, že Češi výrazně zaostávají, a po obratu, který utrpěli proti Koreji, si zavařili tím, že v posledních chvílích dovolili vyrovnání velmi slabé Jihoafrické republice. V posledním kole s Mexikem si tak zahrají o všechno.“