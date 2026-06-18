Do základu Hložka i Schicka, přejí si proti JAR čtenáři. Nechtějí Součka ani Hranáče

Přejí si změny.
A ty podle kouče Koubka určitě přijdou, jak avizoval na předzápasové tiskové konferenci.
Využít však nemůže zraněného Juráska, který si podle serveru inFotbal na tréninku poškodil stehenní sval. Čtenáři ho však bez ohledu na tuhle skutečnost do ideální sestavy nezařadili.
Sestava čtenářů na utkání s Jihoafrickou republikou
Jak jste hlasovali?
Kovář – Coufal, Holeš, Krejčí, Zelený – Hložek, Sojka, Červ, Provod – Šulc, Schick.
Vedle nejhlasovanějšího kapitána Krejčího by rádi viděli jen jednoho dalšího stopera, a to Holeše. Oba obránci z úvodního zápasu s Jižní Koreou (1:2) se v hlasování ocitli pod čarou.
Čtenáři by tak upravili formaci na čtyři obránce. Nasadili by Coufala napravo a Zeleného nalevo, oba dva hráli i v prvním utkání. Za nimi by chytala jednička Kovář.
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Zálohu by kompletně překopali, místo Součka by nasadili Červa, po stranách by útočili Hložek s Provodem a vepředu by se doplňovali Šulc se Schickem, přičemž první jmenovaný by hrál o něco níže.
Ze základu by tak kromě Součka vypadli ještě Hranáč s Chaloupkem.