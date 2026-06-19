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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Parádních šest minut. Ale to nemohlo stačit. Proč Češi po skvělém úvodu zvadli?

David Čermák
Jiří Čihák
,
  10:21
Od našich zpravodajů v USA - Sotva to mohlo dopadnout jinak. Celý druhý poločas si hrozivě koledovali. Na útočení téměř rezignovali a jen doufali, že se ubrání. Velká chyba. Když vyprchala odvaha, dalo se čekat, že jen pasivita fotbalovým reprezentantům stačit rozhodně nebude. Bylo otázkou času, kdy je rychlejší a pohyblivější Jihoafričané v druhém zápase na mistrovství světa vytrestají. Nebo je spíš vytrestal osud?

Možná. Když balon po ráně Maseka brnkl ve vápně do ruky Šulce, průšvih byl na světě.

Penaltová trefa Mokoeny zařídila konečné skóre 1:1, což ještě neznamená konec v turnaji. Ale co by se muselo stát, aby Češi v posledním utkání porazili na ikonickém stadionu Azteca domácí Mexičany, které požene osmdesátitisícový dav?

Krejčí: Musíme si říct do očí, co je problém. A Mexiko? Bude to jen větší hukot

„Taková je realita. Musíme ji přijmout a ne si říkat: Hm, kdybychom teď vyhráli, bylo by to o něco jednodušší. To už je jedno,“ chrlil ze sebe kapitán Ladislav Krejčí. „Kdo nevěří, nemá tady co dělat. Jestli tam bude osmdesát tisíc Mexičanů? Bude to jen o něco větší hukot než tady. A první patnáctiminutovka nám ukázala, že na téhle úrovni hrát můžeme.“

No právě!

Ačkoli – spíš první šestiminutovka, která neměla chybu. Tedy téměř, ještě větší paráda by byla, kdyby Češi z výtečného startu vymáčkli víc než jeden gól.

Čeští reprezentanti slaví gól Jihoafrické republice.

Během chvilky posbírali čtyři zakončení, k tomu dva rohy. Na soupeře vtrhli s energií, jakou jste z nich za celý první zápas proti Jižní Koreji necítili. Jihoafričany okamžitě zmáčkli, dupali na ně, nutili k chybám.

A hlavně rychle vedli: to když Coufal mrsknul míč dopředu, Hložek ho prudce poslal pod sebe za vápno, Sojka fikaně přiťukl volnému Sadílkovi a ten zblízka i s trochou štěstí přes nohu stopera Mbokaziho procpal míč za brankáře Williamse.

V tu chvíli to byli úplně jiní Češi než před týdnem v Guadalajaře, kde každý útok začínal nákopem vpřed a spoléhalo se vlastně jen na standardky.

Dobré pasáže i pasivita. Čekali jsme, s čím soupeř přijde, hodnotil fotbalisty Čech

Vypadalo to, že totéž už dopustit nechtějí, a kouč Koubek správně vycítil, že beze změn to nepůjde. Ale čekali jste, že jich udělá pět? Skoro z poloviny nová sestava, navíc i typově hodně odlišná od té, která turnaj před týdnem otevřela porážkou s Jižní Koreou.

Hlavně průměrná výška šla o hezkých pár centimetrů dolů, protože mimo základní jedenáctku zůstal jak nedávný kapitán Souček, tak i Provod, Chaloupek a Zelený: všechno čahouni kolem metru devadesát. Překvapivě jen na lavičce začal i Šulc, v kvalifikaci možná nejlepší český hráč a ten, na kterého se mělo v Americe nejvíc spoléhat.

Byla to osvěžující změna, ale jen na startu, dokud Jihoafričané zvlášť v úvodu nechávali dost prostoru na křídlech. V tu chvíli Češi zbystřili a pochopili, že tudy to půjde.

Jenže gól pro ně zápas nerozproudil, právě naopak.

Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.

Tempo padalo, přibývalo nepřesností, nevynucených chyb a odkopů nazdařbůh. Zato šancí dlouho ne. Vlastně se všechno znovu rozjelo až po penaltě a vyrovnání, které toho před závěrečným kolem základních skupin pro oba týmy moc neřešilo. Najednou se v honbě za třemi body bezhlavě útočilo, jenže na přesnější finále chyběla energie.

Fanoušci, kterých dorazily z Česka tisíce, tak museli odcházet rozpačití, zážitku navzdory.

Už přes den poznávali, že Amerika je jiný svět. Procházeli se mezi mrakodrapy, ve velkém se hrnuli do muzea Coca-Coly, a když kráčeli na zápas, žasli, že je dvě stě metrů od stadionu naháněl chlapík na elektrické kárce podobné golfovému vozítku: „Taxi, taxi! Chcete svézt ke vchodu? Come on!“

Fanoušci české reprezentace tleskají týmu po utkání s JAR.

Česká fanynka v Atlantě před zápasem Česka s Jihoafrickou republikou.

Cesta k aréně se chvílemi měnila v teologický festival, protože pozornost proudícího davu se snažili strhnout jehovisté i další vyznavači všemožných náboženství.

Někteří se převlékli za fotbalové rozhodčí a rozdávali žluté karty, na nichž jste si mohli přečíst: „Karta se v socceru uděluje hráči, který se prohřeší proti pravidlům. Kolik hříchů jste za život spáchali vy? A víte, že i kdyby jen jediný, do nebe vás pánbůh nepustí?“

Češi se ve čtvrtek jednoho fotbalového hříchu dopustili: Nechali se ukolébat úvodem a uvěřili, že si vystačí bez útočení. Nevyšlo to.

A šance na postup se zdrcla.

Lukáš Provod se dostává za obránce Mbathaa.
Tomáš Souček se marně snaží prodrat k míči.
Matěj Kovář kapituluje z pokutového kopu.
Jaroslav Zelený vidí žlutou kartu v zápase s JAR.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina D

Skupina C

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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