Možná. Když balon po ráně Maseka brnkl ve vápně do ruky Šulce, průšvih byl na světě.
Penaltová trefa Mokoeny zařídila konečné skóre 1:1, což ještě neznamená konec v turnaji. Ale co by se muselo stát, aby Češi v posledním utkání porazili na ikonickém stadionu Azteca domácí Mexičany, které požene osmdesátitisícový dav?
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Krejčí: Musíme si říct do očí, co je problém. A Mexiko? Bude to jen větší hukot
„Taková je realita. Musíme ji přijmout a ne si říkat: Hm, kdybychom teď vyhráli, bylo by to o něco jednodušší. To už je jedno,“ chrlil ze sebe kapitán Ladislav Krejčí. „Kdo nevěří, nemá tady co dělat. Jestli tam bude osmdesát tisíc Mexičanů? Bude to jen o něco větší hukot než tady. A první patnáctiminutovka nám ukázala, že na téhle úrovni hrát můžeme.“
No právě!
Ačkoli – spíš první šestiminutovka, která neměla chybu. Tedy téměř, ještě větší paráda by byla, kdyby Češi z výtečného startu vymáčkli víc než jeden gól.
Během chvilky posbírali čtyři zakončení, k tomu dva rohy. Na soupeře vtrhli s energií, jakou jste z nich za celý první zápas proti Jižní Koreji necítili. Jihoafričany okamžitě zmáčkli, dupali na ně, nutili k chybám.
A hlavně rychle vedli: to když Coufal mrsknul míč dopředu, Hložek ho prudce poslal pod sebe za vápno, Sojka fikaně přiťukl volnému Sadílkovi a ten zblízka i s trochou štěstí přes nohu stopera Mbokaziho procpal míč za brankáře Williamse.
V tu chvíli to byli úplně jiní Češi než před týdnem v Guadalajaře, kde každý útok začínal nákopem vpřed a spoléhalo se vlastně jen na standardky.
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Dobré pasáže i pasivita. Čekali jsme, s čím soupeř přijde, hodnotil fotbalisty Čech
Vypadalo to, že totéž už dopustit nechtějí, a kouč Koubek správně vycítil, že beze změn to nepůjde. Ale čekali jste, že jich udělá pět? Skoro z poloviny nová sestava, navíc i typově hodně odlišná od té, která turnaj před týdnem otevřela porážkou s Jižní Koreou.
Hlavně průměrná výška šla o hezkých pár centimetrů dolů, protože mimo základní jedenáctku zůstal jak nedávný kapitán Souček, tak i Provod, Chaloupek a Zelený: všechno čahouni kolem metru devadesát. Překvapivě jen na lavičce začal i Šulc, v kvalifikaci možná nejlepší český hráč a ten, na kterého se mělo v Americe nejvíc spoléhat.
Byla to osvěžující změna, ale jen na startu, dokud Jihoafričané zvlášť v úvodu nechávali dost prostoru na křídlech. V tu chvíli Češi zbystřili a pochopili, že tudy to půjde.
Jenže gól pro ně zápas nerozproudil, právě naopak.
Tempo padalo, přibývalo nepřesností, nevynucených chyb a odkopů nazdařbůh. Zato šancí dlouho ne. Vlastně se všechno znovu rozjelo až po penaltě a vyrovnání, které toho před závěrečným kolem základních skupin pro oba týmy moc neřešilo. Najednou se v honbě za třemi body bezhlavě útočilo, jenže na přesnější finále chyběla energie.
Fanoušci, kterých dorazily z Česka tisíce, tak museli odcházet rozpačití, zážitku navzdory.
Už přes den poznávali, že Amerika je jiný svět. Procházeli se mezi mrakodrapy, ve velkém se hrnuli do muzea Coca-Coly, a když kráčeli na zápas, žasli, že je dvě stě metrů od stadionu naháněl chlapík na elektrické kárce podobné golfovému vozítku: „Taxi, taxi! Chcete svézt ke vchodu? Come on!“
Cesta k aréně se chvílemi měnila v teologický festival, protože pozornost proudícího davu se snažili strhnout jehovisté i další vyznavači všemožných náboženství.
Někteří se převlékli za fotbalové rozhodčí a rozdávali žluté karty, na nichž jste si mohli přečíst: „Karta se v socceru uděluje hráči, který se prohřeší proti pravidlům. Kolik hříchů jste za život spáchali vy? A víte, že i kdyby jen jediný, do nebe vás pánbůh nepustí?“
Češi se ve čtvrtek jednoho fotbalového hříchu dopustili: Nechali se ukolébat úvodem a uvěřili, že si vystačí bez útočení. Nevyšlo to.
A šance na postup se zdrcla.