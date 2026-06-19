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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Kouč Jihoafričanů kritizoval Čechy: Samé nákopy, nechtějí hrát fotbal. Bylo to složité

Jiří Čihák
  6:28
Od našeho zpravodaje v USA - Nepotřeboval k tomu žádnou pobídku. Rýpl si sám od sebe. Když Hugo Broos, belgický kouč Jihoafrické republiky, hodnotil čtvrteční zápas s Českem na fotbalovém mistrovství světa, mimo jiné zmínil i následující: „Za výkon, který jsme předvedli, jsme si zasloužili víc. Hlavně ve druhém poločase jsme byli vlastně neustále na soupeřově polovině, zatímco Češi pouze nakopávali míče na své vysoké útočníky.“
Český trenér Miroslav Koubek v řelé debatě s koučem Jihoafrické republiky Hugem...

Český trenér Miroslav Koubek v řelé debatě s koučem Jihoafrické republiky Hugem Broosem. Oběma pánům je 74 let. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Český kapitán Ladislav Krejčí v souboji o míč v zápase s Jihoafrickou...
Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.
Český trenér Miroslav Koubek si po utkání s Jihoafrickou republikou podává ruku...
Matěj Kovář se snaží zkrotit míč během utkání s JAR.
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Remíza 1:1 nevyhovuje ani jednomu ze soupeřů. Na druhou stranu drží oba týmy před posledním utkáním ve skupině ve hře.

„Nepochybuju o tom, že pokud v příštím utkání s Jižní Koreou tenhle výkon zopakujeme, můžeme postoupit dál,“ řekl sebevědomě Broos, prošedivělý chlapík s nabitým trenérským životopisem.

Doma v Belgii vedl například Anderlecht nebo Genk, působil také v Řecku či v Turecku a s Kamerunem před devíti lety ovládl Africký pohár. U týmu Jihoafrické republiky je pátým rokem a mistrovství světa, kam reprezentaci Bafana Bafana dotáhl po dlouhých šestnácti letech, považuje za svůj vrchol.

Koubek: Zanďour? Ne, normální obraz fotbalu. Podívejte se na finále Ligy mistrů

Podobně jako Miroslav Koubek, jen o sedm měsíců starší kouč Česka.

Stalo se poprvé, aby se na světovém šampionátu v jednom zápase potkali dva trenéři, kteří už oslavili sedmdesátku. Broosovi i Koubkovi je čtyřiasedmdesát, a pokud jste čekali, že si budou vyměňovat komplimenty, spletli jste se.

„Je to jeho názor, já mám opačný,“ reagoval Koubek na jízlivou poznámku z úvodu. „Až na dva nebo tři závary si soupeř nevytvořil žádnou velkou šanci,“ kontroval.

Nevypadalo to, že by si ti dva padli do noty. Minimálně soudě podle pozápasových vyjádření.

Trenér fotbalistů Jihoafrické republiky Hugo Broos před zápasem s Českem na mistrovství světa

„Česko má fyzický tým, ale fotbal moc hrát nechtějí. Jsou přímočaří, na což mají i hráče. Spoustu chlapů přes metr devadesát, z našeho týmu se jim může rovnat jedině stoper Okon, jinak jsme všichni menší,“ zdůraznil Broos.

„Bylo pro nás složité vypořádat se s dlouhými nákopy, ale rozumím tomu, že taková byla jejich taktika. Je to trenérova věc, jak se rozhodne. Třeba bych udělal to samé, kdybych byl trenérem Česka, ale myslím si, že pokud máte rádi fotbal, spíš se vám bude líbit náš výkon než ten český,“ dodal.

Ne, nebylo to utkání, na které byste si jako nezaujatý divák za dva dny vzpomněl. Spousta nepřesností, příliš nervozity. A ještě víc hluchých pasáží.

Když se Češi zatáhli, Jihoafričané si dlouho nevěděli rady. Nakonec je vysvobodila penalta sedm minut před koncem.

„Celkově to ale byla příšerná reklama na mistrovství světa,“ kroutil hlavou Troy Deeney, autor sedmačtyřiceti branek v anglické Premier League a během šampionátu expert americké stanice CBS. A divil se i taktice Jihoafričanů: „V životě jsem snad neviděl fotbalový zápas s takovým množstvím střel z dálky. Připadal jsem si, jako bych sledoval zápas dětí, kde vždycky střílí ten, kdo dokopne nejdál.“

Jihoafričané vypálili zpoza šestnáctky celkem jedenáctkrát, Češi měli jen tři podobné pokusy.

A kritický Deeney ještě přidal: „Na tomhle turnaji by měli hrát nejlepší s nejlepšími, ovšem tohle bylo prostě hrozné.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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