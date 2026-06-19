Kouč Jihoafričanů kritizoval Čechy: Samé nákopy, nechtějí hrát fotbal. Bylo to složité

Remíza 1:1 nevyhovuje ani jednomu ze soupeřů. Na druhou stranu drží oba týmy před posledním utkáním ve skupině ve hře.
„Nepochybuju o tom, že pokud v příštím utkání s Jižní Koreou tenhle výkon zopakujeme, můžeme postoupit dál,“ řekl sebevědomě Broos, prošedivělý chlapík s nabitým trenérským životopisem.
Doma v Belgii vedl například Anderlecht nebo Genk, působil také v Řecku či v Turecku a s Kamerunem před devíti lety ovládl Africký pohár. U týmu Jihoafrické republiky je pátým rokem a mistrovství světa, kam reprezentaci Bafana Bafana dotáhl po dlouhých šestnácti letech, považuje za svůj vrchol.
|
Koubek: Zanďour? Ne, normální obraz fotbalu. Podívejte se na finále Ligy mistrů
Podobně jako Miroslav Koubek, jen o sedm měsíců starší kouč Česka.
Stalo se poprvé, aby se na světovém šampionátu v jednom zápase potkali dva trenéři, kteří už oslavili sedmdesátku. Broosovi i Koubkovi je čtyřiasedmdesát, a pokud jste čekali, že si budou vyměňovat komplimenty, spletli jste se.
„Je to jeho názor, já mám opačný,“ reagoval Koubek na jízlivou poznámku z úvodu. „Až na dva nebo tři závary si soupeř nevytvořil žádnou velkou šanci,“ kontroval.
Nevypadalo to, že by si ti dva padli do noty. Minimálně soudě podle pozápasových vyjádření.
„Česko má fyzický tým, ale fotbal moc hrát nechtějí. Jsou přímočaří, na což mají i hráče. Spoustu chlapů přes metr devadesát, z našeho týmu se jim může rovnat jedině stoper Okon, jinak jsme všichni menší,“ zdůraznil Broos.
„Bylo pro nás složité vypořádat se s dlouhými nákopy, ale rozumím tomu, že taková byla jejich taktika. Je to trenérova věc, jak se rozhodne. Třeba bych udělal to samé, kdybych byl trenérem Česka, ale myslím si, že pokud máte rádi fotbal, spíš se vám bude líbit náš výkon než ten český,“ dodal.
Ne, nebylo to utkání, na které byste si jako nezaujatý divák za dva dny vzpomněl. Spousta nepřesností, příliš nervozity. A ještě víc hluchých pasáží.
Když se Češi zatáhli, Jihoafričané si dlouho nevěděli rady. Nakonec je vysvobodila penalta sedm minut před koncem.
„Celkově to ale byla příšerná reklama na mistrovství světa,“ kroutil hlavou Troy Deeney, autor sedmačtyřiceti branek v anglické Premier League a během šampionátu expert americké stanice CBS. A divil se i taktice Jihoafričanů: „V životě jsem snad neviděl fotbalový zápas s takovým množstvím střel z dálky. Připadal jsem si, jako bych sledoval zápas dětí, kde vždycky střílí ten, kdo dokopne nejdál.“
Jihoafričané vypálili zpoza šestnáctky celkem jedenáctkrát, Češi měli jen tři podobné pokusy.
A kritický Deeney ještě přidal: „Na tomhle turnaji by měli hrát nejlepší s nejlepšími, ovšem tohle bylo prostě hrozné.“