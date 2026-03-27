Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně

Autor:
  15:14
Celkově by se čtvrteční zápas s Irskem podle čtenářské ankety iDNES.cz nevešel ani mezi tři nejlepší zápasy v kvalifikaci. Přesto byl pro české fotbalisty klíčovým v udržení šance na postup na světový šampionát. V semifinále baráže vynikal mezi hlasujícími kapitán Ladislav Krejčí s nejlepší známkou, naopak nejhorší hodnocení si vysloužil útočník Tomáš Chorý.
Kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí slaví vyrovnávací gól proti Irsku - 2:2. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem.
Tomáš Souček a Lukáš Provod utěšují Mojmíra Chytila během barážového utkání s...
40 fotografií

Výkon podle čtenářů nic moc, ale výsledek 2:2 a vítězství po penaltách se počítá. I proto nejlépe hodnotili klíčové okamžiky premiéry trenéra Miroslava Koubka. Ten začíná své působení u reprezentace průměrnou známkou 2,89.

Což je ve srovnání s předešlou kvalifikací až šesté nejlepší skóre.

Čtenáři hlasovali od 1 do 5 jako ve škole.

ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili

Pod dvojku se dostali jen dva reprezentanti – kapitán Krejčí, který jednak v první půli vybojoval klíčovou penaltu a jednak chvíli před koncem srovnal na 2:2, čímž duel poslal do prodloužení a posléze do penalt. V rozstřelu navíc sám skóroval.

„To, co jsme předvedli, byl skvělý týmový výkon. To nás dovedlo k výhře,“ líčil český kapitán, který si vysloužil známku 1,58.

Reprezentace očima čtenářů

Baráž o MS 2026
s Irskem (2:2, 4:3 na pen.) průměrná známka 2,89

Kvalifikace MS 2026
s Gibraltarem (6:0) 2,69
na Faerských o. (1:2) 3,99
s Chorvatskem (0:0) 2,71
v Černé Hoře (2:0) 2,68
v Chorvatsku (1:5) 3,87
s Černou Horou (2:0) 2,48
s Gibraltarem (4:0) 2,8
s Faerskými o. (2:1) 3,03

Těsně za ním, jen o čtyři setiny, je brankář Matěj Kovář, klíčový muž prodloužení a penalt. Nejdřív vyrazil nepříjemný balon po standardní situaci a poté zneškodnil dva pokutové kopy v rozstřelu.

Třetí nejlepší známku obdržel Patrik Schick (2,32), který nejprve snížil z penalty a proměnil i svůj druhý kop z puntíku v rozstřelu. Navíc se statečně celý zápas pral i za cenu útočných faulů.

Jeho kolega z útoku Tomáš Chorý naopak mezi čtenáři propadl, když si vysloužil hodnocení 4,07, nejhorší ze všech. Často fauloval, což mu vyčítal hlavně úzkostlivý sudí Nyberg, a ve druhé půli ho nahradil Mojmír Chytil (3,09, desátý nejlepší).

Do dvojky by se vešel ještě Michal Sadílek (2,48), který asistoval z přímého kopu na vyrovnávací gól. Obstáli i Adam Karabec (2,57), jenž onu standardku získal, a stoper Robin Hranáč (2,58).

Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal

Mezi nejhorší čtenáři umístili ještě Vladimíra Daridu (4,04), Davida Juráska (3,70), Tomáše Holeše (3,66) či Vladimíra Coufala (3,43).

Češi nakonec postoupili do finále baráže, ve které si o účast na mistrovství světa zahrají s Dánskem v úterý na Letné.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Rakousko vs. GhanaFotbal - - 27. 3. 2026:Rakousko vs. Ghana //www.idnes.cz/sport
27. 3. 18:00
  • 1.57
  • 4.03
  • 5.57
Skotsko vs. ČeskoFotbal - Utkání skupiny B - 27. 3. 2026:Skotsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
27. 3. 20:00
  • 2.64
  • 3.27
  • 2.77
Anglie vs. UruguayFotbal - - 27. 3. 2026:Anglie vs. Uruguay //www.idnes.cz/sport
27. 3. 20:45
  • 1.54
  • 4.01
  • 6.71
Švýcarsko vs. NěmeckoFotbal - - 27. 3. 2026:Švýcarsko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
27. 3. 20:45
  • 3.70
  • 3.88
  • 1.94
Nizozemsko vs. NorskoFotbal - - 27. 3. 2026:Nizozemsko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
27. 3. 20:45
  • 1.73
  • 4.16
  • 4.48
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Příběh slovenského kolapsu. Tým zestárl a Calzonovi končí smlouva: Je čas na změny!

Zklamání slovenských reprezentantů v boji o mistrovství světa. Na snímku jsou...

Stoupl si před kamery a vysvětloval další nezdar. Nevděčná role, které si jako kapitán Sparty v posledních týdnech užil dost. Nejprve šok v domácím poháru s Boleslaví, pak ťafka v derby a vyřazení z...

27. března 2026  15:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.