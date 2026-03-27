Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně

Výkon podle čtenářů nic moc, ale výsledek 2:2 a vítězství po penaltách se počítá. I proto nejlépe hodnotili klíčové okamžiky premiéry trenéra Miroslava Koubka. Ten začíná své působení u reprezentace průměrnou známkou 2,89.
Což je ve srovnání s předešlou kvalifikací až šesté nejlepší skóre.
Čtenáři hlasovali od 1 do 5 jako ve škole.
ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili
Pod dvojku se dostali jen dva reprezentanti – kapitán Krejčí, který jednak v první půli vybojoval klíčovou penaltu a jednak chvíli před koncem srovnal na 2:2, čímž duel poslal do prodloužení a posléze do penalt. V rozstřelu navíc sám skóroval.
„To, co jsme předvedli, byl skvělý týmový výkon. To nás dovedlo k výhře,“ líčil český kapitán, který si vysloužil známku 1,58.
Těsně za ním, jen o čtyři setiny, je brankář Matěj Kovář, klíčový muž prodloužení a penalt. Nejdřív vyrazil nepříjemný balon po standardní situaci a poté zneškodnil dva pokutové kopy v rozstřelu.
Třetí nejlepší známku obdržel Patrik Schick (2,32), který nejprve snížil z penalty a proměnil i svůj druhý kop z puntíku v rozstřelu. Navíc se statečně celý zápas pral i za cenu útočných faulů.
Jeho kolega z útoku Tomáš Chorý naopak mezi čtenáři propadl, když si vysloužil hodnocení 4,07, nejhorší ze všech. Často fauloval, což mu vyčítal hlavně úzkostlivý sudí Nyberg, a ve druhé půli ho nahradil Mojmír Chytil (3,09, desátý nejlepší).
Do dvojky by se vešel ještě Michal Sadílek (2,48), který asistoval z přímého kopu na vyrovnávací gól. Obstáli i Adam Karabec (2,57), jenž onu standardku získal, a stoper Robin Hranáč (2,58).
Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal
Mezi nejhorší čtenáři umístili ještě Vladimíra Daridu (4,04), Davida Juráska (3,70), Tomáše Holeše (3,66) či Vladimíra Coufala (3,43).
Češi nakonec postoupili do finále baráže, ve které si o účast na mistrovství světa zahrají s Dánskem v úterý na Letné.