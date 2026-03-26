ONLINE: Česko - Irsko, ofenzivní sestava bez Součka, na hrotu je s Schickem i Chorý

Domácí trenér Miroslav Koubek při svém debutu v roli hlavního kouče národního mužstva překvapil, když při skládání základní sestavy vynechal dlouholetého kapitána Tomáše Součka. To se nestalo devět let, aby z výkonnostních důvodů nehrál od začátku.
Česko tak v semifinále baráže nastupuje v sestavě: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Darida, Provod, Šulc, Jurásek – Schick, Chorý.
Jinak je složení týmu očekávané. Koubek se vrací k rozestavení se třemi stopery, ve středu zálohy je Darida, který se do reprezentace vrátil bezmála po pěti letech.
Čeští reprezentanti byli na světovém šampionátu naposledy v roce 2006, přesně dvacet let poté usilují o postup na turnaj hraný v Kanadě, Mexiku a USA.
Koubek, jenž do září působil v Plzni, se mužstva ujal před nejdůležitějšími zápasy cyklu, tým převzal po Ivanu Haškovi a dočasné štaci Jaroslava Köstla.
Češi zakončili kvalifikační skupinu na druhém místě za Chorvatskem. Irové zase do baráže prolezli na poslední chvíli díky třem výhrám v řadě. Nakonec na úkor Maďarů, které porazili v Budapešti 3:2.
Dodatečná kvalifikace se hraje na jediný zápas – vítězové semifinálových duelů čeká ještě finále. V něm se úspěšnější z Edenu utká doma s lepším z dvojice Dánsko/Severní Makedonie.
Když český výběr uspěje, hostí finále v Praze na Letné. Pokud prohraje, utká se tam s poraženým z výše uvedené dvojice v přátelském utkání.
Ten, komu se podaří vyhrát dvakrát, zahraje si na mistrovství světa. Česko by v případě postupu šlo do skupiny A k Mexiku, Jižní Koreji a Jihoafrické republice.
Kelleher – O'Brien, Collins (C), O'Shea – Coleman, Taylor, Molumby, Manning – Azaz, Ogbene – Parrott.