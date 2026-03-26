ONLINE: Česko - Irsko, ofenzivní sestava bez Součka, na hrotu je s Schickem i Chorý

Sledujeme online   19:18
Buď první krok vstříc účasti na letním turnaji, nebo naopak brzký konec. Čeští fotbalisté hrají úvodní utkání baráže o mistrovství světa s Irskem a pokud chtějí postoupit do finále, musí zvítězit. Když se jim to nepodaří v základní době, následuje prodloužení a penalty. Utkání v pražském Edenu začne od 20.45, sledovat ho můžete online reportáži.

Úvodní trénink českých fotbalistů před baráží o mistrovství světa. | foto: ČTK

Domácí trenér Miroslav Koubek při svém debutu v roli hlavního kouče národního mužstva překvapil, když při skládání základní sestavy vynechal dlouholetého kapitána Tomáše Součka. To se nestalo devět let, aby z výkonnostních důvodů nehrál od začátku.

Česko tak v semifinále baráže nastupuje v sestavě: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Darida, Provod, Šulc, Jurásek – Schick, Chorý.

Jinak je složení týmu očekávané. Koubek se vrací k rozestavení se třemi stopery, ve středu zálohy je Darida, který se do reprezentace vrátil bezmála po pěti letech.

Čeští reprezentanti byli na světovém šampionátu naposledy v roce 2006, přesně dvacet let poté usilují o postup na turnaj hraný v Kanadě, Mexiku a USA.

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Koubek, jenž do září působil v Plzni, se mužstva ujal před nejdůležitějšími zápasy cyklu, tým převzal po Ivanu Haškovi a dočasné štaci Jaroslava Köstla.

Češi zakončili kvalifikační skupinu na druhém místě za Chorvatskem. Irové zase do baráže prolezli na poslední chvíli díky třem výhrám v řadě. Nakonec na úkor Maďarů, které porazili v Budapešti 3:2.

Dodatečná kvalifikace se hraje na jediný zápas – vítězové semifinálových duelů čeká ještě finále. V něm se úspěšnější z Edenu utká doma s lepším z dvojice Dánsko/Severní Makedonie.

V civilu je zubařem, na MS už dotáhl rodný Island. Kdo vede Iry do baráže s Českem?

Když český výběr uspěje, hostí finále v Praze na Letné. Pokud prohraje, utká se tam s poraženým z výše uvedené dvojice v přátelském utkání.

Ten, komu se podaří vyhrát dvakrát, zahraje si na mistrovství světa. Česko by v případě postupu šlo do skupiny A k Mexiku, Jižní Koreji a Jihoafrické republice.

Kvalifikace MS
26. 3. 2026 20:45
Česko Česko : Irsko Irsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí (C) – Coufal, Provod, Darida, Jurásek – Schick, Chorý, Šulc.
Sestavy:
Kelleher – O'Brien, Collins (C), O'Shea – Coleman, Taylor, Molumby, Manning – Azaz, Ogbene – Parrott.
Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají.“ Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

26. března 2026  19:25

ONLINE: Česko - Irsko, ofenzivní sestava bez Součka, na hrotu je s Schickem i Chorý

Sledujeme online
Úvodní trénink českých fotbalistů před baráží o mistrovství světa.

Buď první krok vstříc účasti na letním turnaji, nebo naopak brzký konec. Čeští fotbalisté hrají úvodní utkání baráže o mistrovství světa s Irskem a pokud chtějí postoupit do finále, musí zvítězit....

26. března 2026  19:18

