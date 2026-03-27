Přišel na penalty, pryč musel na nosítkách. Szmodics po střetu strávil noc v nemocnici

„Sammie byl chvíli v bezvědomí, ale naši lékaři se o něj postarali. Je v nemocnici na vyšetření a do Irska se vrátí druhý den,“ řekl po utkání trenér Irů.
Byla to opravdu tvrdá srážka.
Chaloupek si dobře všímal, kde má svého soupeře, aby se do něj při souboji o míč mohl pořádně opřít. Jenže jak do sebe oba vrazili rameny, irský soupeř se ve vzduchu otočil, trefu neustál a nepříjemně dopadl na zem.
He looked straight at Szmodics before he hit him pic.twitter.com/pDpEyyBkcD— Tom 🇮🇪 (@UTD_Tom11) March 27, 2026
„Utrpěl zranění hlavy, po několika testech a krátkém sledování byl bezpečně odvezen z nemocnice a v zotavování bude pokračovat pod dohledem zdravotních týmů irské reprezentace a svého klubu,“ napsal účet irské fotbalové reprezentace.
„Měli jsme na penalty připravený seznam šesti hráčů a on byl jedním z nich,“ uvedl kouč na adresu záložníka druholigového anglického Derby, kterého po zranění nahradil debutant Harvey Vale.
Hallgrímssonův výběr v Praze rychle vedl 2:0, ale Češi vyrovnali a po bezbrankovém prodloužení vyhráli 4:3 v penaltovém rozstřelu. Ve finále play off si o místo na letním šampionátu zahrají v úterý na Letné s Dánskem.