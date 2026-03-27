Drž se radši zubařiny! spílal irský reportér trenérovi. Toho porážka v Praze bolela

Ví se o něm, že díky svému nevšednímu přístupu dokázal tenhle bývalý zubař s islandským nároďákem zázračně postoupit na mistrovství světa. A v Irsku doufali, že by s nimi mohl zopakovat totéž. Jenže marně. „Drž se radši zubařiny, Heimire Hallgrímssone, můžeš za to ty!“ obul se do něj redaktor bulvárního deníku Irish Mirror po porážce na penalty v semifinále baráže v Praze proti českým fotbalistům.
Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem.

Ti s agilním irským protivníkem přitom prohrávali po 23 minutách už 0:2, do hry je vrátila Schickova penalta a srovnali chvíli před koncem díky Krejčího hlavičce. Rozhodli až v rozstřelu.

„Irsko promarnilo vedení 2:0 proti slabému českému týmu – a odpovědnost zůstává na trenérovi. Musí jít,“ napsal zmíněný redaktor Eamon Dunphy.

„Bolest. Nic jiného necítím. Jsem hrdý na kluky, protože do zápasu dali všechno, vděčný jsem i fanouškům. Ale všichni teď cítíme bolest. Jen bolest,“ opakoval Hallgrímsson na tiskové konferenci v Edenu.

Skvěle rozehraný zápas, v němž Irové nepříjemně bránili a doráželi, ztratili až díky dvěma neproměněným penaltám v závěru rozstřelu. Předtím přitom neproměnil tu svou Chytil, ale dvěma zákroky zachránil český postup brankář Kovář.

„To není smůla. To je špatné vedení týmu. A odpovědnost leží přímo na Heimiru Hallgrímssonovi - zubaři - jehož taktická neschopnost Irsko přišla draho,“ znovu posměšně zmínil bývalé povolání trenéra Irish Mirror.

Irští fotbalisté oslavují gól Troye Parrotta proti Česku.

Přitom do té doby to byl skoro národní hrdina.

Když v závěru kvalifikace o mistrovství světa třemi výhrami v řadě postoupil do baráže, Irové prožívali největší úspěch tamního fotbalu posledních let.

Porazili Portugalce s Cristianem Ronaldem, kterého donutili ke zbytečné červené kartě. Sekli Maďarsko v jejich šedesátitisícové areně Ference Puskáse. Do Prahy se na baráž sjeli desítky reportérů i tisícovky fanoušků, kteří zaplavili centrum města.

Ale odlétají s prázdnou.

„Můžeme hrát s týmy, které jsou v žebříčku výš. Ať je to Portugalsko, Maďarsko nebo Česko. Třikrát jsme vyhráli, to se už dlouho nestalo. Tohle byl pro řadu kluků největší zápas kariér. Postupně rosteme, může to znít divně, ale věřím, že nás to posune,“ líčil Hallgrímsson.

Teď ho místo domácího finále baráže v Dublinu čeká přípravné utkání se Severní Makedonií. „Budu mluvit s těmi, kteří porážku nesou hůř než ostatní, abych je motivoval. Je to ale opravdu těžké,“ hlesl rodák z Islandu.

„Je úplně jedno, kolik lidí vás obejme nebo konejší. Všichni se cítíme špatně.“

Je možné, že opravdu skončí?

Irové kromě přípravy s Makedonií odehrají další tři přátelská utkání ještě během pauzy v červnu – s Grenadou, Katarem a Kanadou. Pak je čeká Liga národů, která startuje v září. Ve druhé výkonnostní úrovni mají Kosovo, Izrael a Rakousko. Pak následuje domácí mistrovství Evropy, které hostí společně s Anglií, Severním Irskem, Skotskem a Walesem.

„Šlo o hodně, je to pro nás těžké,“ zopakoval Hallgrímsson po nepodařené kvalifikaci na mistrovství světa. Teď irský fotbal vrhne všechno do nadcházejícího Eura.

