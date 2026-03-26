Zastavte zelená srdce. Koubek vstupuje na novou scénu, jak naloží se Součkem?

David Čermák
Jiří Čihák
,
  10:43
Už v prosinci, první den ve funkci, burcoval: „Musíme v týmu rozfoukat oheň!“ Teď je tady den, na který přes tři měsíce čekal. „Čím jsem starší, tím méně pociťuji stres, který by mě vyloženě deptal. Ale ve správném napětí budu hned od rána,“ tuší kouč fotbalové reprezentace Miroslav Koubek. Aby ne!
Miroslav Koubek na tréninku české reprezentace před baráží o mistrovství světa s Irskem. | foto: Kamaryt MichalČTK

Večer od 20.45 se ukáže, jak přečetl Iry, první překážku na cestě za americkým fotbalovým snem. Když ve středu proti světlu mžoural do sálu plného novinářů, dával si majzla, aby před nejdůležitější zkouškou bohaté kariéry neprozradil víc, než musí.

Pečlivě rozmýšlel každé slovo. Opatrně reagoval při dotazech na konkrétní jména. A ze zdánlivého klidu ho vyvedla jen poznámka irského kolegy, podle kterého český kouč označil irský herní styl za primitivní.

To mi nepodsouvejte, naštval Koubka irský novinář. Kouč mluvil i o roli Součka

„To že jsem řekl? A neměl jste náhodou špatný překladač?“ zvýšil hlas a svraštil obočí. „To je teda těžkej komunikační šum, tak mi tahle slova laskavě nepodsouvejte.“

Česko nebylo na světovém šampionátu dvacet let, Irsko ještě o čtyři roky déle. Vítěz večerního duelu narazí v úterním finále baráže na lepšího z dvojice Dánsko – Severní Makedonie, což znamená, že je mistrovství světa na dohled.

Pouhé dva domácí zápasy od turnaje snů. Šance, která se zase dlouho nemusí opakovat. Vždyť reprezentace před vlastním publikem už šestnáctkrát neprohrála. „Cítím velkou chuť a připravenost,“ hlásil Ladislav Krejčí, od pondělka nový šéf týmu.

Ať je na co vzpomínat, přeje si Krejčí. Se Součkem změnu kapitána probíral

Před čtyřmi lety měl v play off o šampionát v Kataru v národním týmu ve Švédsku premiéru, večer ho do arény poprvé přivede s páskou na ruce.

A po Pláničkovi, Novákovi, Viktorovi, Nehodovi, Haškovi a naposledy Nedvědovi ho může teprve jako sedmý kapitán v historii přivést na nejsledovanější pódium.

Eden, který mu kdysi spílal, bude tentokrát i na jeho straně. A protože se případný druhý zápas baráže hraje na Letné, kruh se klidně může symbolicky uzavřít.

Je zvláštní, že klíčové zápasy přicházejí zrovna v době, kdy se český fotbal zanořil do další velké korupční aféry. Tím spíš ale potřebuje dobré zprávy.

Nový kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek (uprostřed) vede první trénink před baráží o mistrovství světa.

I trenér Koubek, který v životě odkoučoval stovky zápasů a mohlo by se zdát, že ho nic nezaskočí, zamyšleně pravil: „Tohle je jiná scéna, jiná stage. Nic nemůže přebít vážnost národního mužstva.“

Zvlášť v boji o mistrovství světa.

Právě kvůli turnaji, jejž v červnu a v červenci vedle Spojených států pořádají ještě Mexiko s Kanadou, loni ještě jednou přerušil důchod a kývl na svou poslední misi.

Co čekat? „O sestavě máme jasno,“ zmínil ve středu, aniž by před armádou irských zvědů zazněl byť jeden jediný náznak.

Český fotbal je v chaosu. Irský tisk si všímá korupční aféry, rýpe i do výběru Koubka

Můžete jen spekulovat, jestli od začátku vyběhnou v útoku společně Patrik Schick i Tomáš Chorý, jestli si do středu zálohy stoupne navrátilec Vladimír Darida, kterému trenér slíbil významnou roli, a jestli to třeba nemůže znamenat místo na lavičce pro Tomáše Součka, což jsou klepy, které se šíří.

„Já noviny nečtu, jsem ve své bublině,“ prohodil Koubek, než dodal: „Tomáš možná nemá pásku, ale jeho význam pro tým zůstává stejný.“

Z posledních padesáti soutěžních zápasů reprezentace Souček v základu nenastoupil čtyřikrát, aktuálně je teď navíc fit a ve formě.

Miroslav Koubek, kouč české reprezentace, a záložník Tomáš Souček na tréninku před semifinále baráže proti Irsku.

Ve West Hamu se po Novém roce vrátil do sestavy, z níž ho na pár týdnů odinstaloval nový kouč Nuno. Ale stejně jako předchůdci záhy zjistil, že bez kladiva uprostřed hřiště hrát nemůže.

Kdyby ho před řežbou o mistrovství světa posadil zrovna Koubek, bylo by to pikantní i proto, že dal Součkovi před čtrnácti lety jako první trenér šanci v reprezentační devatenáctce.

Pořád je pravděpodobnější, že na něj vsadí i večer, protože usoudí, že největší válečníky potřebuje mít na hřišti od první minuty. „Irsko má mužstvo s velkým srdcem, ale my ho budeme mít taky,“ slíbil Koubek.

Když se jako reprezentační trenér před osmadevadesáti dny představoval, o týmu, do něhož se veřejnost i kvůli zpackané děkovačce po Gibraltaru strefovala, řekl: „Pojďme ta naše ega a egíčka hodit za hlavu, chytit se za ruce a začít fárat.“

Ten čas nadešel.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.