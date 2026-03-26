Semifinále baráže je na programu ve čtvrtek od 20.45 v Edenu. Vítěz pak v úterý narazí na lepšího z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.
„Čeká nás houževnatý a bojovný soupeř. Nejsou to ale jen bojovníci, mají kvalitní hráče,“ tuší slávistický záložník Lukáš Provod.
Hlavní hvězdou je útočník Troy Parrott, v bráně chytá Caoimhín Kelleher, někdejší dvojka Liverpoolu, a v obraně nadále nastupuje sedmatřicetiletý matador Seamus Coleman.
Zastavte Parrotta! Ale jak? Češi o irském střelci: Komplexní hráč, nesmí převzít míč
Jméno osmapadesátiletého Hallgrímssona, muže, který je má všechny na povel, ale také stojí za zmínku.
Vedení ho před necelými dvěma roky přivedlo s jasným cílem: dostat Iry po 24 letech zase na světový šampionát. Tak, jak to před osmi lety dokázal se svou rodnou zemí, navíc vůbec poprvé v historii.
Hallgrímsson pochází z Heimaye, malého ostrova jižně od Islandu, a přes dvacet let nastupoval jako obránce v tamních soutěžích. Spíš než fotbalem si však vydělával svým civilním povoláním – zubařskou praxí.
Proč zrovna tento obor, říkáte si?
Jeho otec celý život opravoval rybářské sítě, což nepřekvapí, jelikož rybolov je hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel. Možná i z toho důvodu Hallgrímsson nechtěl mít s rybami nic společného.
Původně odjel studovat počítače do hlavního města Reykjavíku. Brzy nicméně zjistil, že nemá hlavu na všemožné matematické vzorečky.
„Můj kamarád šel v tu dobu zrovna studovat zubařinu, přidal jsem se k němu s tím, že se pak zase odhlásím. Ale nakonec jsem to neudělal,“ vzpomínal kdysi v rozhovoru pro New York Times.
Po ukončení hráčské kariéry působil jako asistent a posléze i hlavní trenér islandského týmu IBV, kde předtím kopal první ligu. Načež se v roce 2012 připojil k reprezentaci, kterou po vydařeném Euru ve Francii převzal jako hlavní trenér.
A úspěchy Islanďanů, kteří kromě výkonů zaujali i populárními pozápasovými děkovačkami, jeho povýšením neskončily. Šampionát v Rusku jeho svěřenci odstartovali senzační remízou 1:1 s Argentinou, která přebila i následné dvě porážky a vypadnutí už ve skupině.
„Práce zubaře mi hodně pomohla, jelikož se musíte naučit jednat s lidmi. Někteří se zubařů bojí, takže je potřeba najít správný komunikační styl, zkrátka se přizpůsobit. S fotbalisty je to podobné,“ vysvětloval, proč že zrovna on má takové výsledky.
Své dovednosti navíc nezužitkoval pouze u hráčů.
Ještě než se Island výrazně zapsal na fotbalovou mapu, kromě nedostatku kvalitních hráčů ho trápila také malá základna fanoušků. A co s tím udělal Hallgrímsson? Začal za nimi chodit do hospod – s předstihem odhaloval sestavu, procházel taktické plány, a dokonce jim pouštěl stejná motivační videa jako hráčům.
„Chtěl jsem, aby byli součástí toho, co děláme,“ říkal.
Zpočátku ho poslouchalo pár desítek lidí. Když pak u této tradice zůstal i jako hlavní trenér, navštěvovaly setkání stovky příznivců.
Po mistrovství světa však od národního týmu odešel – ten mimochodem od té doby nebyl na žádném velkém turnaji. Několik měsíců se věnoval jen své ordinaci, kterou kvůli práci u národního týmu zanedbával.
A nemyslete si, že by snad v Heimaye, kde žije něco málo přes čtyři tisíce lidí, byl zvlášť velký převis zubařů.
V nominaci irských fotbalistů je po změně pasu Vale, nechybí hvězda Parrott
„Máma mi vždycky vyčítala, že se tomu nevěnuju víc. Na Islandu si jako fotbalový trenér moc nevyděláte,“ usmíval se.
Každopádně mu to nedalo a už na podzim zase trénoval. Nejprve převzal katarský celek Al-Arabi, kde vydržel tři roky, pak na dva roky vyzkoušel exotiku, když byl trenérem národního týmu Jamajky.
Nakonec se ale vrátil do Evropy, jen na jiný ostrov.
Z kvalifikace Irové prošli do baráže až díky dvěma senzačním vítězstvím v posledních dvou utkáních. Dotáhnou to pod Hallgrímssonen až na mistrovství světa?