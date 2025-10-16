Reprezentace potřebuje napnout všechny síly, aby ožila šance na první účast na světovém šampionátu po dvaceti letech. Ale stabilní kouč se v klíčové chvíli hledá. A zřejmě ještě dlouho hledat bude.
„Cílem je najít trenéra, který bude odpovídat dlouhodobé koncepci,“ nastínil David Trunda, šéf fotbalové asociace, když ve středu na Strahově novinářům vysvětloval, co bude dál. Nástupce Ivana Haška, který na lavičce definitivně skončil, by měl rád do začátku nového roku, ale klidně je možné, že se výběr protáhne třeba až do léta.
Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili
Na starosti ho má reprezentační manažer Pavel Nedvěd a zadání zní: dodat početný seznam vytipovaných kandidátů, pak výběr zúžit na dva až tři nejvhodnější. Což rozhodně nezní jako práce na víkend.
Pozor, vůbec není na škodu, že se tentokrát reprezentační kouč bude vybírat poctivě a že se pánové z vedení nechtějí při hledání unáhlit nebo omezit jen na český trh.
Naopak se zdá, že ideál pro ně představuje zahraniční varianta, což je průlomové a časem stejně nevyhnutelné řešení. Je logické, že zmapovat možnosti a detailně všechno prodiskutovat s kandidáty spolkne dost času. Dává smysl, aby mezitím dostal tým na povel překlenovací trenér, neboli bridge coach, jak jeho pozici nazval šéf Trunda.
Ale bylo by krajně nešťastné, kdyby se přechodná doba natáhla na příliš dlouho.
Už lednový termín nástupu je hraniční, protože nový kouč bude mít jen čtvrt roku – a ani jediný přátelský zápas – na to, aby si udělal pokud možno dokonalý obrázek. A aby vyčichlý tým zvládl připravit na dvě utkání o všechno.
Problém je, že Česko v chaotické situaci hledá dva trenéry zároveň: nejdřív toho dočasného, který odtáhne listopadový reprezentační sraz a zápasy s trpaslíky San Marinem a Gibraltarem. Jasno nečekejte dřív než na začátku příštího týdne, variant je totiž i tady víc.
Tou nejjednodušší by bylo povýšit dosavadního asistenta Jaroslava Köstla, který na rozdíl od ostatních Haškových nejbližších vyhazov nedostal a počítá se s ním dál. Dvojutkání s outsidery by jistě zvládl, jenže co kdyby se jeho mise měla natáhnout až do baráže? Ne, tam by měl Česko mít na povel někdo výrazně zkušenější.
Miroslav Koubek, donedávna úspěšný plzeňský trenér? Možná, ale zatím s ním nikdo z asociace nejedná. Michal Bílek, nový kouč jedenadvacítky? Spíš ne. A co Jindřich Trpišovský, zdánlivě nejlákavější česká varianta?
Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání
Pokud se to s postupem na šampionát i po faerské ostudě myslí vážně, tahle možnost by měla stát za zvážení. Jenže jak to udělat, aby trenér, kterého už tak fotbal pohlcuje naplno, zvládl dělit čas a energii mezi dva extra náročné úkoly? Nepočítejte s tím, že by opustil Slavii, takže by musel dočasně řešit zápasy o titul, pohárové výzvy a navrch ještě extrémně zodpovědnou reprezentační misi. To už je program, ze kterého by bouchla hlava i největšímu fotbalovému workoholikovi.
I proto teď musí Nedvěd a spol. udělat všechno pro to, aby nejpozději první den roku 2026 vedl reprezentaci ten, s kým se počítá pro čtyřletý cyklus završený mistrovstvím světa v roce 2030. Na paměti by přitom měli mít základní poučku: Nenechte se zmást prvním dojmem a příliš ovlivnit našeptávači či mezilidskými vazbami.
Na Haškovi se před dvaadvaceti měsíci výkonný výbor jednomyslně shodl, ten současný ho ve sředu jednomyslně odvolal, protože národní tým nikam neposunul.
Tak ať se dvouletý zásek už neopakuje. A Česko konečně získá trenéra, který zvládne s vizí nejen přijít, ale zároveň ji zhmotnit na hřišti.