POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?

David Čermák
  9:58
První leden 2026. To datum si nemusíte zaškrtávat v kalendáři, stačí k novoročnímu předsevzetí připsat, že tehdy začne i nová éra fotbalové reprezentace. Tedy měla by. V ideálním případě. Pokud ne, hrozí, že až v březnu Česko rozehraje baráž o mistrovství světa, k němuž se i po skandální porážce na Faerských ostrovech upíná, povede tým trenér na záskok. Nepřijde vám to lehce bizarní?

Generální manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd (vlevo) sleduje přípravné utkání Slavie Praha proti Dynamu Drážďany. Spolu s ním pozorují zápas Jaroslav Köstl, Ivan Hašek a Tomáš Hübschman. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Reprezentace potřebuje napnout všechny síly, aby ožila šance na první účast na světovém šampionátu po dvaceti letech. Ale stabilní kouč se v klíčové chvíli hledá. A zřejmě ještě dlouho hledat bude.

„Cílem je najít trenéra, který bude odpovídat dlouhodobé koncepci,“ nastínil David Trunda, šéf fotbalové asociace, když ve středu na Strahově novinářům vysvětloval, co bude dál. Nástupce Ivana Haška, který na lavičce definitivně skončil, by měl rád do začátku nového roku, ale klidně je možné, že se výběr protáhne třeba až do léta.

Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili

Na starosti ho má reprezentační manažer Pavel Nedvěd a zadání zní: dodat početný seznam vytipovaných kandidátů, pak výběr zúžit na dva až tři nejvhodnější. Což rozhodně nezní jako práce na víkend.

Pozor, vůbec není na škodu, že se tentokrát reprezentační kouč bude vybírat poctivě a že se pánové z vedení nechtějí při hledání unáhlit nebo omezit jen na český trh.

Naopak se zdá, že ideál pro ně představuje zahraniční varianta, což je průlomové a časem stejně nevyhnutelné řešení. Je logické, že zmapovat možnosti a detailně všechno prodiskutovat s kandidáty spolkne dost času. Dává smysl, aby mezitím dostal tým na povel překlenovací trenér, neboli bridge coach, jak jeho pozici nazval šéf Trunda.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek během utkání se Zlínem.

Ale bylo by krajně nešťastné, kdyby se přechodná doba natáhla na příliš dlouho.

Už lednový termín nástupu je hraniční, protože nový kouč bude mít jen čtvrt roku – a ani jediný přátelský zápas – na to, aby si udělal pokud možno dokonalý obrázek. A aby vyčichlý tým zvládl připravit na dvě utkání o všechno.

Problém je, že Česko v chaotické situaci hledá dva trenéry zároveň: nejdřív toho dočasného, který odtáhne listopadový reprezentační sraz a zápasy s trpaslíky San Marinem a Gibraltarem. Jasno nečekejte dřív než na začátku příštího týdne, variant je totiž i tady víc.

Tou nejjednodušší by bylo povýšit dosavadního asistenta Jaroslava Köstla, který na rozdíl od ostatních Haškových nejbližších vyhazov nedostal a počítá se s ním dál. Dvojutkání s outsidery by jistě zvládl, jenže co kdyby se jeho mise měla natáhnout až do baráže? Ne, tam by měl Česko mít na povel někdo výrazně zkušenější.

Miroslav Koubek, donedávna úspěšný plzeňský trenér? Možná, ale zatím s ním nikdo z asociace nejedná. Michal Bílek, nový kouč jedenadvacítky? Spíš ne. A co Jindřich Trpišovský, zdánlivě nejlákavější česká varianta?

Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

Pokud se to s postupem na šampionát i po faerské ostudě myslí vážně, tahle možnost by měla stát za zvážení. Jenže jak to udělat, aby trenér, kterého už tak fotbal pohlcuje naplno, zvládl dělit čas a energii mezi dva extra náročné úkoly? Nepočítejte s tím, že by opustil Slavii, takže by musel dočasně řešit zápasy o titul, pohárové výzvy a navrch ještě extrémně zodpovědnou reprezentační misi. To už je program, ze kterého by bouchla hlava i největšímu fotbalovému workoholikovi.

I proto teď musí Nedvěd a spol. udělat všechno pro to, aby nejpozději první den roku 2026 vedl reprezentaci ten, s kým se počítá pro čtyřletý cyklus završený mistrovstvím světa v roce 2030. Na paměti by přitom měli mít základní poučku: Nenechte se zmást prvním dojmem a příliš ovlivnit našeptávači či mezilidskými vazbami.

Předseda FAČR David Trunda, hlavní trenér Ivan Hašek a asistenti Jaroslav Köstl a Jaroslav Veselý (zprava).

Na Haškovi se před dvaadvaceti měsíci výkonný výbor jednomyslně shodl, ten současný ho ve sředu jednomyslně odvolal, protože národní tým nikam neposunul.

Tak ať se dvouletý zásek už neopakuje. A Česko konečně získá trenéra, který zvládne s vizí nejen přijít, ale zároveň ji zhmotnit na hřišti.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Hranice vs. HlučínFotbal - 12. kolo - 17. 10. 2025:Hranice vs. Hlučín //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:00
  • 1.80
  • 3.40
  • 3.15
Jihlava vs. Č. BudějoviceFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Jihlava vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.98
  • 3.42
  • 3.48
Opava vs. Ústí n. L.Fotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Opava vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
17. 10. 17:30
  • 1.72
  • 3.78
  • 4.18
Příbram vs. Artis BrnoFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Příbram vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 4.52
  • 3.88
  • 1.65
Prostějov vs. Sparta BFotbal - 13. kolo - 17. 10. 2025:Prostějov vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
17. 10. 18:00
  • 1.83
  • 3.70
  • 3.74
Union Berlín vs. MönchengladbachFotbal - 7. kolo - 17. 10. 2025:Union Berlín vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
17. 10. 20:30
  • 2.24
  • 3.55
  • 3.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?

První leden 2026. To datum si nemusíte zaškrtávat v kalendáři, stačí k novoročnímu předsevzetí připsat, že tehdy začne i nová éra fotbalové reprezentace. Tedy měla by. V ideálním případě. Pokud ne,...

16. října 2025  9:58

Hyský o ambicích: Chci Plzeň nepříjemnou pro soupeře a silnou na míči. Řím je výzva!

Ve středu už vedl první trénink, v sobotu čeká nového plzeňského kouče Martina Hyského úvodní zápas v lize na Bohemians. A pak? Ikonické italské Stadio Olympico a nadupané tribuny. Tedy ostrá...

16. října 2025  8:29

Fotbalistky Slavie vypadly po penaltách z Evropského poháru, končí i Slovácko

V Europa Cupu, nové soutěži žen, končí překvapivě hned na první překážce. Fotbalistky Slavie v odvetě 2. předkola prohrály ve středu na půdě Austrie Vídeň 1:2 po prodloužení a v penaltovém rozstřelu...

15. října 2025  22:37,  aktualizováno  23:12

Šéf Trunda o hledání trenéra: Nedvědovi důvěřujeme, Koubka jsme zatím neoslovili

Premium

Ještě na Faerských ostrovech se potkal s trenérem Ivanem Haškem. „Sdělil jsem mu, jaké teď nastanou kroky. Že musím svolat gesční skupinu, která má reprezentaci na povel. Že cítím potřebu, abychom se...

15. října 2025  20:25

Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat nákup většinového podílu v FC Viktoria Plzeň majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardářem Michalem Strnadem. Ten...

15. října 2025  19:27

Pan nestárnoucí má další rekord. Moje kariéra se chýlí ke konci, ví Ronaldo

Nezdá se, že by zpomaloval. Spíš naopak. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý večer dvěma góly opět přiblížil k tisícovce kariérních branek - už mu jich schází jen 52. A jako by...

15. října 2025  17:31

Paratici se po trestu vrací. V Tottenhamu bude opět působit jako sportovní ředitel

Fabio Paratici se po odpykání dva a půl roku dlouhého zákazu působení ve fotbale vrátil na pozici sportovního ředitele Tottenhamu Hotspur. Funkci má nově vykonávat společně s Johanem Langem....

15. října 2025  16:36

Nedvěd: Co se týče baráže, nejsem klidný. Trenéra potřebujeme co nejrychleji

Z jeho vystoupení byste poznali, že v říjnu si změnu u národního mužstva fotbalistů rozhodně nepředstavoval. „Omlouvám se, ale dnes ještě nejsem připravený na to, abych vám mohl říct, kdo mužstvo...

15. října 2025  16:30

Hašek po odvolání: Rozhodnutí respektuji, fanouškům se omlouvám za zklamání

Ve středu dopoledne se od vedení fotbalové asociace dozvěděl, že ve funkci skončí. Propadák s Faerskými ostrovy (1:2) v kvalifikaci o mistrovství světa už reprezentační trenér Ivan Hašek nepřečkal....

15. října 2025  15:10

Potvrzeno. Po odchodu Hyského přebírá karvinské fotbalisty Marek Jarolím

Šéfové MFK Karviná potvrdili, že mužstvo po odchodu Martina Hyského do Plzně nově povede trenér Marek Jarolím. Ten přichází z druholigové Jihlavy.

15. října 2025  13:06,  aktualizováno  13:50

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

15. října 2025  11:51,  aktualizováno  13:46

Výprasky, bod na Euru i triumf v Lize národů. Jaké byly dva roky pod Haškem?

Během necelých dvou let na lavičce vyhrál skupinu Ligy národů B, ale také horko těžko ustál několik krizí i výprasků. Po ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech už se ale vedení českého fotbalu...

15. října 2025  13:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.