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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Jak Češi nastoupí? Generálka proti Guatemale naznačí i sestavu pro MS

Miloslav Novák
  11:01
Není to jen sestava na generálku. Kdo nastoupí ze čtvrtka na pátek v přípravném utkání fotbalistů proti Guatemale, ten dost možná vyběhne i za týden v úvodním utkání mistrovství světa proti Jižní Koreji. Kdo by v základní jedenáctce neměl chybět?
Čeští fotbalisté před přípravným utkáním s Kosovem.

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním s Kosovem. | foto: ČTK

Čeští fotbalisté si pobyt ve Spojených státech zpříjemnili návštěvou...
Útočník Patrik Schick se seznamuje s oficiálním míčem šampionátu.
Pavel Šulc během tréninku reprezentace v New Yorku.
Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí během prvního tréninku v New Yorku.
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Bude to čtvrtý zápas národního mužstva pod trenérem Miroslavem Koubkem, druhý přípravný.

K dispozici na Guatemalu má 25 hráčů včetně tří brankářů, útočník Jan Kuchta totiž ještě doléčuje bolavý kotník z nedělního duelu proti Kosovu (2:1).

Právě v něm se těsně před odletem do Spojených států v Praze na Letné představili především ti, kteří v březnových barážových zápasech figurovali mezi náhradníky nebo byli úplnými nováčky a bojovali o nominaci. „Potřebuju je vidět,“ říkal kouč.

Ve čtvrtek od 20.00 v Harrisonu ve státě New Jersey, v Česku v té době bude pátek dvě hodiny ráno, už chce Koubek vidět souhru a ty muže, s kterými se počítá do základní sestavy na šampionátu.

ANKETA: Kdo by měl proti Guatemale nastoupit?

Vyberte základní sestavu pro generálku na mistrovství světa

„Bude to tak. Neříkám, že to bude přesně ta sestava, která nastoupí proti Koreji, ale klíčoví hráči se musí taky rozjet,“ poznamenal Koubek po Kosovu.

Brankářskou jedničkou je pro šampionát Matěj Kovář. „Bylo mi nastíněno, že začnu,“ podotkl. Lukáš Horníček, který odchytal duel proti Kosovu, je dvojkou a Jindřich Staněk trojkou.

V zadní řadě kouč vyznává rozestavení se třemi stopery. „Ta formace na tři stopery je fixní, ale schématické změny nevylučuju. I já umím hrát čtyřku a někdy ji zahraju, ale musíte si vybrat nějaký směr a jít po nějaké cestě i v této oblasti,“ vysvětlil Koubek.

Český kapitán Ladislav Krejčí

Kapitán Ladislav Krejčí jako levý stoper, Robin Hranáč jako ten prostřední. Zdá se, že ke zbývajícímu místu má u Koubka blíž Štěpán Chaloupek než Tomáš Holeš. Dalším stoperem v nominaci je David Zima, jenž v závěru sezony léčil zranění.

Jako náhradu na levou stranu stoperské trojice může Koubek využít i Jaroslava Zeleného, s kterým se prioritně počítá na pozici levého wingbeka. Tam je jeho konkurentem David Jurásek i univerzál Alexandr Sojka, jeden z nováčků v týmu.

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Na pravém kraji je jedničkou Vladimír Coufal, případnou náhradou David Douděra i zmíněný Sojka.

Složení středové řady závisí na tom, kolik typických hrotových útočník se Koubek rozhodne hrát. Pokud jen Patrika Schicka, tak je prostor pro to, aby ho zezadu doplňovali Pavel Šulc s Lukášem Provodem či Adamem Hložkem, jenž se po dlouhém zranění proti Kosovu předvedl v parádní formě.

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Pak by zbylo místo už jen pro dva středopolaře. Pětatřicátníka Vladimíra Daridu a nedávného kapitána Tomáše Součka, případně defenzivní běžce Michala Sadílka a Lukáše Červa, nebo dokonce dorostence Huga Sochůrka.

Když se však Koubek rozhodne k Schickovi dát na hrot ještě Tomáše Chorého nebo Mojmíra Chytila, Provod se Šulcem budou plnit role středopolařů a pak už tam zbude jediné místo, které by zřejmě obsadil Darida, nebo Souček.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

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Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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