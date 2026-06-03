Bude to čtvrtý zápas národního mužstva pod trenérem Miroslavem Koubkem, druhý přípravný.
K dispozici na Guatemalu má 25 hráčů včetně tří brankářů, útočník Jan Kuchta totiž ještě doléčuje bolavý kotník z nedělního duelu proti Kosovu (2:1).
Právě v něm se těsně před odletem do Spojených států v Praze na Letné představili především ti, kteří v březnových barážových zápasech figurovali mezi náhradníky nebo byli úplnými nováčky a bojovali o nominaci. „Potřebuju je vidět,“ říkal kouč.
Ve čtvrtek od 20.00 v Harrisonu ve státě New Jersey, v Česku v té době bude pátek dvě hodiny ráno, už chce Koubek vidět souhru a ty muže, s kterými se počítá do základní sestavy na šampionátu.
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„Bude to tak. Neříkám, že to bude přesně ta sestava, která nastoupí proti Koreji, ale klíčoví hráči se musí taky rozjet,“ poznamenal Koubek po Kosovu.
Brankářskou jedničkou je pro šampionát Matěj Kovář. „Bylo mi nastíněno, že začnu,“ podotkl. Lukáš Horníček, který odchytal duel proti Kosovu, je dvojkou a Jindřich Staněk trojkou.
V zadní řadě kouč vyznává rozestavení se třemi stopery. „Ta formace na tři stopery je fixní, ale schématické změny nevylučuju. I já umím hrát čtyřku a někdy ji zahraju, ale musíte si vybrat nějaký směr a jít po nějaké cestě i v této oblasti,“ vysvětlil Koubek.
Kapitán Ladislav Krejčí jako levý stoper, Robin Hranáč jako ten prostřední. Zdá se, že ke zbývajícímu místu má u Koubka blíž Štěpán Chaloupek než Tomáš Holeš. Dalším stoperem v nominaci je David Zima, jenž v závěru sezony léčil zranění.
Jako náhradu na levou stranu stoperské trojice může Koubek využít i Jaroslava Zeleného, s kterým se prioritně počítá na pozici levého wingbeka. Tam je jeho konkurentem David Jurásek i univerzál Alexandr Sojka, jeden z nováčků v týmu.
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Na pravém kraji je jedničkou Vladimír Coufal, případnou náhradou David Douděra i zmíněný Sojka.
Složení středové řady závisí na tom, kolik typických hrotových útočník se Koubek rozhodne hrát. Pokud jen Patrika Schicka, tak je prostor pro to, aby ho zezadu doplňovali Pavel Šulc s Lukášem Provodem či Adamem Hložkem, jenž se po dlouhém zranění proti Kosovu předvedl v parádní formě.
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Pak by zbylo místo už jen pro dva středopolaře. Pětatřicátníka Vladimíra Daridu a nedávného kapitána Tomáše Součka, případně defenzivní běžce Michala Sadílka a Lukáše Červa, nebo dokonce dorostence Huga Sochůrka.
Když se však Koubek rozhodne k Schickovi dát na hrot ještě Tomáše Chorého nebo Mojmíra Chytila, Provod se Šulcem budou plnit role středopolařů a pak už tam zbude jediné místo, které by zřejmě obsadil Darida, nebo Souček.