ONLINE: Česko - Guatemala, poslední test před šampionátem, fotbalisté hrají v USA

V USA se startuje v osm hodin večer.
Generálku na šampionát zahájí v sestavě, která by se podle trenéra Miroslava Koubka měla blížit té, jež za týden vyběhne v úvodním duelu šampionátu proti Jižní Koreji.
„Guatemala, to je jihoamerický styl, mají technické hráče, kteří mají, a to chci zdůraznit, neočekávaná řešení. Nestandardní a zajímavá,“ popisoval Koubek soupeře.
Čeští fotbalisté nastupují na Sports Illustrated Stadium pro dvacet tisíc diváků, svá utkání tam běžně hrají New York Red Bulls. Právě v tréninkovém areálu místního klubu měli reprezentanti své dočasné zázemí.
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Fotbal? Díky, až později. Zatím New York žije baseballem a basketbalem
To využívali od svého pondělního příletu, v úterý pak poprvé na americké půdě trénovali. V pátek se přesunou do Dallasu na turnajovou základnu, odkud budou létat na skupinové zápasy do Guadalajary, Atlanty a Mexico City.
Zatímco Češi v neděli porazili 2:1 Kosovo doma na Letné, pro Guatemalu to bude teprve první utkání v rámci červnového srazu. Naposledy hrála v březnu, kdy podlehla 0:7 Alžírsku.
V samostatné české historii se obě mužstva dosud nepotkala, nicméně Československo v roce 1968 prohrálo s Guatemalou 0:1 na olympiádě v Mexiku.