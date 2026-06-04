náhledy
Obyčejný přípravný zápas? Pro guatemalskou menšinu žijící v USA to byl velký den. Sbalili dresy, grily a vyrazili do ulic Harrisonu ve státě New Jersey, kde se na Sports Illustrated Stadium střetl jejich národní výběr s tím českým. Ten se chystal na mistrovství světa v hlučné kulise. Podívejte se, jak zápas vypadal pohledem fotoaparátů.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Je libo dres nebo vlajku z pouličního stánku? Guatemalská menšina v USA byla na zápas s Českem připravená. V přilehlých ulicích, které se začaly dobré dvě hodiny před zápasem ucpávat, rozložili místní pojízdné stánky a oslovovali kolemjdoucí.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Zelený plyšový papoušek, tedy správně kvesal chocholatý, guatemalský národní pták, kterého najdete i na státní vlajce, byl k vidění na každém rohu. Jak by řekli místní: Must have!
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Pokud byste měli při cestě hlad, můžete se občerstvit vařenou kukuřicí na špejli nebo masovým špízem z pojízdných stánků. Obyvatelé Harrisonu byli připravení na všechno.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Vlajka, houkačka a jde se! Taky jste poté na stadionu poznali, že tuhle výbavu si přinesla spousta fanoušků. Těch na generálku českých fotbalistů dorazilo několik tisícovek. Přitom nejlevnější lístky za bránu stály 74 dolarů, což je pro představu asi pětinásobek toho, co zaplatíte třeba za návštěvu baseballových Yankees. Nejdražší pak klidně za 250 dolarů a víc. Upřímně, vyrazili byste?
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
Maradona? Skoro. Guatemalští fanoušci si obyčejný přípravný zápas užili dosyta. Což je možná překvapení, protože ani v těsném okolí moderní arény vedle řeky Passaic, kde běžně hrají New York Red Bulls, byste nepoznali, že se něco chystá. Česko proti Guatemale? Poslední test Koubkova týmu před startem MS? Nikde ani zmínka!
Autor: David Čermák, MAFRA
Guatemalští fanoušci ale dorazili v hojném počtu. Další pouliční stánek na kolečkách stál hned za rohem. V New Yorku a přilehlém okolí žije přes padesát tisíc Guatemalců, spousta z nich si na tribuny vzala půlené americko-guatemalské vlajky. A každý dotek s balonem, každou povedenou přihrávku či náznak šance prožívali s ohromnou vášní.
Autor: Jiří Čihák, iDNES.cz
A přišli i čeští podporovatelé! Tenhle fanoušek se do vlajky rovnou celý zabalil.
Autor: David Čermák, MAFRA
Nejdřív občerstvit a až pak na zápas. Vždyť pivo na stadionu přijde pořádně draho. Zaplatíte v přepočtu klidně několik stovek.
Autor: David Čermák, MAFRA
Na zápas s Českem se chystaly celé guatemalské rodiny. S auty parkovaly jen kousek od bran stadionu.
Autor: MAFRA
Krásné počasí, ideální večer na fotbal. Guatemalci se sešli před Sports Illustrated Stadium v Harrisonu v překvapivém počtu.
Autor: MAFRA
Pohled na Sports Illustrated Stadium před generálkou českých fotbalistů proti Guatemale.
Autor: David Čermák, MAFRA
Novinářská místa organizátoři přesunuli nezvykle do rohu. Cestou na ně jste museli projít skoro celým stadionem.
Autor: MAFRA
Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí před utkáním s Guatemalou.
Autor: FAČR
Týmová fotografie českých fotbalistů před utkáním s Guatemalou.
Autor: FAČR
Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek před utkáním s Guatemalou.
Autor: FAČR
Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale.
Autor: FAČR
Český útočník Patrik Schick (vpravo) slaví gól proti Guatemale s Tomášem Součkem.
Autor: FAČR
Český útočník Patrik Schick střílí gól v přípravném utkání s Guatemalou.
Autor: FAČR
Vladimír Coufal, pravý obránce českých fotbalistů, během přípravného utkání s Guatemalou.
Autor: Reuters
Český útočník Tomáš Chorý a jeho hlavička v zápase s Guatemalou.
Autor: FAČR
Záložník Tomáš Souček hlavičkuje v utkání s Guatemalou.
Autor: FAČR
Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.
Autor: FAČR
Útočník Tomáš Chorý slaví gól v přátelském utkání s Guatemalou.
Autor: FAČR