Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Koubek chválil druhou půli, překvapila ho kulisa: Příště budu jako výpravčí Hubička

Jiří Čihák
  7:05
Od našeho zpravodaje v USA - Otázku, jestli je týden před startem fotbalového mistrovství světa klidnější, trenér Miroslav Koubek elegantně obešel. „Jsem v poloze stálého neklidu,“ pravil po vítězné generálce s Guatemalou (3:1). „Vím dobře, že teď náš čeká o třídu lepší soupeř. Věřím, že si utkání zhodnotíme a uděláme patřičná opatření.“
Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek před utkáním s Guatemalou.

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek před utkáním s Guatemalou. | foto: FAČR

Týmová fotografie českých fotbalistů před utkáním s Guatemalou.
Český útočník Tomáš Chorý a jeho hlavička v zápase s Guatemalou.
Záložník Tomáš Souček hlavičkuje v utkání s Guatemalou.
Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.
15 fotografií

V Guadalajaře nastoupí Češi příští pátek proti Jižní Koreji. V základní skupině je pak čeká ještě Jihoafrická republika a Mexiko, což bude na Aztéckém stadionu hukot.

„Tam budu jako výpravčí Hubička na nádraží,“ žertoval Koubek. „Můžu jen ukazovat a nic jiného.“

I Guatemalci vytvořili na stadionu v New Jersey slušnou kulisu, že?
To musím uznat a potvrdit. Viděl jsem poloprázdný stadion, ale zároveň neslyšel vlastního slova. Až jsem si říkal, že tady snad musí být nějaká divná akustika.

ZNÁMKY: Ohodnoťte výkon českých fotbalistů v přípravě proti Guatemale

Jen nadšeně fandící publikum a statečný soupeř.
Velmi houževnatý. Dokud měli hodně sil, byli důslední. Hráli zezadu a my se do nich těžko dostávali. Náš přechod do útoku byl v první půli pomalejší, rozehrávka trvala moc dlouho, hráli jsme příliš do šířky, chyběly náběhy, lepší pohyb i kombinace. Tohle všechno přišlo až ve druhé půli, tam to bylo v pořádku: rozhýbali jsme to, byly tam dobré a zajímavé akce. Dařilo se nám i po technické stránce, soupeře jsme už nepouštěli za půlku.

Takže chvála pro náhradníky?
Vstoupili do toho dobře a soupeře dorazili. Ale pozor: první sestava to měla těžší, protože soupeř měl sílu. Když jste víc u balonu, což jsme byli a proti Guatemale být musíme, soupeře postupně utaháte.

Nevylekaly vás v první půli některé chyby v defenzivě?
Pravda, že některá obranná řešení nebyla úplně rozhodná. Měli bychom být v soubojích zaťatější, potíže nám dělal hlavně jejich dlouhý hroťák, nechovali jsme se při jeho hlídání úplně dobře.

Zamotal vám zápas v něčem hlavu? Hlavně výkon některých hráčů po přestávce?
Ale to je přece dobře. Asi bych to nenazýval zamotáním hlavy, protože hráči, kteří nastoupili v první půli, poslední dva týdny stáli, takže i pro ně to bylo užitečné. A pokud kluci, kteří přišli do druhé půle, prokázali dobrou výkonnost, je to dobrý signál. Máme kostru, víme, co je stabilita, a touto cestou chceme jít dál.

Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.

Z kolika procent máte jasno o sestavě pro první utkání šampionátu?
Předbíháte. Zápasy rád analyzuju, podívám se na video, z toho si udělám závěry, až pak se rodí další myšlenky. Nechci a ani bych nedokázal mluvit o sestavě pro příští zápas.

Například na pravé straně se v první půli dařilo Coufalovi a ve druhé Douděrovi.
Jen houšť. Ostatně proto David Douděra jel, proto jel i Tomáš Chorý, aby přišel do takových chvil a rozhodl zápas.

Jste právě za tyhle dva rád?
Já o nich nepochyboval. Do kádru patřili a patří. Jako trenér musím zohledňovat sportovní stránku, za to jsem hodnocený. A tyhle věci, už se k nim ani nechci vracet, patří na jinou scénu. My máme zase svoji scénu.

Ovšem když padl po jejich spolupráci druhý gól, možná se národ uklidnil.
Nevím, jestli se národ uklidnil. Ti, kteří jsou zlověstní, tak budou pořád. Ti se nezmění.

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

Bude pro vás Chorý během turnaje hlavně žolíkem, který může zápasy rozseknout jako náhradník?
On je hráčem pro speciální situace a dnes to dokázal. Ale pozor, i Patrik Schick si splnil svoje. Excelentní akcí zajistil první branku. Útočníci se prosadili, z toho mám radost.

Radost ale nejspíš nebudete mít z brejků, do kterých jste Guatemalce pouštěli. V první půli jich bylo hodně.
Hodně bych považoval za silné slovo. Pokud hrajete takový zápas, stává se to. Čtyři nebo pět kontrů bylo kvalitně provedených, špatně se to chytá. Hrajeme jeden na jednoho, snažíme se napadat vysoko, takže to není jednoduché. Na druhou stranu máme rychlé stopery a myslím, že až na dvě výjimky, kdy se mi to nelíbilo, jsme si vždycky poradili.

Spíš šlo o problémy v komunikaci mezi brankářem a stopery.
Určitě máme co zlepšit. Ukážeme si konkrétní herní situace a uděláme závěry. Nebyla tam jistota a stabilita, s tím souhlasím.

Na co se týden před prvním zápasem hodláte nejvíc zaměřit?
Pořád pracujeme na taktice naší hry, ale podrobnosti samozřejmě sdělovat nebudu.

Hned v pátek letíte do Dallasu, kde budete mít během turnaje základnu. Jaký bude další program?
Víme, že tam panují velká horka, odpoledne pětatřicet, takže budeme chtít trénovat ráno, abychom mužstvo zbytečně nevysávali. Věřím, že teploty budou přijatelné. Jinak je to vlastně takový klasický ligový cyklus. Jeden zápas týdně, máme metody, jak budeme postupovat. Něco jsem za ta léta načerpal, teď to uplatníme.

Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí před utkáním s Guatemalou.

Mimochodem, dělá vám počasí velké starosti? Nejsme na to z Česka zvyklí.
Dobře, že už při generálce tady byla prádelna a dusno. Kluci však zvládli běhat i tak. Odjezdili to. Měl jsem pocit, že jsme se s prostředím vyrovnali dobře. Nezapomínejme taky, že jsme přiletěli teprve v pondělí, časový posun jsme taky ještě nevstřebali stoprocentně. Ještě večer si prohlédnu data a uvidím.

Takže vás ještě čeká dlouhá noc?
Dostávám je na mobil od našich schopných pracovníků docela rychle. Netrvá to dlouho. Dvacet minut a máte jasno.

A vy si pak můžete jít lehnout.
No. To přece patří k životu slušného člověka. (směje se)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

OBRAZEM: Špízy, dresy, papoušci. Jak si Guatemalci užívali zápas s Českem

Guatemalští fanoušci se scházejí v ulicích před stadionem v Harrisonu, kde je...

Od našich zpravodajů v USA Obyčejný přípravný zápas? Pro guatemalskou menšinu žijící v USA to byl velký den. Sbalili dresy, vozíky a vyrazili do ulic Harrisonu ve státě New Jersey, kde se na Sports Illustrated Stadium střetl...

5. června 2026  7:41

Koubek chválil druhou půli, překvapila ho kulisa: Příště budu jako výpravčí Hubička

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek před utkáním s Guatemalou.

Od našeho zpravodaje v USA Otázku, jestli je týden před startem fotbalového mistrovství světa klidnější, trenér Miroslav Koubek elegantně obešel. „Jsem v poloze stálého neklidu,“ pravil po vítězné generálce s Guatemalou (3:1)....

5. června 2026  7:05

Chorý zlomil zápas: Jsem rád, že mi to lepí. Konec ve Slavii? Hlavně, že jsme zdraví

Útočník Tomáš Chorý slaví gól v přátelském utkání s Guatemalou.

Od našeho zpravodaje v USA Byl v tom kus ironie. David Douděra perfektně nacentroval, Tomáš Chorý nastavil hlavu a brankář Morán nedosáhl. Gól, který zlomil poslední přípravu fotbalové reprezentace před mistrovstvím světa s...

5. června 2026  5:33

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

Čeští fotbalisté slaví gól proti Guatemale.

Od našeho zpravodaje v USA Sedmdesát minut spíš trápení a marné bušení. Po dvou gólech v závěru je tu však výsledek, který před startem fotbalového mistrovství světa reprezentaci povzbudí. Češi porazili Guatemalu 3:1, z...

5. června 2026  4:04,  aktualizováno  4:59

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi zvládli generálku s Guatemalou. Co o ní řekli?

Sledujeme online
Radost českých fotbalistů po gólu do sítě Guatemaly, který zařídil Patrik...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

5. června 2026  4:50

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů v přípravě s Guatemalou?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 5. června 2026

ZNÁMKY: Ohodnoťte výkon českých fotbalistů v přípravě proti Guatemale

Týmová fotografie českých fotbalistů před utkáním s Guatemalou.

Čeští fotbalisté v generálce před mistrovstvím světa porazili Guatemalu 3:1. Vítěznou branku dal v 72. minutě Chorý, trefili se i Schick a Višinský. Ohodnoťte jejich výkon v tradičním známkování.

5. června 2026  3:59

Španělští fotbalisté remizovali s Irákem, gól jim dal plzeňský obránce Doski

Iráčtí fotballisté slaví gól proti Španělsku. Vstřelil ho Merchas Doski (třetí...

Španělští mistři Evropy zahájili závěrečnou přípravu na světový šampionát v La Coruni remízou s Irákem 1:1. Gól jim dal plzeňský obránce Merchas Doski. Francouzi nepotvrdili pozici prvního týmu...

4. června 2026  23:03,  aktualizováno  23:49

Liverpool oznámil nového kouče. Iraola si udělal jméno v Bournemouthu

Trenér Andoni Iraola a brankář Djordje Petrovič oslavují výhru Bournemouthu.

Novým trenérem fotbalistů Liverpoolu je Španěl Andoni Iraola. Třiačtyřicetiletý bývalý kouč Bournemouthu nahradil Arneho Slota, jenž byl po dvou letech ve funkci o víkendu odvolán.

4. června 2026  21:08

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta má první posilu, Liverpool přebírá Iraola

Sledujeme online
Trenér Bournemouth Andoni Iraola tleská fanouškům po zápasu s Chelsea.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

4. června 2026  20:39

Konkurence na kraj obrany. Slavia vítá francouzského mladíka Glossou z Pau FC

Neil Glossoa, nová posila Slavie

Má teprve roční zkušenost ze druhé francouzské ligy a už jedenadvacetiletý mladík s charakteristickými dredy Neil Glossoa zaujal pražskou Slavii. Ta s ním podepsala smlouvu do roku 2031. Krajní...

4. června 2026  20:31

Fotbal? Díky, až později. Zatím New York žije baseballem a basketbalem

Premium
Pohled na stadion baseballového týmu New York Yankees. Před startem mistrovství...

Od našich zpravodajů v USA Zapadající slunce zlatě ozáří výškovou budovu, která ční nad Bronxem. Na střeše s dřevěným ozdobným pásem se rozzáří stovky reflektorů, takže i pohled na travnaté hřiště se v mžiku promění.

4. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.