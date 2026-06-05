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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Nejlepší Schick, nejhorší známky po Guatemale mají Souček s Chaloupkem

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  16:16
Vyšší výhra než v neděli proti Kosovu (2:1), ale horší výkon. Fanoušci českých fotbalistů noční přípravný zápas proti Guatemale (3:1) v americkém Harrisonu nehodnotili zrovna kladně. Nejlepším hráčem podle nich byl útočník Patrik Schick, střelec první branky.
Momentka z utkání mezi Českem a Guatemalou, v akci útočník Patrik Schick.

Momentka z utkání mezi Českem a Guatemalou, v akci útočník Patrik Schick. | foto: Reuters

Český útočník Tomáš Chorý a jeho hlavička v zápase s Guatemalou.
Záložník Tomáš Souček hlavičkuje v utkání s Guatemalou.
Čeští fotbalisté se radují z gólu Tomáše Chorého proti Guatemale.
Útočník Tomáš Chorý slaví gól v přátelském utkání s Guatemalou.
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Národní mužstvo má za sebou i druhé přípravné utkání před mistrovstvím světa, do kterého vstoupí příští týden ze čtvrtka na pátek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji.

„Vím dobře, že nás čeká o třídu lepší soupeř. Věřím, že si utkání zhodnotíme a uděláme patřičná opatření,“ naznačil i trenér Miroslav Koubek, že to proti Guatemale nebylo ideální.

Výkony reprezentace očima čtenářů

Příprava na MS 2026
s Guatemalou (3:1), průměrná známka 2,88
s Kosovem (2:1), 2,71

Baráž o MS 2026
s Dánskem (2:2, 3:1 na pen.) 2,40
s Irskem (2:2, 4:3 na pen.) 2,89

Kvalifikace MS 2026
s Gibraltarem (6:0) 2,69
na Faerských o. (1:2) 3,99
s Chorvatskem (0:0) 2,71
v Černé Hoře (2:0) 2,68
v Chorvatsku (1:5) 3,87
s Černou Horou (2:0) 2,48
s Gibraltarem (4:0) 2,8
s Faerskými o. (2:1) 3,03

Zatímco proti Kosovu si národní mužstvo vysloužilo průměrnou známku 2,71, za Guatemalu to bylo 2,88. Výkony týmu se tak od březnového nástupu Koubka pohybují v podobných dimenzích.

Ve srovnání se semifinálovým duelem baráže proti Irsku (2,89) je to takřka stejné, ale horší než ve finálovém duelu s Dánskem (2,40).

Čtenáři známkují jako ve škole, nejlepší je jednička, nejhorší pětka.

„Náš přechod do útoku byl v první půli pomalejší, rozehrávka trvala moc dlouho, hráli jsme příliš do šířky, chyběly náběhy, lepší pohyb i kombinace. Tohle všechno přišlo až ve druhé půli, tam to bylo v pořádku: rozhýbali jsme to, byly tam dobré a zajímavé akce,“ řekl reprezentační kouč.

Další zápas pod Koubkem už bude na šampionátu.

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

Proti Guatemale šli Češi do vedení už po deseti minutách, kdy se po individuální akci prosadil Schick, který odehrál víc než hodinu. Právě on byl v očích čtenářů iDNES.cz nejlepším hráčem a poměrně jasně. Jeho průměrná známka se vyšplhala na 2,12.

ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste hráče hodnotili

Druhý Adam Hložek, jenž střídal do druhé půle, už měl hodnotu 2,60. Těsně za ním následují střelec třetí branky Denis Višinský, obránci Vladimír Coufal s kapitánem Ladislavem Krejčím a střídající Tomáš Chorý, jenž za stavu 1:1 dvacet minut před koncem dal vítězný gól.

I když Schick je tak trochu „odskočený“, druhého Hložka a „nejslabší“ Štěpána Chaloupka s Tomášem Součkem dělí jen šest desetin. Z toho vyplývá, že obstáli všichni. Schick hrál na dvojku, ostatní na dvě minus a další na trojku.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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