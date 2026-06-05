Národní mužstvo má za sebou i druhé přípravné utkání před mistrovstvím světa, do kterého vstoupí příští týden ze čtvrtka na pátek v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji.
„Vím dobře, že nás čeká o třídu lepší soupeř. Věřím, že si utkání zhodnotíme a uděláme patřičná opatření,“ naznačil i trenér Miroslav Koubek, že to proti Guatemale nebylo ideální.
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Zatímco proti Kosovu si národní mužstvo vysloužilo průměrnou známku 2,71, za Guatemalu to bylo 2,88. Výkony týmu se tak od březnového nástupu Koubka pohybují v podobných dimenzích.
Ve srovnání se semifinálovým duelem baráže proti Irsku (2,89) je to takřka stejné, ale horší než ve finálovém duelu s Dánskem (2,40).
Čtenáři známkují jako ve škole, nejlepší je jednička, nejhorší pětka.
„Náš přechod do útoku byl v první půli pomalejší, rozehrávka trvala moc dlouho, hráli jsme příliš do šířky, chyběly náběhy, lepší pohyb i kombinace. Tohle všechno přišlo až ve druhé půli, tam to bylo v pořádku: rozhýbali jsme to, byly tam dobré a zajímavé akce,“ řekl reprezentační kouč.
Další zápas pod Koubkem už bude na šampionátu.
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Proti Guatemale šli Češi do vedení už po deseti minutách, kdy se po individuální akci prosadil Schick, který odehrál víc než hodinu. Právě on byl v očích čtenářů iDNES.cz nejlepším hráčem a poměrně jasně. Jeho průměrná známka se vyšplhala na 2,12.
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Druhý Adam Hložek, jenž střídal do druhé půle, už měl hodnotu 2,60. Těsně za ním následují střelec třetí branky Denis Višinský, obránci Vladimír Coufal s kapitánem Ladislavem Krejčím a střídající Tomáš Chorý, jenž za stavu 1:1 dvacet minut před koncem dal vítězný gól.
I když Schick je tak trochu „odskočený“, druhého Hložka a „nejslabší“ Štěpána Chaloupka s Tomášem Součkem dělí jen šest desetin. Z toho vyplývá, že obstáli všichni. Schick hrál na dvojku, ostatní na dvě minus a další na trojku.