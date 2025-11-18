Nejhorší byl Schick, mají po Gibraltaru jasno čtenáři. Chválili Coufala či Douděru

Lepší průměrné skóre letos Češi obdrželi pouze po výhrách nad Černou Horou (obě 2:0).
Naopak nejhůř je čtenáři hodnotili po fiasku na Faerských ostrovech (1:2), výprasku s Chorvatskem (1:5) a také minulý týden po vybojované těsné výhře 1:0 v přípravě se San Marinem. Proti Gibraltaru se něčemu podobnému chtěli Češi vyvarovat.
ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili
„Chtěli jsme, abychom se dostali do varu hned od začátku. To se povedlo. Proti takovému soupeři je vždycky výhoda, když dáte brzy gól,“ říkal pak dočasný kouč Jaroslav Köstl.
Reprezentace očima čtenářů v roce 2025
Kvalifikace MS 2026
Přípravné zápasy
První gól vstřelil už po několika minutách Douděra, další přidal jiný slávista Chorý (oba hodnocení 2,23) a jako třetí se prosadil Coufal (2,20). Tihle tři si nakonec v anketě vysloužili vůbec nejlepší známky.
„Od první branky, což byla pátá minuta, jsme měli zápas jasně ve svých rukou. Říkali jsme si: Nepolevovat, nepolevovat!“ pochvaloval si pak Chorý.
Školní matematikou by dvojku dostali ještě brankář Kovář (2,28) a stoper Hranáč (2,36), jenž vstřelil šestou branku v utkání. Zbytek fotbalistů se pohyboval na hraně dvojky a trojky, či za ní.
Vůbec nejhůře nakonec v anketě dopadl Patrik Schick (3,30), kterému pondělní utkání vůbec nevyšlo.
Spíš než výkon tak nakonec bylo kaňkou na pondělním večeru až pozápasové dění, kdy čeští fotbalisté odmítli jít poděkovat kotli nejaktivnějších fanoušků. Před ně nakonec předstoupili pouze kapitán Souček a obránce Coufal.
|
Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval
Pondělní výhrou si Češi definitivně zajistili nasazení ve druhém koši při losu březnové baráže, který proběhne ve čtvrtek.