Nedvěd: Nový trenér? Je to složitější, zatím nejsme v souladu. Bude to chvilku trvat

„Zatím nejsme v maximálním souladu, bude to ještě chvilku trvat, bude to stát práci, musíme se k tomu postavit čelem,“ navázal před kamerou České televize.
Fotbalová reprezentace v pondělí večer v Olomouci poprvé od září vyhrála soutěžní zápas. Slaboučký Gibraltar rozebrala v závěrečném duelu kvalifikace 6:0, přesto se na pozitivní vlnu před březnovou baráží zrovna nenaladila.
Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů
Mluví se zejména o rozkolu mezi fanoušky a hráči, kteří po utkání společně odmítli přijít na děkovačku. A také o slovech manažera Nedvěda, jenž dostal v říjnu od šéfa asociace Davida Trundy za úkol najít (ideálně) zahraničního trenéra pro reprezentaci.
Žádný zatím není.
I proto není vyloučené, že i v baráži povede tým překlenovací realizační tým v čele s Jaroslavem Köstlem a asistenty Janem Rezkem a Jaroslavem Plašilem. Nebo se chystá další dočasné řešení?
Čeští fotbalisté - minimálně na hřišti - na Andrově stadionu vylepšili dojem z Karviné, kde se minulý týden trápili v přípravě se San Marinem (1:0).
„Myslím, že jsme odehrávali kvalitní utkání přesně tak, jak jsme chtěli. V těchto zápasech nemáš co získat, můžeš jen ztratit. Kluci k tomu přistoupili zodpovědně. V prvním poločase proměnili šance, díky tomu byl zápas celkově jednodušší,“ řekl Nedvěd.
A vyjádřil se i ke sporu s fanoušky.
„Myslím si, že to bylo zbytečné, protože to bylo hezké utkání,“ začal. „Všichni fanoušci si to užili a já jim chci poděkovat. Vždycky nás podporují a vždycky jsem měl pocit, že pro nás dělají maximum. Mrzí mě to vůči nim a jestli to ode mě vezmou, omluvám se jim.“
Čeští fotbalisté budou podporu z tribun potřebovat zase v březnu, kdy je čeká domácí semifinále baráže o mistrovství světa. O tom, kde by hráli případné finále, rozhodne čtvrteční los.
Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu
„Začínat v play off doma je pro nás velmi důležité, ale zároveň musím říct, že s výsledkem kvalifikace maximální spokojenost určitě nevládne,“ poznamenal Nedvěd. „Skončili jsme na druhém místě, aniž bychom první příčku vůbec atakovali. Chorvatsko bylo jasně lepší. Všichni, počínaje předsedou, funkcionáři, trenéry i hráči, se teď chceme hlavně dobře připravit na baráž.“
Do ní vstoupí jako tým z druhého koše a soupeře pro semifinále dostanou z koše třetího. Kromě Irska, Albánie, Bosny a Hercegoviny nebo Kosova to stále může být také Slovensko.