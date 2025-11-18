Nedvěd: Nový trenér? Je to složitější, zatím nejsme v souladu. Bude to chvilku trvat

Autor:
  8:09
Před zápasy s evropskými trpaslíky ze San Marina a Gibraltaru reprezentační manažer Pavel Nedvěd o hledání nového trenéra pro fotbalový národní tým hovořit odmítal. V pondělí večer, přesně čtyřiatřicet dnů po odvolání bývalého kouče Ivana Haška, přiznal, že nástupce je zatím v nedohlednu: „Je to trošku složitější proces, musíme zohlednit ekonomickou i sportovní stránku, což není jednoduché.“
Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera,...

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera, místopředseda FAČR za Moravu před utkáním proti Gibraltaru. | foto: ČTK

Patrik Schick v utkání proti Gibraltaru.
Jaroslav Köstl koučuje české fotbalisty při utkání s Gibraltarem.
Vladimír Coufal si užívá gól proti Gibraltaru.
Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...
23 fotografií

„Zatím nejsme v maximálním souladu, bude to ještě chvilku trvat, bude to stát práci, musíme se k tomu postavit čelem,“ navázal před kamerou České televize.

Fotbalová reprezentace v pondělí večer v Olomouci poprvé od září vyhrála soutěžní zápas. Slaboučký Gibraltar rozebrala v závěrečném duelu kvalifikace 6:0, přesto se na pozitivní vlnu před březnovou baráží zrovna nenaladila.

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Mluví se zejména o rozkolu mezi fanoušky a hráči, kteří po utkání společně odmítli přijít na děkovačku. A také o slovech manažera Nedvěda, jenž dostal v říjnu od šéfa asociace Davida Trundy za úkol najít (ideálně) zahraničního trenéra pro reprezentaci.

Žádný zatím není.

I proto není vyloučené, že i v baráži povede tým překlenovací realizační tým v čele s Jaroslavem Köstlem a asistenty Janem Rezkem a Jaroslavem Plašilem. Nebo se chystá další dočasné řešení?

Čeští fotbalisté - minimálně na hřišti - na Andrově stadionu vylepšili dojem z Karviné, kde se minulý týden trápili v přípravě se San Marinem (1:0).

Vladimír Coufal si užívá gól proti Gibraltaru.

„Myslím, že jsme odehrávali kvalitní utkání přesně tak, jak jsme chtěli. V těchto zápasech nemáš co získat, můžeš jen ztratit. Kluci k tomu přistoupili zodpovědně. V prvním poločase proměnili šance, díky tomu byl zápas celkově jednodušší,“ řekl Nedvěd.

A vyjádřil se i ke sporu s fanoušky.

„Myslím si, že to bylo zbytečné, protože to bylo hezké utkání,“ začal. „Všichni fanoušci si to užili a já jim chci poděkovat. Vždycky nás podporují a vždycky jsem měl pocit, že pro nás dělají maximum. Mrzí mě to vůči nim a jestli to ode mě vezmou, omluvám se jim.“

Čeští fotbalisté budou podporu z tribun potřebovat zase v březnu, kdy je čeká domácí semifinále baráže o mistrovství světa. O tom, kde by hráli případné finále, rozhodne čtvrteční los.

Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

„Začínat v play off doma je pro nás velmi důležité, ale zároveň musím říct, že s výsledkem kvalifikace maximální spokojenost určitě nevládne,“ poznamenal Nedvěd. „Skončili jsme na druhém místě, aniž bychom první příčku vůbec atakovali. Chorvatsko bylo jasně lepší. Všichni, počínaje předsedou, funkcionáři, trenéry i hráči, se teď chceme hlavně dobře připravit na baráž.“

Do ní vstoupí jako tým z druhého koše a soupeře pro semifinále dostanou z koše třetího. Kromě Irska, Albánie, Bosny a Hercegoviny nebo Kosova to stále může být také Slovensko.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Sev. Irsko vs. ČeskoFotbal - Skupina 13 - 18. 11. 2025:Sev. Irsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
18. 11. 11:00
  • 5.85
  • 4.68
  • 1.42
Česko vs. PortugalskoFotbal - - 18. 11. 2025:Česko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
18. 11. 18:00
  • 5.71
  • 4.26
  • 1.57
Rumunsko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 18. 11. 2025:Rumunsko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
18. 11. 20:45
  • 1.02
  • 29.60
  • 60.00
Rakousko vs. BosnaFotbal - Skupina H - 18. 11. 2025:Rakousko vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
18. 11. 20:45
  • 1.33
  • 5.25
  • 9.45
Wales vs. S. MakedonieFotbal - Skupina J - 18. 11. 2025:Wales vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
18. 11. 20:45
  • 1.74
  • 3.60
  • 5.23
Belgie vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina J - 18. 11. 2025:Belgie vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
18. 11. 20:45
  • 1.00
  • 60.00
  • 60.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 5 4 1 0 13:1 13
2. KosovoKosovo 5 3 1 1 5:4 10
3. SlovinskoSlovinsko 5 0 3 2 2:7 3
4. ŠvédskoŠvédsko 5 0 1 4 3:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 5 3 2 0 14:3 11
2. SkotskoSkotsko 5 3 1 1 9:5 10
3. ŘeckoŘecko 5 2 0 3 10:12 6
4. BěloruskoBělorusko 5 0 1 4 4:17 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 5 5 0 0 19:0 15
2. TureckoTurecko 5 4 0 1 15:10 12
3. GruzieGruzie 5 1 0 4 6:13 3
4. BulharskoBulharsko 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 7 6 0 1 21:3 18
2. Bosna a HercegovinaBosna 7 5 1 1 16:6 16
3. RumunskoRumunsko 7 3 1 3 12:9 10
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 7 4 3 0 22:7 15
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 7 4 1 2 14:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 7 0 0 7 0:24 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Fotbalisté Kroměříže ve své obnovené premiéře ve druhé lize prohráli doma před...

Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku...

18. listopadu 2025  7:52

Nová síla. Těšte se v létě! Co ukáže Haalandova parta v Americe?

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

První gól ještě slavil bez úsměvu, tribunám věnoval výstavní poker face. Po druhém už naopak zběsile sprintoval, chechtal se na celé kolo a v úžasu se chytal za hlavu. Jako by i Erlingu Haalandovi,...

18. listopadu 2025  6:29

Chorý: Blamáž jsme v kvalifikaci neudělali. Fanouškům jsme dali jasnou odpověď

Tomáš Chorý se raduje ze své branky proti Gibraltaru.

Andrův stadion mu svědčí. Aby taky ne, když zde fotbalově vyrostl. Reprezentační útočník Tomáš Chorý opět ukázal, že mu to na olomouckém pažitu pálí. Bilancí 1+2 se v pondělí večer podílel na vysokém...

18. listopadu 2025  5:49

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

18. listopadu 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: výsledky české reprezentace

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině na druhém místě a čeká je baráž. Jak si reprezentanti ve skupině vedli i další...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  17. 11. 23:43

Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

Mojmír Chytil a Patrick Schick.

Kromě vítězství nad Gibraltarem (6:0) slaví čeští fotbalisté i zisk zásadní výhody. Díky souhře ostatních výsledků v kvalifikaci o mistrovství světa už je jasné, že do březnové baráže o účast na...

17. listopadu 2025  22:49,  aktualizováno  23:24

Němci v přímém souboji o postup zdrtili Slovensko, turnaj si zajistili i Nizozemci

DĚKOVAČKA. Němečtí fotbalisté oslavují postup na mistrovstvísvěta.

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku v rozhodujícím utkání Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa. Výsledek zároveň dal českým fotbalistům jistotu výhodnějšího druhého koše pro...

17. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:10

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44,  aktualizováno  17. 11. 22:44

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

17. listopadu 2025  21:54,  aktualizováno  22:42

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Gibraltaru?

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Čeští fotbalisté zdemolovali v posledním kvalifikačním utkání o mistrovství světa outsidera z Gibraltaru 6:0. Ohodnoťte jejich výkon v tradiční čtenářské anketě iDNES.cz jako ve škole.

17. listopadu 2025  22:41

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Gibraltaru?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 17. listopadu 2025

Může za to voodoo. V Nigérii našli důvod pro nezdar v kvalifikaci

Fanoušci a fanynky z Demokratické republiky Kongo

Za vyřazení fotbalistů Nigérie ve druhém kole africké kvalifikace mistrovství světa může voodoo. Po nedělní porážce v penaltovém rozstřelu s Demokratickou republikou Kongo v Rabatu to řekl trenér...

17. listopadu 2025  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.