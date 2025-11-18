Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu: „Tentokrát jsme necítili jednotu, že všichni chceme jít za stejným cílem a postoupit na mistrovství světa. Že jsme ke kotli nepřišli všichni, byla naše odpověď.“
Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala. | foto: Reuters

Patrik Schick v utkání proti Gibraltaru.
Mojmír Chytil a Patrick Schick.
Jaroslav Köstl dává pokyny Adamovi Karabcovi.
Trenér českých fotbalistů Jaroslav Köstl.
Fotbalisté, kteří na závěr kvalifikace zvítězili drtivě a zajistili si také domácí start březnové baráže, po zápase obloukem minuli kotel nejaktivnějších fanoušků, kteří je odměnili pískotem.

„Co je? Co je? Co je, co je, co je?!“ ozývalo se zpoza brány.

Aktivní fanoušci už před zápasem v Olomouci vyhlásili, že budou v úvodu protestovat proti špatným výkonům v posledních měsících, zejména po prohře na Faerských ostrovech (1:2) a slabé výhře 1:0 nad San Marinem, nejhorším týmem světa.

A tak ještě před startem zápasu znělo opakovaně stadionem: „Bojujte za Česko!“

„Což nás mrzelo, pak jsme cítili, že dáme gól a fanoušci ani neslavili. Tak jsme jim tím chtěli odpovědět, že nás to mrzí, a zároveň jim ukázat, jak jsou pro nás důležití a jak nás zasáhne, když nás nepodporují, což jsme jim poté s Vláďou Coufalem jakožto dva nejstarší hráči přišli vysvětlit,“ líčil Souček.

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

V čele aktivních fanoušků stojí iniciativa Fanatismus Česko, která svépomocí vybudovala prostředí, které sdružuje příznivce reprezentace a během posledních měsíců pozvedla fanouškovské prezentace na zápasech A týmu i mládežnické jedenadvacítky.

Nebyla taková reakce přehnaná? Zvlášť když budou fotbalisté fanoušky potřebovat při domácím startu jarní baráže.

„Musíme je pochválit a děkujeme jim za to, že tu před rokem a půl vznikl kotel, který nám začal fandit. Přišli jsme následně za nimi, abychom jim vyhověli a ukázali, že k nim kabina má stále respekt. Věřím, že nám to směrem k březnu pomůže a budeme ještě více jednotní,“ doplnil Souček.

„Myslím si, že to bylo zbytečné, protože to bylo hezké utkání,“ nesouhlasil s rozhodnutím hráčů generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd v rozhovoru pro ČT Sport.

„Všichni fanoušci si zápas užili, já chci poděkovat všem, kteří tady byli. Oni nás podporují vždycky, vždycky jsem měl pocit, že pro nás dělají maximum. Trochu mě to mrzí, ale jestli to ode mě vezmou, tak se jim omlouvám. Uděláme pro fanoušky jen to nejlepší, co budeme moct,“ kývl.

Co ale pak s fanoušky oba fotbalisté probírali, nikdo konkrétně neprozradil.

„Něco jsme si řekli, měli by to zůstat mezi námi, i když nevím, jestli zůstane, protože to spoustu lidí točilo, takže se to určitě brzo dozvíte,“ naznačil obránce Coufal. „Ale něco jsme si vyříkali, byla to potřeba, takhle to zůstane,“ dodal.

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Gibraltaru?

Logicky se nabízí otázka, zda k rozhodnutí nepřispěly i negativní reakce na sociálních sítích. „Prostě jsme se takhle rozhodli a nechal bych to bejt. Uvidíme, co bude příště. A posty na sítích? To já nečtu, něco se ke mně dostane, ale jsem dost zkušený, abych si s tím poradil,“ opáčil Coufal.

„Když to zašlo takhle daleko, tak se k tomu mohly vyjádřit obě strany. Jestli to někdo točil, tak se to z fanouškovské strany dozvíme a Coufal mohl vyložit karty na stůl, vyčistit vzduch a vyjasnit to,“ oponoval ve studiu bývalý obránce Michal Kadlec.

„Jestli se takhle hráči rozhodli už před zápasem, tak to není správná cesta. Chápu emoce, kluci do toho dávají sto procent, ale poslední výkony prostě nebyly dobré a fanouškům se to nelíbí. Je to všude na světě, kluci to museli několikrát zažít, ještě to i zažijou a zažili jsme to všichni. Dávat fanouškům najevo, že to není dobrý a že tam není jednota, zvlášť teď před baráží, není šťastný krok. Nic pozitivního z toho nemůže vzejít,“ kroutil hlavou někdejší reprezentant Karel Poborský.

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

18. listopadu 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: výsledky české reprezentace

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině na druhém místě a čeká je baráž. Jak si reprezentanti ve skupině vedli i další...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  17. 11. 23:43

Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

Mojmír Chytil a Patrick Schick.

Kromě vítězství nad Gibraltarem (6:0) slaví čeští fotbalisté i zisk zásadní výhody. Díky souhře ostatních výsledků v kvalifikaci o mistrovství světa už je jasné, že do březnové baráže o účast na...

17. listopadu 2025  22:49,  aktualizováno  23:24

Němci v přímém souboji o postup zdrtili Slovensko, turnaj si zajistili i Nizozemci

DĚKOVAČKA. Němečtí fotbalisté oslavují postup na mistrovstvísvěta.

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku v rozhodujícím utkání Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa. Výsledek zároveň dal českým fotbalistům jistotu výhodnějšího druhého koše pro...

17. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:10

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44,  aktualizováno  17. 11. 22:44

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

17. listopadu 2025  21:54,  aktualizováno  22:42

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Gibraltaru?

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Čeští fotbalisté zdemolovali v posledním kvalifikačním utkání o mistrovství světa outsidera z Gibraltaru 6:0. Ohodnoťte jejich výkon v tradiční čtenářské anketě iDNES.cz jako ve škole.

17. listopadu 2025  22:41

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Gibraltaru?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 17. listopadu 2025

Může za to voodoo. V Nigérii našli důvod pro nezdar v kvalifikaci

Fanoušci a fanynky z Demokratické republiky Kongo

Za vyřazení fotbalistů Nigérie ve druhém kole africké kvalifikace mistrovství světa může voodoo. Po nedělní porážce v penaltovém rozstřelu s Demokratickou republikou Kongo v Rabatu to řekl trenér...

17. listopadu 2025  16:28

Na Gibraltar i se Součkem, přejí si čtenáři. Váhají, koho vedle Karabce se Schickem

Trénink českých fotbalistů před kvalifikačním utkáním proti Gibraltaru.

V zápase se slaboučkým Gibraltarem by zvlášť neriskovali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí dočasnému kouči českých fotbalistů Jaroslavu Köstlovi, ať nasadí ty nejzkušenější hráče, které má k...

17. listopadu 2025  15:24

První šanci mu dal Mourinho, teď Parrott poslal Iry do baráže. Je to pohádka, zářil

Nechci se chovat jako idiot! Priske o krizi Sparty, kritice fanoušků i synu Augustovi

