Fotbalisté, kteří na závěr kvalifikace zvítězili drtivě a zajistili si také domácí start březnové baráže, po zápase obloukem minuli kotel nejaktivnějších fanoušků, kteří je odměnili pískotem.
„Co je? Co je? Co je, co je, co je?!“ ozývalo se zpoza brány.
Aktivní fanoušci už před zápasem v Olomouci vyhlásili, že budou v úvodu protestovat proti špatným výkonům v posledních měsících, zejména po prohře na Faerských ostrovech (1:2) a slabé výhře 1:0 nad San Marinem, nejhorším týmem světa.
Nevíte, co se přesně stalo mezi kotlem @ceskarepre_cz a hráči? Moc tomu nerozumím 🤔 pic.twitter.com/Uh0SA1TmDj— Zdeněk Zlámal (@BobbyZlamal) November 17, 2025
A tak ještě před startem zápasu znělo opakovaně stadionem: „Bojujte za Česko!“
„Což nás mrzelo, pak jsme cítili, že dáme gól a fanoušci ani neslavili. Tak jsme jim tím chtěli odpovědět, že nás to mrzí, a zároveň jim ukázat, jak jsou pro nás důležití a jak nás zasáhne, když nás nepodporují, což jsme jim poté s Vláďou Coufalem jakožto dva nejstarší hráči přišli vysvětlit,“ líčil Souček.
Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů
V čele aktivních fanoušků stojí iniciativa Fanatismus Česko, která svépomocí vybudovala prostředí, které sdružuje příznivce reprezentace a během posledních měsíců pozvedla fanouškovské prezentace na zápasech A týmu i mládežnické jedenadvacítky.
Nebyla taková reakce přehnaná? Zvlášť když budou fotbalisté fanoušky potřebovat při domácím startu jarní baráže.
„Musíme je pochválit a děkujeme jim za to, že tu před rokem a půl vznikl kotel, který nám začal fandit. Přišli jsme následně za nimi, abychom jim vyhověli a ukázali, že k nim kabina má stále respekt. Věřím, že nám to směrem k březnu pomůže a budeme ještě více jednotní,“ doplnil Souček.
„Myslím si, že to bylo zbytečné, protože to bylo hezké utkání,“ nesouhlasil s rozhodnutím hráčů generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd v rozhovoru pro ČT Sport.
„Všichni fanoušci si zápas užili, já chci poděkovat všem, kteří tady byli. Oni nás podporují vždycky, vždycky jsem měl pocit, že pro nás dělají maximum. Trochu mě to mrzí, ale jestli to ode mě vezmou, tak se jim omlouvám. Uděláme pro fanoušky jen to nejlepší, co budeme moct,“ kývl.
Co ale pak s fanoušky oba fotbalisté probírali, nikdo konkrétně neprozradil.
„Něco jsme si řekli, měli by to zůstat mezi námi, i když nevím, jestli zůstane, protože to spoustu lidí točilo, takže se to určitě brzo dozvíte,“ naznačil obránce Coufal. „Ale něco jsme si vyříkali, byla to potřeba, takhle to zůstane,“ dodal.
ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Gibraltaru?
Logicky se nabízí otázka, zda k rozhodnutí nepřispěly i negativní reakce na sociálních sítích. „Prostě jsme se takhle rozhodli a nechal bych to bejt. Uvidíme, co bude příště. A posty na sítích? To já nečtu, něco se ke mně dostane, ale jsem dost zkušený, abych si s tím poradil,“ opáčil Coufal.
„Když to zašlo takhle daleko, tak se k tomu mohly vyjádřit obě strany. Jestli to někdo točil, tak se to z fanouškovské strany dozvíme a Coufal mohl vyložit karty na stůl, vyčistit vzduch a vyjasnit to,“ oponoval ve studiu bývalý obránce Michal Kadlec.
„Jestli se takhle hráči rozhodli už před zápasem, tak to není správná cesta. Chápu emoce, kluci do toho dávají sto procent, ale poslední výkony prostě nebyly dobré a fanouškům se to nelíbí. Je to všude na světě, kluci to museli několikrát zažít, ještě to i zažijou a zažili jsme to všichni. Dávat fanouškům najevo, že to není dobrý a že tam není jednota, zvlášť teď před baráží, není šťastný krok. Nic pozitivního z toho nemůže vzejít,“ kroutil hlavou někdejší reprezentant Karel Poborský.