Česko vs. Dánsko: Kde sledovat finále baráže o MS 2026 živě?

Autor:
  15:27
Čeští fotbalisté jsou jediný krok od účasti na mistrovství světa 2026. Po dramatickém postupu přes Irsko je v úterý čeká rozhodující barážový duel proti Dánsku. Kde sledovat zápas živě v televizi a online a další důležité informace najdete v našem přehledu.

Tomáš Souček objímá neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra Chytila v semifinále baráže o MS proti Irsku. Zprava se radují Hranáč a Chaloupek. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

  • Svěřenci trenéra Koubka se do barážového finále dostali po vydřeném vítězství 3:2 na penalty proti Irsku.
  • Dánové si prvním barážovém souboji suverénně poradili se Severní Makedonií 4:0.

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko
  • Česko má obrovskou motivaci – na mistrovství světa chybí od roku 2006.
  • Dánové si zahráli na posledním MS v Kataru v roce 2022 i na MS v Rusku v roce 2018.

Kdy a kde sledovat baráž Česko – Dánsko živě?

Zápas o postup na MS 2026 nabídne v přímém přenosu Česká televize na stanici ČT sport. Naladíte ho i na webové platformě ČT sport Plus.

🕒 Začátek zápasu: úterý 31. března 2026 od 20:45 v epet Areně na Letné.

Přímý souboj o postup na mistrovství světa 2026 přineseme také v podrobné textové online reportáži.

Česko - Dánsko

Výkop: úterý 31. března, 20:45 (Praha-Letná).
Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni - Di Bello (video, všichni It.).
Umístění v žebříčku FIFA: 43. - 20.

Předpokládané sestavy:
Česko: Kovář - Holeš, Hranáč, Ladislav Krejčí II - Coufal, Souček, Červ, Sadílek - Šulc, Provod - Schick.
Dánsko: Hermansen - Bah, Nörgaard, Nelsson, Maehle - Hjulmand, Höjbjerg - Isaksen, Froholdt, Damsgaard - Höjlund.
Absence: Douděra, Hložek, Jaroš, Jemelka, Ryneš, Staněk, Vydra, Zima - Billing, Dorgu, Christensen, Kristensen, Schmeichel, Vestergaard (všichni zranění).

Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (25) - Eriksen (46).

Forma týmů

Češi protrpěli kvalifikační skupinu L, ve které skončili na druhém místě za Chorvaty. A právě od nich schytali v Osijeku debakl 1:5. Nejraději by zapomněli i na tristní porážku 1:2 v Tórshavnu s Faerskými ostrovy.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?
Zápasy Česka v kvalifikaci MS 2026 (skupina L)
Datum a časZápasVýsledek
sobota 22. března, 20:45Česko – Faerské ostrovy2:1
úterý 25. března, 20:45Gibraltar – Česko0:4
pátek 6. června, 20:45Česko – Černá Hora2:0
pondělí 9. června, 20:45Chorvatsko – Česko5:1
pátek 5. září, 20:45Černá Hora – Česko0:2
čtvrtek 9. října, 20:45Česko – Chorvatsko0:0
neděle 12. října, 18:00Faerské ostrovy – Česko2:1
pondělí 17. listopadu, 20:45Česko – Gibraltar6:0
Konečná tabulka skupiny L
1.Chorvatsko871026:422
2.Česko851218:816
3.Faerské ostrovy840411:912
4.Černá Hora83058:179
5.Gibraltar80083:280

Češi v prvním barážovém klání přetlačili Irsko 3:2 po penaltách, když v základní hrací době vyrovnali až čtyři minuty před koncem. V utkání jim vůbec nefungovala mezihra a k postupu doputovali především díky bojovnosti a štěstí.

Michal Sadílek v zápase české reprezentace proti Irsku.

Také Dánové skončili ve své kvalifikační skupině na 2. místě, a proto museli do baráže. Prohráli pouze jednou v klíčovém závěrečném souboji ve Skotsku.

Zápasy Dánska v kvalifikaci MS 2026 (skupina C)
DatumZápasVýsledek
05.09.2025Dánsko – Skotsko0:0
08.09.2025Řecko – Dánsko0:3
09.10.2025Bělorusko – Dánsko0:6
12.10.2025Dánsko – Řecko2:1
15.11.2025Dánsko – Bělorusko2:2
18.11.2025Skotsko – Dánsko4:2
Konečná tabulka skupiny C
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Skotsko641113:713
2.Dánsko632116:711
3.Řecko621310:127
4.Bělorusko60244:172

V barážovém utkání proti Severní Makedonii (4:0) rozhodlo Dánsko třemi góly mezi 49. a 59. minutou. Skóre otevřel z dorážky Damsgaard a následně se v rychlém sledu dvakrát prosadil Isaksen. Čtyřiadvacetiletý křídelník Lazia Řím potvrdil skvělou bilanci v reprezentaci, v 15 utkáních dal sedm branek. Střelecký účet uzavřel Nörgaard.

Vzájemné zápasy: Česko vs. Dánsko od roku 2000

  • Česko má s Dánskem od roku 2000 mírně negativní bilanci. Z jedenácti zápasů vyhrálo dvakrát, šestkrát se zrodila remíza a třikrát zvítězilo Dánsko. Skóre je vyrovnané 10:10.
  • Poslední česká výhra nad Dánskem je však stará 22 let! Na Euru v Portugalsku roce 2004 se Češi radovali ze čtvrtfinálového vítězství 3:0.
  • Na Euru se také odehrálo poslední vzájemné utkání. V roce 2021 na stadionu v Baku vyhráli Dánové 2:1.
DatumSoutěžZápasVýsledek
03.07.2021EUROČESKO – Dánsko1:2
15.11.2016PZMČESKO – Dánsko1:1
22.03.2013MSČESKO – Dánsko0:3
08.09.2012MSDánsko – ČESKO0:0
17.11.2010PZMDánsko – ČESKO0:0
26.03.2008PZMDánsko – ČESKO1:1
15.11.2006PZMČESKO – Dánsko1:1
27.06.2004EUROČESKO – Dánsko3:0
02.06.2001MSDánsko – ČESKO2:1
28.03.2001MSČESKO – Dánsko0:0
21.06.2000EURODánsko – ČESKO0:2

Jak to vidí bookmakeři?

Favoritem barážového finále jsou podle bookmakerů Dánové. Kurzy se pohybují zhruba kolem 1,45–1,50 na jejich postup, zatímco na Česko okolo 2,7. Většina sázkařů věří severskému týmu, který jde do zápasu i podle expertů v lepší formě.

ZápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Česko – Dánsko4,233,342,97
ZápasPostup domácíchPostup hostů
Česko – Dánsko2,711,47

Kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Česko vs. Dánsko: Kde sledovat finále baráže o MS 2026 živě?

Tomáš Souček objímá neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Čeští fotbalisté jsou jediný krok od účasti na mistrovství světa 2026. Po dramatickém postupu přes Irsko je v úterý čeká rozhodující barážový duel proti Dánsku. Kde sledovat zápas živě v televizi a...

30. března 2026  15:27

Dánové znovu řeší výšku Čechů. Nesmíme je pustit ke standardkám, varuje kouč

Dánský kouč Brian Riemer během semifinále baráže proti Severní Makedonii.

Když se minulý týden dozvěděl, že soupeřem ve finále baráže o postup na mistrovství světa jsou Češi, trenéru dánských fotbalistů Brianu Riemerovi naběhlo: „Mají nejvyšší národní tým v Evropě.“ Před...

30. března 2026  14:40

České Budějovice povede Papavasiliou. Jako první Kypřan hrál v Premier League

Nikolas Kalakoutis (vlevo) a Nikodimos Papavasiliou, noví trenéři Budějovic.

Po nečekaném konci portugalského trenéra Pedra Resendeho mají fotbalisté Českých Budějovic nového kouče. Stal se jím kyperský trenér Nikodimos Papavasiliou, který jako první Kypřan nastoupil v...

30. března 2026  13:52

Klopp hecoval Anfield, mluví se o návratu k trénování. Real Madrid? Hloupost, opáčil

Jürgen Klopp po zápase mezi legendami Liverpoolu a Dortmundu.

Po sobotním zápase legend udělal radost fanouškům na Anfieldu, když několikrát oslavně zapumpoval před tribunou, přesně jak to dělával v minulosti. Německý kouč Jürgen Klopp se necelé dva roky po...

30. března 2026  12:45

Kliment o vzletech i pádech: Říkají mi, že je to na knížku. Snad posloužím jako příklad

Premium
Jna Kliment se raduje v barážovém zápas s Irskem.

Původně měl docela jiné plány. Trochu si orazit, nechat okopané nohy odpočinout a pak se vrhnout na stěhování. Nový domov u Olomouce ale teď místo Jana Klimenta zvelebuje manželka a parta stěhováků:...

30. března 2026

Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon...

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon....

29. března 2026  12:07,  aktualizováno  23:23

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...

29. března 2026  21:41

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední...

29. března 2026  19:40

Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

Odkoučoval pouhých sedm zápasů, pětkrát prohrál a z Tottenhamu odchází. Anglický celek, ve kterém působí český brankář Antonín Kinský, v neděli odvolal chorvatského trenéra Igora Tudora po 44 dnech...

29. března 2026  17:16

Do základu Součka místo Daridy? Jaké změny poradí čtenáři Koubkovi na Dány

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Během zápasu s Irskem sáhl do sestavy už o půli, aby stáhl Vladimíra Daridu a Tomáše Holeše. Jaké změny přichystá český trenér Miroslav Koubek do finále baráže o fotbalové mistrovství světa proti...

29. března 2026  15:29

Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií.

Se jménem Miroslava Zelinky spojila Etická komise fotbalové asociace zápas Českých Budějovic s Karvinou z jara 2024, kdy podle ní jednal pod úplatkem od karvinského primátora. Mezi obviněnými však...

29. března 2026  13:53

Penalty si užil i ze záznamu. A teď ještě jednu magickou noc, sní gólman Kovář

Český brankář Matěj Kovář před penaltovým rozstřelem v semifinále baráže o MS...

Než před penaltovým rozstřelem nakráčel do brány, sedl si Matěj Kovář s trenérem reprezentačních gólmanů Matúšem Kozáčikem na lavici pod stříšku a pozorně poslouchal. „Udělali jsme si domácí úkol,...

28. března 2026  17:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.