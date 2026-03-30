- Svěřenci trenéra Koubka se do barážového finále dostali po vydřeném vítězství 3:2 na penalty proti Irsku.
- Dánové si prvním barážovém souboji suverénně poradili se Severní Makedonií 4:0.
|
Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko
- Česko má obrovskou motivaci – na mistrovství světa chybí od roku 2006.
- Dánové si zahráli na posledním MS v Kataru v roce 2022 i na MS v Rusku v roce 2018.
Kdy a kde sledovat baráž Česko – Dánsko živě?
Zápas o postup na MS 2026 nabídne v přímém přenosu Česká televize na stanici ČT sport. Naladíte ho i na webové platformě ČT sport Plus.
🕒 Začátek zápasu: úterý 31. března 2026 od 20:45 v epet Areně na Letné.
Přímý souboj o postup na mistrovství světa 2026 přineseme také v podrobné textové online reportáži.
Česko - Dánsko
Výkop: úterý 31. března, 20:45 (Praha-Letná).
Předpokládané sestavy:
Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (25) - Eriksen (46).
Forma týmů
Češi protrpěli kvalifikační skupinu L, ve které skončili na druhém místě za Chorvaty. A právě od nich schytali v Osijeku debakl 1:5. Nejraději by zapomněli i na tristní porážku 1:2 v Tórshavnu s Faerskými ostrovy.
|
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|sobota 22. března, 20:45
|Česko – Faerské ostrovy
|2:1
|úterý 25. března, 20:45
|Gibraltar – Česko
|0:4
|pátek 6. června, 20:45
|Česko – Černá Hora
|2:0
|pondělí 9. června, 20:45
|Chorvatsko – Česko
|5:1
|pátek 5. září, 20:45
|Černá Hora – Česko
|0:2
|čtvrtek 9. října, 20:45
|Česko – Chorvatsko
|0:0
|neděle 12. října, 18:00
|Faerské ostrovy – Česko
|2:1
|pondělí 17. listopadu, 20:45
|Česko – Gibraltar
|6:0
|1.
|Chorvatsko
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|2.
|Česko
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|3.
|Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4.
|Černá Hora
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|5.
|Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0
Češi v prvním barážovém klání přetlačili Irsko 3:2 po penaltách, když v základní hrací době vyrovnali až čtyři minuty před koncem. V utkání jim vůbec nefungovala mezihra a k postupu doputovali především díky bojovnosti a štěstí.
Také Dánové skončili ve své kvalifikační skupině na 2. místě, a proto museli do baráže. Prohráli pouze jednou v klíčovém závěrečném souboji ve Skotsku.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|05.09.2025
|Dánsko – Skotsko
|0:0
|08.09.2025
|Řecko – Dánsko
|0:3
|09.10.2025
|Bělorusko – Dánsko
|0:6
|12.10.2025
|Dánsko – Řecko
|2:1
|15.11.2025
|Dánsko – Bělorusko
|2:2
|18.11.2025
|Skotsko – Dánsko
|4:2
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Skotsko
|6
|4
|1
|1
|13:7
|13
|2.
|Dánsko
|6
|3
|2
|1
|16:7
|11
|3.
|Řecko
|6
|2
|1
|3
|10:12
|7
|4.
|Bělorusko
|6
|0
|2
|4
|4:17
|2
V barážovém utkání proti Severní Makedonii (4:0) rozhodlo Dánsko třemi góly mezi 49. a 59. minutou. Skóre otevřel z dorážky Damsgaard a následně se v rychlém sledu dvakrát prosadil Isaksen. Čtyřiadvacetiletý křídelník Lazia Řím potvrdil skvělou bilanci v reprezentaci, v 15 utkáních dal sedm branek. Střelecký účet uzavřel Nörgaard.
Vzájemné zápasy: Česko vs. Dánsko od roku 2000
- Česko má s Dánskem od roku 2000 mírně negativní bilanci. Z jedenácti zápasů vyhrálo dvakrát, šestkrát se zrodila remíza a třikrát zvítězilo Dánsko. Skóre je vyrovnané 10:10.
- Poslední česká výhra nad Dánskem je však stará 22 let! Na Euru v Portugalsku roce 2004 se Češi radovali ze čtvrtfinálového vítězství 3:0.
- Na Euru se také odehrálo poslední vzájemné utkání. V roce 2021 na stadionu v Baku vyhráli Dánové 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|03.07.2021
|EURO
|ČESKO – Dánsko
|1:2
|15.11.2016
|PZM
|ČESKO – Dánsko
|1:1
|22.03.2013
|MS
|ČESKO – Dánsko
|0:3
|08.09.2012
|MS
|Dánsko – ČESKO
|0:0
|17.11.2010
|PZM
|Dánsko – ČESKO
|0:0
|26.03.2008
|PZM
|Dánsko – ČESKO
|1:1
|15.11.2006
|PZM
|ČESKO – Dánsko
|1:1
|27.06.2004
|EURO
|ČESKO – Dánsko
|3:0
|02.06.2001
|MS
|Dánsko – ČESKO
|2:1
|28.03.2001
|MS
|ČESKO – Dánsko
|0:0
|21.06.2000
|EURO
|Dánsko – ČESKO
|0:2
Jak to vidí bookmakeři?
Favoritem barážového finále jsou podle bookmakerů Dánové. Kurzy se pohybují zhruba kolem 1,45–1,50 na jejich postup, zatímco na Česko okolo 2,7. Většina sázkařů věří severskému týmu, který jde do zápasu i podle expertů v lepší formě.
|Zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Česko – Dánsko
|4,23
|3,34
|2,97
|Zápas
|Postup domácích
|Postup hostů
|Česko – Dánsko
|2,71
|1,47
Kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.