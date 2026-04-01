Chtěli jsme po hráčích, aby se stali partou. Nedvěd s Trundou o postupu i Koubkovi

„Já věděl, že na tomhle stadionu se neprohrává,“ potutelně se usmíval v rozhovoru pro Českou televizi bývalý záložník pražské Sparty, italského Lazia či Juventusu.
Právě na Letné před dvaceti lety Češi skolili Norsko gólem Tomáše Rosického. Teď jen sledoval, podobně jako z čestné lože předseda asociace David Trunda vedle prezidenta Petra Pavla či Arsena Wengera, bývalého trenéra Arsenalu, jak Češi v baráži válčí s dalším soupeřem.
„Jak jsem to nemohl na hřišti ovlivnit, bylo to horší. Na mistrovství světa jsme po dvaceti letech a ještě si vůbec neuvědomujeme, co se nám povedlo,“ líčil Nedvěd, generální manažer fotbalových reprezentací.
To on společně s předsedou Trundou a místopředsedou Zdeňkem Grygerou nakonec před baráží vybrali nového trenéra Miroslava Koubka, který mužstvo převzal až po kvalifikaci. Během ní, po porážce na Faerských ostrovech, skončil jeho předchůdce Ivan Hašek. Tým vypadal, že je téměř na dně. Nakonec dosáhl na dlouho vysněný úspěch.
„Moc bych chtěl poděkovat trenérovi, protože od doby, co přišel, ty kluky semknul. Všichni k němu mají velký respekt a jsou rádi, že pod ním můžou hrát,“ zdůraznil Nedvěd.
„Chtěli jsme po nich jen jedno – aby se stali partou. A ten náš prvotní pocit byl správný, protože kluci pro to udělali všechno. Samozřejmě tam byli těžkosti, ale když máte přesvědčení a dáte do toho srdce, ono vás to odmění,“ pokračoval.
„Může za to obrovská týmovost a smysl pro detail, každý totiž rozhoduje,“ doplnil předseda Trunda. „Pan Koubek se o tom s Pavlem Nedvědem pořád baví, je to pan stratég a sami jste to viděli, rozhoduje vůle a srdíčko, Česká republika se může radovat!“
Michal Sadílek o vítězné penaltě
„Pořád nemůžu uvěřit tomu, co se děje. O minulý evropský šampionát jsem se připravil sám. Jsem dojatý, že můžu být součástí tohohle týmu. Že se nám povedl takhle historický postup. Je to sen, tohle si vezmeme do hrobu. Je to nádhera. Penalty jsme trénovali celý týden. Na tréninku mi to padalo. Věděl jsem, že i kdybych nedal, tak bychom pořád byli ve vedení.“
Zdroj: ČT Sport
Český fotbal je během roku na vrcholu.
„Já mám strašnou radost, že je tady pan Koubek s námi hlavně teď,“ odpověděl Trunda na dotaz, zda neměl bývalý kouč Plzně převzít tým ještě dřív.
„Poděkování patří i bývalému kouči Ivanu Haškovi. To on vedl tým v horším období a hrál kvalifikaci,“ dodal Nedvěd.
A co bude dál? Seance v Mexiku startuje už za dva měsíce.
„Teď bude oslava, ta bude velká. My už variantu, kdybychom postoupili, dávno máme, takže víme, co nás čeká. Bude jeden den volno a pak práce na tom, abychom se nachystali na cestu na mistrovství světa,“ kývl Trunda.
Po dvaceti letech zase na největší sportovní akci planety.