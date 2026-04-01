Chtěli jsme po hráčích, aby se stali partou. Nedvěd s Trundou o postupu i Koubkovi

Autor:
  10:40
Tenkrát v roce 2005 se Pavel Nedvěd vrátil do reprezentace, aby v baráži vypomohl k postupu na mistrovství světa. O dvacet let později se do českého fotbalu vrátil coby funkcionář a hned oslavil další účast na světovém šampionátu. „Po těch letech jsou ty emoce ještě větší,“ spokojeně odpovídal po zápase s Dánskem, který Češi zvládli na pražské Letné až na penalty.
Reprezentační manažer Pavel Nedvěd před začátkem barážového utkání s Dánskem.

David Trunda a Jaroslav Tvrdík slaví postup českých fotbalistů na MS.
Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...
Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.
Čeští fotbalisté ve slušivých tričkách Všichni jsou už v Mexiku.
82 fotografií

„Já věděl, že na tomhle stadionu se neprohrává,“ potutelně se usmíval v rozhovoru pro Českou televizi bývalý záložník pražské Sparty, italského Lazia či Juventusu.

Právě na Letné před dvaceti lety Češi skolili Norsko gólem Tomáše Rosického. Teď jen sledoval, podobně jako z čestné lože předseda asociace David Trunda vedle prezidenta Petra Pavla či Arsena Wengera, bývalého trenéra Arsenalu, jak Češi v baráži válčí s dalším soupeřem.

„Jak jsem to nemohl na hřišti ovlivnit, bylo to horší. Na mistrovství světa jsme po dvaceti letech a ještě si vůbec neuvědomujeme, co se nám povedlo,“ líčil Nedvěd, generální manažer fotbalových reprezentací.

Šťastný Koubek: Někdo musí být nejstarší, vy mlaďasové! Penalty? Jako házet šipky

To on společně s předsedou Trundou a místopředsedou Zdeňkem Grygerou nakonec před baráží vybrali nového trenéra Miroslava Koubka, který mužstvo převzal až po kvalifikaci. Během ní, po porážce na Faerských ostrovech, skončil jeho předchůdce Ivan Hašek. Tým vypadal, že je téměř na dně. Nakonec dosáhl na dlouho vysněný úspěch.

„Moc bych chtěl poděkovat trenérovi, protože od doby, co přišel, ty kluky semknul. Všichni k němu mají velký respekt a jsou rádi, že pod ním můžou hrát,“ zdůraznil Nedvěd.

„Chtěli jsme po nich jen jedno – aby se stali partou. A ten náš prvotní pocit byl správný, protože kluci pro to udělali všechno. Samozřejmě tam byli těžkosti, ale když máte přesvědčení a dáte do toho srdce, ono vás to odmění,“ pokračoval.

„Může za to obrovská týmovost a smysl pro detail, každý totiž rozhoduje,“ doplnil předseda Trunda. „Pan Koubek se o tom s Pavlem Nedvědem pořád baví, je to pan stratég a sami jste to viděli, rozhoduje vůle a srdíčko, Česká republika se může radovat!“

Michal Sadílek o vítězné penaltě

„Pořád nemůžu uvěřit tomu, co se děje. O minulý evropský šampionát jsem se připravil sám. Jsem dojatý, že můžu být součástí tohohle týmu. Že se nám povedl takhle historický postup. Je to sen, tohle si vezmeme do hrobu. Je to nádhera. Penalty jsme trénovali celý týden. Na tréninku mi to padalo. Věděl jsem, že i kdybych nedal, tak bychom pořád byli ve vedení.“

Zdroj: ČT Sport

Český fotbal je během roku na vrcholu.

„Já mám strašnou radost, že je tady pan Koubek s námi hlavně teď,“ odpověděl Trunda na dotaz, zda neměl bývalý kouč Plzně převzít tým ještě dřív.

„Poděkování patří i bývalému kouči Ivanu Haškovi. To on vedl tým v horším období a hrál kvalifikaci,“ dodal Nedvěd.

A co bude dál? Seance v Mexiku startuje už za dva měsíce.

„Teď bude oslava, ta bude velká. My už variantu, kdybychom postoupili, dávno máme, takže víme, co nás čeká. Bude jeden den volno a pak práce na tom, abychom se nachystali na cestu na mistrovství světa,“ kývl Trunda.

Po dvaceti letech zase na největší sportovní akci planety.

Vstoupit do diskuse (54 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Udinese vs. ComoFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Udinese vs. Como //www.idnes.cz/sport
6. 4. 12:30
  • 5.39
  • 3.89
  • 1.70
Lecce vs. BergamoFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Lecce vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
6. 4. 15:00
  • 5.08
  • 3.80
  • 1.75
Juventus vs. JanovFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Juventus vs. Janov //www.idnes.cz/sport
6. 4. 18:00
  • 1.38
  • 4.97
  • 9.37
Neapol vs. AC MilánFotbal - 31. kolo - 6. 4. 2026:Neapol vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
6. 4. 20:45
  • 2.49
  • 3.04
  • 3.18
Girona vs. VillarrealFotbal - 30. kolo - 6. 4. 2026:Girona vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
6. 4. 21:00
  • 3.13
  • 3.70
  • 2.28
Sporting Lisabon vs. ArsenalFotbal - - 7. 4. 2026:Sporting Lisabon vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
7. 4. 21:00
  • 4.77
  • 3.80
  • 1.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.