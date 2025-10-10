Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Pro Čechy bezbranková remíza znamená, že pokud chtějí skončit na prvním místě, musí ve zbytku kvalifikace uhrát více bodů než Chorvaté, což příliš pravděpodobné není.
Může je tak těšit alespoň fakt, že neschytali takový debakl jako v červnu v Osijeku (1:5), po němž mimochodem obdrželi druhou nejhorší známku pod koučem Ivanem Haškem.
„Výsledek není takový, který jsme chtěli, ale klukům nemůžu vyčíst vůbec nic. Šli nadoraz, zápas poctivě odmakali, bohužel na vítězství nedosáhli,“ chválil kouč ve čtvrtek večer.
Vůbec nejlepší známku si vysloužil stoper Ladislav Krejčí (1,67), jenž potvrdil dobrou formu z anglického Wolverhamptonu a po celý zápas působil jistě.
Seděla mu i spolupráce s někdejším parťákem ze Sparty Martinem Vitíkem – ten byl s hodnocením 2,04 třetím nejlepším hráčem.
Mezi ně se vměstnal další exsparťan, brankář Matěj Kovář (1.82). Příliš práce sice neměl, ale v závěru zlikvidoval jedovatou střelu Sušiče a předtím i Perišičovu hlavičku z nebezpečné pozice.
Horší dvojku by pak ještě dostali i zbývající dva zadáci – Vladimír Coufal (2,29) a Jaroslav Zelený (2,42).
Zbytek týmu už se pohyboval mezi průměrem a horším podprůměrem.
Nejhůře dopadl kapitán Tomáš Souček (3,64), jenž by už školní matematikou dostal čtyřku. Počtvrté z dosavadních šesti kvalifikačních utkání se mu mimochodem stalo, že obdržel nejhorší známku z celého týmu.
Příliš mu nepomohl ani fakt, že do zápasu šel bez herní praxe, jelikož ve West Hamu předchozí tři zápasy neodehrál kvůli vyloučení. „Ale nastoupil jsem proti Readingu z třetí ligy, takže věřím, že jsem připravený dobře,“ ujišťoval přitom.
Češi vyzvou v neděli v Tórshavnu Faerské Ostrovy, v listopadu pak kvalifikaci uzavřou zápasem proti Gibraltaru.