Haškovi chybí stabilní opory. Jak by měla vypadat sestava proti Chorvatsku?

Autor:
  16:05
Bez prvního brankáře. Bez stabilního stopera. Bez útočníka číslo jedna. Kdo by ve čtvrtečním kvalifikačním utkání českých fotbalistů proti Chorvatsku měl nahradit Jindřicha Staňka, Tomáše Holeše a Patrika Schicka? Vsadí trenér Ivan Hašek na jistoty z poslední doby, nebo zkusí překvapit? Hlasujte v anketě iDNES.cz, jakou základní jedenáctku byste vybrali vy.

Čeští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa. | foto: Reuters

Pro Česko jde o zápas, ve kterém hrají o naději na přímý postup na mistrovství světa.

Chorvatsko si v Praze v Edenu zase může účast na šampionátu takřka definitivně zajistit.

Tabulka skupiny L

1.Chorvatsko440117:112
2.ČESKO540011:612
3.Faerské ostrovy52034:56
4.Černá Hora52034:96
5.Gibraltar50052:170

„Je pro nás určitou úlevou, že soupeř nemá Schicka. Ale zase se nemůžeme dostat do situace, abychom si mysleli, že to budeme mít snazší,“ prohlásil chorvatský kouč Zlatko Dalič. Ani on nemá všechny opory k dispozici.

Český trenér Ivan Hašek musel oželet zraněné gólmany slávistu Staňka a Vítězslava Jaroše z Ajaxu. Je tak jisté, že do brány se vrátí Matěj Kovář z PSV Eindhoven. V minulé sezoně byl českou jedničkou, ale v září v Černé Hoře (2:0) dostal šanci Staněk, který je však momentálně zraněný.

ANKETA: Kdo by měl proti Chorvatsku nastoupit?

Dodatečně nominovaní Martin Jedlička z Plzně a nováček Lukáš Horníček z Bragy usednou mezi náhradníky.

Na pravý kraj obrany půjde Vladimír Coufal z Hoffenheimu, který si v září v Podgorici odpykal trest za žluté karty.

Vlevo nejspíš opět dostane přednost jediný sparťan v nominaci Jaroslav Zelený před Davidem Juráskem. Bek Besiktase v zářijové přípravě proti Saúdské Arábii zrovna nepřesvědčil.

Není pochyb o tom, že na pozici levého stopera nastoupí Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu. Kdo však vedle něj, když slávista Tomáš Holeš chybí kvůli zranění?

Těšil jsem se na kuchaře! Vydra o návratu do repre, střelecké formě i trápení Plzně

Jako varianta číslo jedna se nabízí Robin Hranáč, který v Hoffenheimu hraje pravidelně a navíc vedle Coufala. A kouč mu věřil, když se v posledním kvalifikačním utkání zranil David Douděra a dal ho na nezvyklou pozici krajního obránce.

Nebo trenér Hašek zvolí slávistu Davida Zimu či Martina Vitíka z Boloni?

Ze zadáků jsou v nominaci ještě pravý obránce Martin Cedidla z Jablonce a plzeňský Václav Jemelka, který zastane pozici stopera i levého beka.

Trenér Hašek preferuje rozestavení se čtyřmi obránci, dvěma defenzivními záložníky, třemi ofenzivními a jedním hrotovým útočníkem.

Když vyjdeme z poslední doby, nasazení kapitána Tomáše Součka a plzeňského Lukáše Červa ve středu pole je takřka jisté.

Červův hlavní konkurent Michal Sadílek ve Slavii pravidelně nenastupuje, navíc občas dostane jinou roli. Alex Král v září v Unionu Berlín odehrál jen dvaadvacet minut. Olomoucký Michal Beran má v národním mužstvu za sebou jen přípravu se Saúdskou Arábií.

Na pravém křídle naposled nastoupil slávista Vasil Kušej, jehož v poločase v Černé Hoře kvůli drobnému zranění střídal Václav Černý z Besiktase. Kdo z nich by měl hrát? Na šanci čeká také Adam Karabec, který pravidelně hraje v Lyonu.

Jeho klubový spoluhráč Pavel Šulc by v sestavě národního týmu měl nastoupit na místě podhrotového hráče.

Na levé křídlo kouč počítá se slávistou Lukášem Provodem, v nominaci je ještě Ondřej Lingr, jenž působí ve Spojených státech.

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Nejpalčivější otázkou je, koho za Schicka na hrot. Matěje Vydru, nebo Tomáše Chorého?

Vydra je nejlepším hráčem Plzně, byť v posledních dvou ligových zápasech kvůli trestu za vyloučení nenastoupil a v národním mužstvu je po čtyřech letech.

Hromotluk Chorý je jiným typem útočníka než Vydra, který je pohyblivý, rychlý, do kombinace a dokáže vystřelit i ze střední vzdálenosti. Chorý je útočníkem především do pokutového území, soubojový hráč, který hraje často zády k bráně.

Třetím do party je dodatečně nominovaný Jan Chramosta z Jablonce, se sedmi góly nejlepší střelec ligy a takřka v pětatřiceti letech nováček v reprezentaci.

ANKETA: Kdo by měl proti Chorvatsku nastoupit?

Výsledky

SK Slavia Praha - FC Zlín

18. 10. • 18:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

11. října 2025  15:45

Otřesný fotbal, soptil trenér Slováků po prohře v kvalifikaci. A Haraslín platí sushi

Ještě v dobré náladě uzavřeli sázku. Že prý kdo prohraje, platí tomu druhému objednávku v sushi restauraci v centru města. Smůlu má křídelník Lukáš Haraslín, který pozve sparťanského asistenta...

11. října 2025  13:36

Vsadit na jistotu, nebo vyzkoušet čerstvé tváře. Jak byste složili sestavu na Faery?

Čeští fotbalisté dál bojují o místenku na světovém šampionátu. Přímý postup se jim po domácí remíze 0:0 s Chorvatskem vzdálil, uhájit však přinejhorším potřebují nasazení v baráži, do které by se...

11. října 2025  12:02

Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, říká Šín po měsíci v Alkmaaru

Zhruba po měsíci, co přestoupil z Baníku do nizozemského Alkmaaru, se Matěj Šín vrátil do Ostravy. Přijel na týden s fotbalovou reprezentací, která se chystala na kvalifikační zápasy mistrovství...

11. října 2025  11:22

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Nedávno to bylo pětatřicet let. Polovina září 1990, stadion ve švédské Landskroně, tisícovka diváků a jeden z největších šoků fotbalové historie. Parta amatérů hrála soutěžní zápas poprvé v životě,...

11. října 2025

Oslabení Slováci padli v Severním Irsku, Němci se posunuli do čela skupiny

Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu...

10. října 2025  18:43,  aktualizováno  23:37

Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Útočník Lukáš Mašek se třemi góly podílel na demolici Ázerbájdžánu, který fotbaloví reprezentanti do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili v Karviné 5:0. „Teď si asi sedneme na pokoji a...

10. října 2025

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Po šesti letech se fotbalová reprezentace do 21 let vrátila do Karviné a v utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2027 porazila Ázerbájdžán 5:0. Češi tak po třech zápasech mají ve skupině devět bodů a...

10. října 2025  21:16,  aktualizováno  21:59

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

