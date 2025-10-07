Haškovi chybí stabilní opory. Jak by měla vypadat sestava proti Chorvatsku?

Pro Česko jde o zápas, ve kterém hrají o naději na přímý postup na mistrovství světa.
Chorvatsko si v Praze v Edenu zase může účast na šampionátu takřka definitivně zajistit.
Tabulka skupiny L
|1.
|Chorvatsko
|4
|4
|0
|1
|17:1
|12
|2.
|ČESKO
|5
|4
|0
|0
|11:6
|12
|3.
|Faerské ostrovy
|5
|2
|0
|3
|4:5
|6
|4.
|Černá Hora
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0
„Je pro nás určitou úlevou, že soupeř nemá Schicka. Ale zase se nemůžeme dostat do situace, abychom si mysleli, že to budeme mít snazší,“ prohlásil chorvatský kouč Zlatko Dalič. Ani on nemá všechny opory k dispozici.
Český trenér Ivan Hašek musel oželet zraněné gólmany slávistu Staňka a Vítězslava Jaroše z Ajaxu. Je tak jisté, že do brány se vrátí Matěj Kovář z PSV Eindhoven. V minulé sezoně byl českou jedničkou, ale v září v Černé Hoře (2:0) dostal šanci Staněk, který je však momentálně zraněný.
ANKETA: Kdo by měl proti Chorvatsku nastoupit?
Dodatečně nominovaní Martin Jedlička z Plzně a nováček Lukáš Horníček z Bragy usednou mezi náhradníky.
Na pravý kraj obrany půjde Vladimír Coufal z Hoffenheimu, který si v září v Podgorici odpykal trest za žluté karty.
Vlevo nejspíš opět dostane přednost jediný sparťan v nominaci Jaroslav Zelený před Davidem Juráskem. Bek Besiktase v zářijové přípravě proti Saúdské Arábii zrovna nepřesvědčil.
Není pochyb o tom, že na pozici levého stopera nastoupí Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu. Kdo však vedle něj, když slávista Tomáš Holeš chybí kvůli zranění?
|
Těšil jsem se na kuchaře! Vydra o návratu do repre, střelecké formě i trápení Plzně
Jako varianta číslo jedna se nabízí Robin Hranáč, který v Hoffenheimu hraje pravidelně a navíc vedle Coufala. A kouč mu věřil, když se v posledním kvalifikačním utkání zranil David Douděra a dal ho na nezvyklou pozici krajního obránce.
Nebo trenér Hašek zvolí slávistu Davida Zimu či Martina Vitíka z Boloni?
Ze zadáků jsou v nominaci ještě pravý obránce Martin Cedidla z Jablonce a plzeňský Václav Jemelka, který zastane pozici stopera i levého beka.
Trenér Hašek preferuje rozestavení se čtyřmi obránci, dvěma defenzivními záložníky, třemi ofenzivními a jedním hrotovým útočníkem.
Když vyjdeme z poslední doby, nasazení kapitána Tomáše Součka a plzeňského Lukáše Červa ve středu pole je takřka jisté.
Červův hlavní konkurent Michal Sadílek ve Slavii pravidelně nenastupuje, navíc občas dostane jinou roli. Alex Král v září v Unionu Berlín odehrál jen dvaadvacet minut. Olomoucký Michal Beran má v národním mužstvu za sebou jen přípravu se Saúdskou Arábií.
Na pravém křídle naposled nastoupil slávista Vasil Kušej, jehož v poločase v Černé Hoře kvůli drobnému zranění střídal Václav Černý z Besiktase. Kdo z nich by měl hrát? Na šanci čeká také Adam Karabec, který pravidelně hraje v Lyonu.
Jeho klubový spoluhráč Pavel Šulc by v sestavě národního týmu měl nastoupit na místě podhrotového hráče.
Na levé křídlo kouč počítá se slávistou Lukášem Provodem, v nominaci je ještě Ondřej Lingr, jenž působí ve Spojených státech.
|
Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče
Nejpalčivější otázkou je, koho za Schicka na hrot. Matěje Vydru, nebo Tomáše Chorého?
Vydra je nejlepším hráčem Plzně, byť v posledních dvou ligových zápasech kvůli trestu za vyloučení nenastoupil a v národním mužstvu je po čtyřech letech.
Hromotluk Chorý je jiným typem útočníka než Vydra, který je pohyblivý, rychlý, do kombinace a dokáže vystřelit i ze střední vzdálenosti. Chorý je útočníkem především do pokutového území, soubojový hráč, který hraje často zády k bráně.
Třetím do party je dodatečně nominovaný Jan Chramosta z Jablonce, se sedmi góly nejlepší střelec ligy a takřka v pětatřiceti letech nováček v reprezentaci.
