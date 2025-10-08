Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali

  17:05
Pošesté v samostatné historii se čeští fotbalisté postaví Chorvatům, které ještě nikdy neporazili. Ale poprvé je vyzvou doma. „Přesně to nám může pomoct. Budeme mít podporu našich fanoušků,“ prohlásil kapitán Tomáš Souček. „Chceme hrát tak, aby z toho měli zážitek a my mohli po zápase odejít ze hřiště s hlavami nahoře. To je základ,“ zdůraznil trenér Ivan Hašek.
Reprezentační kouč Ivan Hašek během tréninku před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku.

Reprezentační kouč Ivan Hašek během tréninku před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku. | foto: ČTK

Brankář fotbalové reprezentace do 21 let Viktor Baier na ostravských Bazalech
Brankář fotbalové reprezentace do 21 let Viktor Baier na ostravských Bazalech
Ondřej Lingr (vlevo) během tréninku před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku
Reprezentační kouč Ivan Hašek (uprostřed), manažer týmu Tomáš Hübchschman
Poprvé střetnutí s Chorvaty fotbalisté odehráli v roce 1996 na turnaji v Maroku, po remíze 1:1 tehdejší tým, který byl spíš ligovým výběrem, podlehl na penalty.

O pět let později v přípravě v Pule domácí vyhráli 4:2, když čtvrtý gól dali ze čtyřiceti metrů do opuštěné brány. Tehdejší gólman Petr Čech se vydal do pole, kličkoval, pak přihrál, ale spoluhráč Jan Polák zaváhal.

Následovaly dvě remízy na evropských šampionátech 2016 (2:2) a 2021 (1:1). Poslední vzpomínka je nepříjemná, v červnu v Osijeku v současné kvalifikaci Češi podlehli 1:5.

Ve čtvrtečním souboji v pražském Edenu půjde Čechům o to, aby si udrželi naději na první příčku ve skupině a tím i přímý postup na mistrovství světa. V tabulce mají stejně bodů jako Chorvati, kteří odehráli o zápas méně a mají zároveň mnohem lepší skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje.

Tabulka skupiny L
1.Chorvatsko440017:112
2.Česko540111:612
3.Faerské ostrovy52034:56
4.Černá Hora52034:96
5.Gibraltar50052:170

„Nastoupí v podobné sestavě jako v červnu, chybí jim jen Stanišič, kterého nejspíš nahradí Jakič. Určitě to není tým, který by hrál na remízu. Jak znám jejich trenéra Daliče, neřekne jim, že bod je dobrý. My věříme, že nás diváci poženou za vítězstvím. Že to zvládneme a že vyhrajeme,“ řekl na středeční tiskové konferenci trenér Hašek.

Chce to mnohem lepší výkon než před pěti měsíci v Osijeku. „Uvažovali jsme o jiném rozestavení. Sami uvidíte na hřišti, jak se to bude vyvíjet. Z Osijeku se musíme poučit, musíme být líp organizovaní, naše postavení musí být lepší. A když získáme míč, musíme být odvážnější. Tam jsme ho hodně ztráceli. Každopádně z nás musí být cítit, že jdeme za vítězstvím,“ prohlásil kouč.

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

„Soupeř má hodně silných stránek. Tou největší je asi souhra, jak mají postavené hřiště, jak presují, jak přepínají z obrany do útoku. Je to kompaktní tým. Nesmíme jim nechat prostor a nedovolit kolmice. Mají sice vyšší věkový průměr, ale o to kvalitnější tým.“

O sestavě na klíčový zápas má od úterý český kouč jasno. „Mám ji v hlavě, o žádném postu nepochybujeme,“ ujistil. Do předzápasového tréninku bylo všech šestadvacet nominovaných hráčů v pořádku. „Měli jsme určité varianty, na tréninku jsme si něco vyzkoušeli a to, na co jsme mysleli, nám z toho vyplynulo.“

Haškovi chybí stabilní opory. Jak by měla vypadat sestava proti Chorvatsku?

Pro Čechy je to zápas buď, a nebo. Nemají co ztratit, remíza pro ně nic neřeší, protože Chorvaté v příštích dvou zápasech vyzvou doma outsidera z Gibraltaru a Faerské ostrovy. „Že bychom od začátku riskovali, otevírali obranu, to určitě ne. To by byla naše smrt. Budeme hrát tak, jak věříme, že máme šanci uspět,“ podotkl Hašek.

„Ten zápas je asi vrcholem kvalifikace, i když nás už v neděli čeká další na Faerských ostrovech. Dává nám naději na první místo. A kdyby ta šance byla nula celá jedna procento, tak se o ni musíme rvát,“ zdůraznil český kouč.

„Jestli cítím větší tlak? V každém zápase je nějaký tlak, ale tím, že hrajeme o první místo, tak je větší. To souhlasím,“ připustil kouč. „Ale já tlaku nepodléhám, já se těším, je to výzva. Věřím, že to zvládneme.“

I bez nejlepšího střelce Schicka? „Patrik samozřejmě chybět bude. On je zbraň, v každém zápase má potenciál dát gól, ale musíme ho nahradit jinak,“ řekl Hašek.

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

Češi nebyli příliš nebezpeční. Postup je náš na 99,7 procenta, píší Chorvaté

Chorvatští novináři po kvalifikačním utkání v Praze chválí fotbalovou reprezentaci za zisk bodu, který by měl stačit k přímému postupu na mistrovství světa. Podle médií nebyl český tým kromě...

10. října 2025  11:13

Chorvaty vynulovali i „sparťanští“ zadáci. Vitík slyšel chválu: Sebevědomý a vyspělý

Dlouho trvalo, než se všichni zase sešli na trávníku. Museli byste odečíst až třicet měsíců, abyste je viděli zrovna slavit první sparťanský titul po devíti letech. V bráně Matěj Kovář a před ním...

10. října 2025  9:58

Čechům docházely síly. Bod je cenný, ale není hotovo, hodnotil kouč Chorvatů

Na bílou košili si oblékl bílé triko se zlatým nápisem Zlatko a číslovkou 100. Zlatko Dalič koučoval svůj stý zápas u chorvatské fotbalové reprezentace. „Radši bych, kdybychom v Praze vyhráli, ale i...

10. října 2025

Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Když už ten večer dostal třetí dotaz na to, proč proti Chorvatům nedal ani minutu Adamu Karabcovi, trenér českých fotbalistů Ivan Hašek se už jen nevěřícně usmíval.

10. října 2025  5:54

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

vydáno 10. října 2025

S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Nejspíš nečekal, že proti nabušeným Chorvatům prožije vlastně docela klidný zápas. Svítivě žlutý dres si pořádně nezašpinil. Přes sedmdesát minut byl prakticky bez práce. „Ale v závěru jsme šli...

9. října 2025  23:52

Černá Hora jasně prohrála na Faerských ostrovech, Rakušané dali deset gólů

Fotbalisté Černé Hory v kvalifikaci mistrovství světa prohráli na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví. Rakušané deklasovali San Marino 10:0 a překonali svou 48 let...

9. října 2025  20:31,  aktualizováno  23:48

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

9. října 2025  20:44,  aktualizováno  22:42

