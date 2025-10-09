O postup. A taky o trenéra Haška? Před fotbalovou reprezentací je zápas pravdy

David Čermák
  9:52
Může to být zápas, který všechno rozetne. Dost možná i zásadní otázku, která už pár týdnů rezonuje. Má fotbalovou reprezentaci dál vést kouč Ivan Hašek? Nebo je nejvyšší čas udělat změnu?
Reprezentační kouč Ivan Hašek (uprostřed), manažer týmu Tomáš Hübchschman...

Reprezentační kouč Ivan Hašek (uprostřed), manažer týmu Tomáš Hübchschman (vpravo) a asistent Jaroslav Veselý během tréninku před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku. | foto: ČTK

Reprezentační kouč Ivan Hašek během tréninku před kvalifikačním zápasem proti...
Manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd a trenér Ivan Hašek během...
Ústecký fotbalista Ondřej Žežulka.
Ústecký fotbalista Ondřej Žežulka.
12 fotografií

Až večer národní tým v Edenu rozehraje šlágr podzimu proti Chorvatsku, bude se hrát o hodně.

O naději na přímý postup na mistrovství světa v Americe, která by ani po vítězství nebyla valná.

Takže spíš o případnou výhodu domácího prostředí v baráži, což jistě není varianta k zahození.

A ano, také o trenéra.

„Tlak cítíme před každým utkáním v kvalifikaci, ale nemyslím si, že bych mu podléhal a byl nepřipravený. Těším se, pro všechny je to obrovská výzva,“ řekl Hašek.

Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali

Kdo ví, co se skrývá za neměnnou grimasou v jeho tváři. Možná vážně nenarušitelný vnitřní klid, možná také nervy nebo pochybnosti.

Kouč sám musí vidět, že i když od jeho nástupu uteklo dvaadvacet měsíců, pořád to není ono. Pořád se nezdá, že by národní tým měl tvář, že by se posouval, zlepšoval, směřoval za lepší budoucností.

Vybavíte si, že by pod Haškem aspoň jednou vyloženě oslnil? Zválcoval soupeře a předvedl výkon, na který se jen tak nezapomene?

Pozor, i když se to možná nezdá, současný trenér nemá vůbec mizernou bilanci. Z devatenácti zápasů má bodový průměr 1,95, což je číslo, kterým hravě trumfne předchůdce Šilhavého, Jarolíma, Vrbu i Bílka. Když odečteme pány, kteří byli u reprezentace jen na záskok, byl na tom naposledy lépe legendární Karel Brückner.

Manažer fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd a trenér Ivan Hašek během tréninku áčka před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku.

I od hráčů slyšíte, jak moc se zvedla úroveň taktických příprav, pochvalují si, že vědí, na čem jsou a že s nimi trenéři pravidelně komunikují, což platí i pro borce, kteří zůstanou mimo nominaci.

Jenže pořád chybí to hlavní.

Výsledek, který by opravdu zvonil. Jasně rozpoznatelná vize. A hlavně progres, který – při vší úctě – zatím zkrátka není vidět. Věděli jste, že loňský domácí duel s Ukrajinou byl v Haškově éře jediný, ve kterém si národní tým vyšlápl na soupeře, který je v žebříčku FIFA výš?

Soupeře z elitní desítky, mezi které se řadí i deváté Chorvatsko, Češi porazili naposledy před šesti lety, kdy v Edenu senzačně skolili Anglii 2:1 gólem střídajícího debutanta Ondráška. Na stejném stadionu pak pod koučem Šilhavým obrali i světové jedničky z Belgie a trojky ze Španělska.

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Současný tým, který je v aktuálním světovém pořadí devětatřicátý, se už také nutně potřebuje blýsknout. I když ho před říjnovým srazem nepříjemně pročesala zranění, už není na co čekat a kam ustupovat.

Jestli chtějí Češi dát najevo, že to myslí s mistrovstvím světa vážně, potřebují konečně bouchnout do stolu. Překvapit a ukázat to, co jim doteď v Haškově éře zoufale chybělo.

Odvahu!

Co to znamená? Nastoupit sebevědomě, využít narvaného Edenu a zkusit soupeře přimáčknout hned v úvodu. Nespekulovat, nevyčkávat, valit dopředu. Probránit se k remíze stejně nedává smysl a nechat Chorvaty hrát už vůbec ne.

Ladislav Krejčí během tréninku reprezentace před kvalifikačním zápasem s Chorvatskem. Zleva David Jurásek, Michal Sadílek, Jaroslav Zelený, Adam Karabec a Václav Černý.

Ani s věkovým průměrem těsně pod třicítkou to nevypadá, že by uvadali. Kapitán Modrič i ve čtyřiceti pořád válí v AC Milán, ani dalším veteránům Perišičovi, Kramaričovi či Kovačičovi věk nijak nepřekáží. Před čtyřmi měsíci v Osijeku sfoukli Čechy 5:1 a ve čtvrtek večer se mohou výrazně přiblížit přímému postupu.

Uspět chtějí i pro trenéra Daliče, jehož čeká stý zápas na chorvatské lavičce na den přesně osm let po tom prvním. Úžasnou generaci fotbalistů mezitím dovedl ke světovému stříbru i bronzu.

To Hašek je před svým dvacátým utkáním od loňského návratu k reprezentaci v úplně jiné situaci. Už v září, kdy s týmem poprvé fungoval i nový manažer Pavel Nedvěd, byl pod drobnohledem.

A platí to dál.

Zápas pravdy je tady.

Pro reprezentaci i jejího trenéra.

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

Češi nebyli příliš nebezpeční. Postup je náš na 99,7 procenta, píší Chorvaté

Chorvatští novináři po kvalifikačním utkání v Praze chválí fotbalovou reprezentaci za zisk bodu, který by měl stačit k přímému postupu na mistrovství světa. Podle médií nebyl český tým kromě...

10. října 2025  11:13

Chorvaty vynulovali i „sparťanští“ zadáci. Vitík slyšel chválu: Sebevědomý a vyspělý

Dlouho trvalo, než se všichni zase sešli na trávníku. Museli byste odečíst až třicet měsíců, abyste je viděli zrovna slavit první sparťanský titul po devíti letech. V bráně Matěj Kovář a před ním...

10. října 2025  9:58

Čechům docházely síly. Bod je cenný, ale není hotovo, hodnotil kouč Chorvatů

Na bílou košili si oblékl bílé triko se zlatým nápisem Zlatko a číslovkou 100. Zlatko Dalič koučoval svůj stý zápas u chorvatské fotbalové reprezentace. „Radši bych, kdybychom v Praze vyhráli, ale i...

10. října 2025

Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Když už ten večer dostal třetí dotaz na to, proč proti Chorvatům nedal ani minutu Adamu Karabcovi, trenér českých fotbalistů Ivan Hašek se už jen nevěřícně usmíval.

10. října 2025  5:54

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

vydáno 10. října 2025

S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Nejspíš nečekal, že proti nabušeným Chorvatům prožije vlastně docela klidný zápas. Svítivě žlutý dres si pořádně nezašpinil. Přes sedmdesát minut byl prakticky bez práce. „Ale v závěru jsme šli...

9. října 2025  23:52

Černá Hora jasně prohrála na Faerských ostrovech, Rakušané dali deset gólů

Fotbalisté Černé Hory v kvalifikaci mistrovství světa prohráli na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví. Rakušané deklasovali San Marino 10:0 a překonali svou 48 let...

9. října 2025  20:31,  aktualizováno  23:48

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

9. října 2025  20:44,  aktualizováno  22:42

