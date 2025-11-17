Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

  22:49
Kromě vítězství nad Gibraltarem (6:0) slaví čeští fotbalisté i zisk zásadní výhody. Díky souhře ostatních výsledků v kvalifikaci o mistrovství světa už je jasné, že do březnové baráže o účast na šampionátu vstoupí na domácím trávníku. Jistotu nasazení ve druhém výkonnostním koši zařídila i vysoká slovenská porážka v Německu (0:6).

Vladimír Coufal si užívá gól proti Gibraltaru. | foto: Reuters

Díky ní se sousedé, s nimiž v pondělí Češi sdíleli oslavy Dne 17. listopadu, v mezinárodním žebříčku FIFA poroučeli až za národní tým.

Je to nakonec mimořádně těsné.

Slováci na český tým nově ztrácejí titěrných 1,35 bodu, přitom před prohrou s Německem měli skoro osmibodový náskok, o který odečtem přišli. V žebříčku tak pomohla i česká demolice Gibraltaru, díky níž fotbalisté připsali 1,80 bodu. V opačném případě by odečetli kolem dvaceti bodů a zůstali stále v ohrožení za Slováky.

Takhle už český tým do třetího koše, který baráž načíná venku, nikdo neodsune. Nemusí už řešit, zda v úterý Bosna vyhraje v Rakousku, čímž by soupeře poslala do baráže a zároveň před český tým. Právě tento odsun do třetího koše teď hrozí Slovákům.

Pro reprezentanty jde o klíčovou výhodu.

Jarní baráž, ve které musejí pro postup na závěrečný turnaj vyřadit dva týmy, se hraje pouze na jeden zápas bez odvet. Češi ze druhého koše vyfasují doma soupeře z koše třetího, což by teoreticky mohli být i Slováci, pokud Bosna překvapí v Rakousku.

Zatím je složení třetího koše následující: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Pokud by Češi úvodní duel zvládli, postoupí do finále, kde vyzvou vítěze jednoho ze zápasů mezi prvním a čtvrtým košem. O pořadatelství pak rozhodne los, který přijde na řadu rovněž ve čtvrtek. Češi by si tak o účast v Severní Americe mohli zahrát třeba v Itálii nebo Turecku.

Leroy Sané překonává Martina Dúbravku.

Za předčasnou jistotu vděčí hlavně souhře výsledků. Už v neděli hodně pomohli Irové, kteří šokovali Maďary a vyšachovali je z baráže. Díky tomu vypadl silnější soupeř, který posunul Čechy v živém pořadí na chvost druhého koše. Posun před Slováky jim v pondělí dal stoprocentní jistotu.

Pro Čechy je to důležité i proto, že za posledních pět let doma prohráli jen jediný zápas – v září 2022 nestačili 0:4 na Portugalsko. Mezitím zvítězili dvacetkrát z osmadvaceti zápasů. Venku za stejné období vyhráli jen sedmkrát a hned třináct zápasů nezvládli.

Podobně si vedli i před posledním světovým šampionátem v Kataru, když v barážovém semifinále v roce 2022 padli ve Švédsku 0:1.

Jak si v nelítostném systému povedou tentokrát?

Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Robin Hranáč se raduje z gólu, gratuluje mu Patrik Schick.

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

Němci v přímém souboji o postup zdrtili Slovensko, turnaj si zajistili i Nizozemci

Aktualizujeme
Leroy Sané (vpravo) oslavuje svou trefu proti Slovensku, s gratulací běží...

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku v rozhodujícím utkání Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa. Výsledek zároveň dal českým fotbalistům jistotu výhodnějšího druhého koše pro...

Může za to voodoo. V Nigérii našli důvod pro nezdar v kvalifikaci

Fanoušci a fanynky z Demokratické republiky Kongo

Za vyřazení fotbalistů Nigérie ve druhém kole africké kvalifikace mistrovství světa může voodoo. Po nedělní porážce v penaltovém rozstřelu s Demokratickou republikou Kongo v Rabatu to řekl trenér...

17. listopadu 2025  16:28

Na Gibraltar i se Součkem, přejí si čtenáři. Váhají, koho vedle Karabce se Schickem

Trénink českých fotbalistů před kvalifikačním utkáním proti Gibraltaru.

V zápase se slaboučkým Gibraltarem by zvlášť neriskovali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí dočasnému kouči českých fotbalistů Jaroslavu Köstlovi, ať nasadí ty nejzkušenější hráče, které má k...

17. listopadu 2025  15:24

První šanci mu dal Mourinho, teď Parrott poslal Iry do baráže. Je to pohádka, zářil

Irský útočník Troy Parrott slaví vítězný gól v utkání s Maďarskem.

Strhl ze sebe dres, prosmýkl se okolo všech jásajících spoluhráčů, sklouzl se po kolenou a pak si v euforii lehl na záda. Troy Parrott, hrdina irské fotbalové reprezentace, který hattrickem proti...

17. listopadu 2025  13:48

Nechci se chovat jako idiot! Priske o krizi Sparty, kritice fanoušků i synu Augustovi

Sparťanský trenér Brian Priske

Během reprezentační přestávky řeší nepříjemné starosti. Musí přijít na to, jak fotbalisty Sparty znovu nastartovat po sérii nevydařených výsledků. „Začátek sezony se nám vyvedl, ale teď jsme v...

17. listopadu 2025  11:30

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

17. listopadu 2025

Portugalci jsou posedmé v řadě na MS, postupující Norové neztratili ani bod

Portugalský útočník Goncalo Ramos se raduje ze svého gólu.

Portugalští a norští fotbalisté postoupili na mistrovství světa. Portugalci po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a na světovém šampionátu se představí posedmé v řadě....

16. listopadu 2025  17:15,  aktualizováno  23:15

