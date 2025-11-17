Díky ní se sousedé, s nimiž v pondělí Češi sdíleli oslavy Dne 17. listopadu, v mezinárodním žebříčku FIFA poroučeli až za národní tým.
Je to nakonec mimořádně těsné.
Slováci na český tým nově ztrácejí titěrných 1,35 bodu, přitom před prohrou s Německem měli skoro osmibodový náskok, o který odečtem přišli. V žebříčku tak pomohla i česká demolice Gibraltaru, díky níž fotbalisté připsali 1,80 bodu. V opačném případě by odečetli kolem dvaceti bodů a zůstali stále v ohrožení za Slováky.
Takhle už český tým do třetího koše, který baráž načíná venku, nikdo neodsune. Nemusí už řešit, zda v úterý Bosna vyhraje v Rakousku, čímž by soupeře poslala do baráže a zároveň před český tým. Právě tento odsun do třetího koše teď hrozí Slovákům.
Pro reprezentanty jde o klíčovou výhodu.
Jarní baráž, ve které musejí pro postup na závěrečný turnaj vyřadit dva týmy, se hraje pouze na jeden zápas bez odvet. Češi ze druhého koše vyfasují doma soupeře z koše třetího, což by teoreticky mohli být i Slováci, pokud Bosna překvapí v Rakousku.
Zatím je složení třetího koše následující: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.
Pokud by Češi úvodní duel zvládli, postoupí do finále, kde vyzvou vítěze jednoho ze zápasů mezi prvním a čtvrtým košem. O pořadatelství pak rozhodne los, který přijde na řadu rovněž ve čtvrtek. Češi by si tak o účast v Severní Americe mohli zahrát třeba v Itálii nebo Turecku.
Za předčasnou jistotu vděčí hlavně souhře výsledků. Už v neděli hodně pomohli Irové, kteří šokovali Maďary a vyšachovali je z baráže. Díky tomu vypadl silnější soupeř, který posunul Čechy v živém pořadí na chvost druhého koše. Posun před Slováky jim v pondělí dal stoprocentní jistotu.
Pro Čechy je to důležité i proto, že za posledních pět let doma prohráli jen jediný zápas – v září 2022 nestačili 0:4 na Portugalsko. Mezitím zvítězili dvacetkrát z osmadvaceti zápasů. Venku za stejné období vyhráli jen sedmkrát a hned třináct zápasů nezvládli.
Podobně si vedli i před posledním světovým šampionátem v Kataru, když v barážovém semifinále v roce 2022 padli ve Švédsku 0:1.
Jak si v nelítostném systému povedou tentokrát?