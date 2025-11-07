Dočasný kouč Köstl oznamuje nominaci fotbalistů na listopadové zápasy

Dočasný kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl zveřejní nominaci na listopadové zápasy - přípravu se San Marinem a závěrečné utkání kvalifikace o mistrovství světa proti Gibraltaru. Tisková konference začíná ve 12.30 a sledovat ji můžete v přímém přenosu.

Köstl povýšil před dvěma týdny po odvolání hlavního kouče Ivana Haška. Předseda asociace David Trunda zdůraznil, že se jedná o přechodné řešení. Úkolem dočasného kouče bude, aby mužstvo zvládlo listopadová utkání.

Listopadový program národního týmu

Česko – San Marino, 13. listopadu od 18 hodin v Karviné

Česko – Gibraltar, 17. listopadu od 20.45 v Olomouci

Obě jsou důležitá.

Češi si nesmí s outsidery zaváhat. Hrají totiž nejenom o druhou příčku v kvalifikační skupině, kde mají pouze jednobodový náskok na Faerské ostrovy, ale především o nasazení při losu březnové baráže.

Proti předchozímu srazu lze očekávat, že se v nominaci objeví útočník Patrik Schick, jenž po zranění zadního stehenního svalu už začal nastupovat za Leverkusen. Ve středu dokonce jediným gólem rozhodl zápas s Benfikou v Lize mistrů.

Češi během říjnového srazu doma remizovali s Chorvatskem 0:0, následně ostudně selhali na Faerských ostrovech (1:2), po porážce skončil u reprezentace Hašek.

Tabulka kvalifikační skupiny L
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Chorvatsko651020:116
2.Česko741212:813
3.Faerské ostrovy740310:612
4.Černá Hora62044:136
5.Gibraltar60062:200

Na přímý postup z kvalifikace už nedosáhnou, skupinu vyhraje Chorvatsko. Ale baráž o účast na mistrovství světa 2026 mají jistou.

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

7. listopadu 2025  11:35,  aktualizováno  12:23

Dočasný kouč Köstl oznamuje nominaci fotbalistů na listopadové zápasy

Asistent trenéra Jaroslav Köstl na tiskové konferenci v rámci fotbalového...

Dočasný kouč české fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl zveřejní nominaci na listopadové zápasy - přípravu se San Marinem a závěrečné utkání kvalifikace o mistrovství světa proti Gibraltaru. Tisková konference začíná ve 12.30 a sledovat ji můžete v přímém přenosu.

7. listopadu 2025  12:15

Nečekaný střelec Slavíček: Gól? Šmudla, ale to stačí! Kluci si mě zatím nedobírali

Hráči Olomouce slaví branku do sítě Noahu.

Od našeho zpravodaje v Arménii Za A-tým fotbalové Sigmy se dosud prosadil jen jednou, druhý gól si ale schoval na pravou chvíli. Filipovi Slavíčkovi, odchovanci Olomouce, bude dozajista jedno, že spoluhráči jeho trefu nazývají...

7. listopadu 2025  11:17

Sázkařská aféra v Turecku: 18 zatčených, v kauze figuruje i šéf prvoligového klubu

Turečtí fanoušci před utkáním s Nizozemskem.

Při vyšetřování sázkařské aféry v tureckém fotbale zatkli 18 lidí. Prokuratura nařídila zadržet 21 osob včetně 17 rozhodčích a předsedy prvoligového Eyüpsporu.

7. listopadu 2025  10:27

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

Jude Sunday z Českých Budějovic slaví trefu proti Baníku Ostrava ve třetím kole...

Zahraniční vedení českobudějovického fotbalového klubu nereflektovalo podmínky Jihočeského kraje a města ze vzájemné schůzky. Finanční podpora od obou organizací pro druholigový klub i tamní...

7. listopadu 2025  10:22

Žitný přijde „jen“ o osm zápasů, odvolací komise mu zmírnila trest

Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.

Odvolací komise Fotbalové asociace ČR o dvě utkání zmírnila Patriku Žitnému ze Zbrojovky Brno desetizápasový trest za faul na Tomáše Kotta z Ústí nad Labem.

7. listopadu 2025  10:09

Kudy z nudy, Sparto? Priske musí najít nakopávák, jeho tým teď nebaví

Jan Kuchta se zlobí v utkání s Čenstochovou.

Mohlo to nakonec dopadnout ještě hůř. Co kdyby minutu před koncem balon z hlavy řeckého obránce Konstantopulose necvrnkl do tyče, ale zapadl za záda brankáře Vindahla? Pak by fotbalová Sparta měla...

7. listopadu 2025

Zasloužená remíza. A Škriniar? Kéž bych měl kariéru jako on, líčil Paluska

Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.

Na pravém kraji obrany ho občas pořádně prohnal polský šikula Szymaňski, ale v defenzivě obstál na výbornou. Ve druhém poločase se Jan Paluska dostal i k nebezpečnému zakončení, tečovanou ránu zpoza...

7. listopadu 2025  8:43

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Lukáš Haraslín lituje promarněné šance.

Když otočil hlavu směrem k lavičce a na tabuli pro střídající hráče čtvrtý sudí rozsvítil jeho dvaadvacítku, nechápal. Zaklonil se a naštvaně rozhodil rukama. „Proč proboha,“ dalo se vyčíst z výrazu...

7. listopadu 2025  7:12

Plzeňští si chválili výkon, ale vyděsila je možná penalta. Těžká chvíle, přiznal Hyský

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

I kouč Martin Hyský posléze přiznal, že si na lavičce pořádně oddechli. „Byla to těžká chvíle. Kdyby takovýhle zákrok rozhodl, že soupeř kope penaltu, bylo by to hodně nepříjemné,“ kývl. Bezbrankovou...

7. listopadu 2025

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou čtyři zápasy v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali další nerozhodný výsledek proti Fenerbahce. Kdy a s...

24. října 2025  1:31,  aktualizováno  7. 11.

