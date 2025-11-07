Dočasný kouč Köstl oznamuje nominaci fotbalistů na listopadové zápasy

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Köstl povýšil před dvěma týdny po odvolání hlavního kouče Ivana Haška. Předseda asociace David Trunda zdůraznil, že se jedná o přechodné řešení. Úkolem dočasného kouče bude, aby mužstvo zvládlo listopadová utkání.
Listopadový program národního týmu
Česko – San Marino, 13. listopadu od 18 hodin v Karviné
Česko – Gibraltar, 17. listopadu od 20.45 v Olomouci
Obě jsou důležitá.
Češi si nesmí s outsidery zaváhat. Hrají totiž nejenom o druhou příčku v kvalifikační skupině, kde mají pouze jednobodový náskok na Faerské ostrovy, ale především o nasazení při losu březnové baráže.
Proti předchozímu srazu lze očekávat, že se v nominaci objeví útočník Patrik Schick, jenž po zranění zadního stehenního svalu už začal nastupovat za Leverkusen. Ve středu dokonce jediným gólem rozhodl zápas s Benfikou v Lize mistrů.
Češi během říjnového srazu doma remizovali s Chorvatskem 0:0, následně ostudně selhali na Faerských ostrovech (1:2), po porážce skončil u reprezentace Hašek.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2.
|Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3.
|Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4.
|Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5.
|Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0
Na přímý postup z kvalifikace už nedosáhnou, skupinu vyhraje Chorvatsko. Ale baráž o účast na mistrovství světa 2026 mají jistou.