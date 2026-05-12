54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci jsou i slávisté Douděra a Chorý

Obránce Douděra a útočník Chorý dostali v sobotním ligovém derby se Spartou, které se kvůli předčasnému vběhnutí domácích příznivců na hřiště a napadení hostujících hráčů nedohrálo, červenou kartu. V součtu s předchozími excesy je vedení Slavie vyřadilo z A-týmu a oba dostali svolení k letnímu přestupu. Předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík uvedl, že už si za Slavii nezahrají.
Jednatřicetiletý Chorý byl nedávno vyloučen proti Plzni za údajné plivnutí na protihráče a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně. Podle statistického serveru OptaJakub se český reprezentant stal prvním útočníkem v samostatné lize s tímto nelichotivým zápisem.
Douděra z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
„Téma předběžné nominace jsme podrobně řešili v rámci gesční skupiny pro sport se Zdeňkem Grygerou, Adolfem Šádkem a Pavlem Nedvědem. Detailní debata samozřejmě proběhla také s hlavním trenérem Miroslavem Koubkem. Předběžná nominace reprezentace vzniká na základě komplexního posouzení celé řady sportovních i týmových faktorů, které hlavní trenér a realizační tým dlouhodobě vyhodnocují u všech hráčů. Tento jmenný seznam musel být povinně odevzdán na příslušné orgány FIFA do 11. května 2026. Každý účastník mistrovství světa smí uvést až 55 hráčů,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.
Z této širší předběžné nominace vznikne konečný výběr, v němž může být maximálně 26 hráčů. „S generálním sportovním manažerem Pavlem Nedvědem, hlavním trenérem Miroslavem Koubkem i v rámci gesční skupiny panuje názorová shoda nad čtyřiapadesátičlenným výběrem hráčů,“ prohlásil Trunda.
Česká reprezentace postoupila na světový šampionát poté, co v březnových domácích zápasech play off porazila po penaltách Irsko i Dánsko. Na mistrovství světa, které hostí USA, Kanada a Mexiko, se kvalifikovala teprve podruhé v samostatné historii a poprvé po 20 letech. Do turnaje vstoupí 11. června tamního času v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou a skupinové boje zakončí v Mexiko City proti domácímu výběru.
Předběžná nominace Česka na mistrovství světa
Brankáři: Lukáš Horníček (Braga SC), Martin Jedlička (FC Baník Ostrava), Antonín Kinský (Tottenham Hotspur FC), Jan Koutný (SK Sigma Olomouc), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jakub Markovič (SK Slavia Praha), Jindřich Staněk (SK Slavia Praha)
Obránci: Vladimír Coufal (TSG 1899 Hoffenheim), David Douděra (SK Slavia Praha), Matěj Hadaš (SK Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (SK Slavia Praha), Robin Hranáč (TSG 1899 Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (SK Slavia Praha), Václav Jemelka (FC Viktoria Plzeň), David Jurásek (SK Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers FC), Karel Spáčil (FC Viktoria Plzeň), Adam Ševínský (AC Sparta Praha), Martin Vitík (Bologna FC 1909), Tomáš Vlček (SK Slavia Praha), Jaroslav Zelený (AC Sparta Praha), David Zima (SK Slavia Praha)
Záložníci: Lukáš Ambros (Górnik Zabrze), Michal Beran (SK Sigma Olomouc), Pavel Bucha (Cincinnati FC), Lukáš Červ (FC Viktoria Plzeň), Kryštof Daněk (LASK Linz FC), Vladimír Darida (FC Hradec Králové), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Adam Karabec (Olympique Lyon), Ondřej Kričfaluši (FC Baník Ostrava), Tomáš Ladra (FC Viktoria Plzeň), David Planka (FC Baník Ostrava), Lukáš Provod (SK Slavia Praha), Matěj Ryneš (AC Sparta Praha), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Michal Sadílek (SK Slavia Praha), Hugo Sochůrek (AC Sparta Praha), Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham United FC), Pavel Šulc (Olympique Lyon), Denis Višinský (FC Viktoria Plzeň)
Útočníci: Adam Hložek (TSG Hoffenheim 1899), Tomáš Chorý (SK Slavia Praha), Mojmír Chytil (SK Slavia Praha), Christophe Kabongo (FK Mladá Boleslav), Jan Kliment (SK Sigma Olomouc), Jan Kuchta (AC Sparta Praha), Vasil Kušej (SK Slavia Praha), Ondřej Mihálik (FC Hradec Králové), Vojtěch Patrák (FK Pardubice), Václav Sejk (SK Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen), Matěj Vydra (FC Viktoria Plzeň)