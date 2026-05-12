54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci jsou i slávisté Douděra a Chorý

Autor: ,
  10:15aktualizováno  10:39
V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom informovala na svém webu.

David Douděra oslavuje svou rychlou branku v utkání s Gibraltarem. Spolu s ním jásá i Tomáš Souček. | foto: Reuters

Obránce Douděra a útočník Chorý dostali v sobotním ligovém derby se Spartou, které se kvůli předčasnému vběhnutí domácích příznivců na hřiště a napadení hostujících hráčů nedohrálo, červenou kartu. V součtu s předchozími excesy je vedení Slavie vyřadilo z A-týmu a oba dostali svolení k letnímu přestupu. Předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík uvedl, že už si za Slavii nezahrají.

Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme

Jednatřicetiletý Chorý byl nedávno vyloučen proti Plzni za údajné plivnutí na protihráče a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči. Tentokrát udeřil loktem do obličeje obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně. Podle statistického serveru OptaJakub se český reprezentant stal prvním útočníkem v samostatné lize s tímto nelichotivým zápisem.

Douděra z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.

„Téma předběžné nominace jsme podrobně řešili v rámci gesční skupiny pro sport se Zdeňkem Grygerou, Adolfem Šádkem a Pavlem Nedvědem. Detailní debata samozřejmě proběhla také s hlavním trenérem Miroslavem Koubkem. Předběžná nominace reprezentace vzniká na základě komplexního posouzení celé řady sportovních i týmových faktorů, které hlavní trenér a realizační tým dlouhodobě vyhodnocují u všech hráčů. Tento jmenný seznam musel být povinně odevzdán na příslušné orgány FIFA do 11. května 2026. Každý účastník mistrovství světa smí uvést až 55 hráčů,“ uvedl předseda FAČR David Trunda.

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Z této širší předběžné nominace vznikne konečný výběr, v němž může být maximálně 26 hráčů. „S generálním sportovním manažerem Pavlem Nedvědem, hlavním trenérem Miroslavem Koubkem i v rámci gesční skupiny panuje názorová shoda nad čtyřiapadesátičlenným výběrem hráčů,“ prohlásil Trunda.

Česká reprezentace postoupila na světový šampionát poté, co v březnových domácích zápasech play off porazila po penaltách Irsko i Dánsko. Na mistrovství světa, které hostí USA, Kanada a Mexiko, se kvalifikovala teprve podruhé v samostatné historii a poprvé po 20 letech. Do turnaje vstoupí 11. června tamního času v Guadalajaře proti Koreji. Následně se v Atlantě utká s Jihoafrickou republikou a skupinové boje zakončí v Mexiko City proti domácímu výběru.

Předběžná nominace Česka na mistrovství světa

Brankáři: Lukáš Horníček (Braga SC), Martin Jedlička (FC Baník Ostrava), Antonín Kinský (Tottenham Hotspur FC), Jan Koutný (SK Sigma Olomouc), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jakub Markovič (SK Slavia Praha), Jindřich Staněk (SK Slavia Praha)

Obránci: Vladimír Coufal (TSG 1899 Hoffenheim), David Douděra (SK Slavia Praha), Matěj Hadaš (SK Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (SK Slavia Praha), Robin Hranáč (TSG 1899 Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (SK Slavia Praha), Václav Jemelka (FC Viktoria Plzeň), David Jurásek (SK Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers FC), Karel Spáčil (FC Viktoria Plzeň), Adam Ševínský (AC Sparta Praha), Martin Vitík (Bologna FC 1909), Tomáš Vlček (SK Slavia Praha), Jaroslav Zelený (AC Sparta Praha), David Zima (SK Slavia Praha)

Záložníci: Lukáš Ambros (Górnik Zabrze), Michal Beran (SK Sigma Olomouc), Pavel Bucha (Cincinnati FC), Lukáš Červ (FC Viktoria Plzeň), Kryštof Daněk (LASK Linz FC), Vladimír Darida (FC Hradec Králové), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Adam Karabec (Olympique Lyon), Ondřej Kričfaluši (FC Baník Ostrava), Tomáš Ladra (FC Viktoria Plzeň), David Planka (FC Baník Ostrava), Lukáš Provod (SK Slavia Praha), Matěj Ryneš (AC Sparta Praha), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Michal Sadílek (SK Slavia Praha), Hugo Sochůrek (AC Sparta Praha), Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham United FC), Pavel Šulc (Olympique Lyon), Denis Višinský (FC Viktoria Plzeň)

Útočníci: Adam Hložek (TSG Hoffenheim 1899), Tomáš Chorý (SK Slavia Praha), Mojmír Chytil (SK Slavia Praha), Christophe Kabongo (FK Mladá Boleslav), Jan Kliment (SK Sigma Olomouc), Jan Kuchta (AC Sparta Praha), Vasil Kušej (SK Slavia Praha), Ondřej Mihálik (FC Hradec Králové), Vojtěch Patrák (FK Pardubice), Václav Sejk (SK Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen), Matěj Vydra (FC Viktoria Plzeň)

Výsledky

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

12. května 2026  9:36,  aktualizováno  9:53

Kubáň o baráži: Vždy děláme maximum možného. A liga? Nejchudší bychom nebyli

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem...

12. května 2026

Derby jako emoční nákaza? Psycholog líčí: Na červenou vkročí jeden. A pak všichni

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Taky se díval. V přímém přenosu sledoval, jak se na hřiště valí masa slávistických chuligánů se světlicemi v rukách a kuklami na hlavách. A za nimi stovky dalších. Skandální fotbalové derby...

12. května 2026

Tottenham neudržel vedení a bere jen bod. Proti Leedsu mu pomohl i Kinský

Dominic Calvert-Lewin z Leedsu proměňuje penaltu proti Antonínu Kinskému a...

Svůj náskok na sestupovou osmnáctou příčku zvýšili, ale pouze o jeden bod. Fotbalisté Tottenhamu v dohrávce 36. kola Premier League remizovali 1:1 s Leedsem, když je do vedení poslal Tel, který pak...

11. května 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

11. května 2026  22:11,  aktualizováno  22:39

Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...

11. května 2026  19:15

Jak může disciplinárka v derby trestat? Co všechno hrozí Slavii se Spartou

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po světelném přechodu pro chodce u křížení ulic Voctářova a Koželužská v moderní čtvrti pražské Libně budou v úterý po poledni kráčet vrcholní zástupci fotbalové Slavie a Sparty. V administrativním...

11. května 2026  17:01

Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava.

Kauza únava. Po zápase se Slováckem teplického trenéra Zdenka Frťalu namíchlo, že si na ni hráči už o přestávce stěžovali, ale zpětně odmítl výtky ohledně nedostatečné fyzické kondice. „Že mi bouchly...

11. května 2026  15:38

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

11. května 2026  15:14

Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) bojuje o míč s Mylesem...

Je jasné, že ta otázka musela padnout. Sám býval v pražských derby proti Spartě výraznou postavou. Na to sobotní by ale i Tomáš Souček, někdejší slávista a český reprezentant, nejraději zapomněl. „Je...

11. května 2026  15:02

Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil

Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové

Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k...

11. května 2026  14:30

