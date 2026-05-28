Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát

Autor:
Aktualizujeme   13:21
Ještě naposled obejmout rodinu. A pak na shledanou nejdřív za měsíc. Devětadvacet vyvolených českých fotbalistů se po pár dnech volna znovu vrací do práce. Její náplň? Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství...

Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství světa podepisuje jednomu z lovců autogramů. | foto: ČTK

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.
Český útočník Mojmír Chytil přichází na sraz reprezentace.
Český útočník Patrick Schick se podepisuje fanouškům před reprezentačním srazem.
Český útočník Mojmír Chytil se podepisuje fanouškům před reprezentačním srazem.
5 fotografií

V pražském NH Hotelu měl ve čtvrtek dopoledne nejdřív proslov předseda asociace David Trunda. Po něm před hráči vystoupil trenér Miroslav Koubek.

„V posledních dnech jsem fotbal vytěsnil, věnoval se rodině. Zatím člověk napětí necítí, ale ono to postupně přijde. A až přistaneme v Americe, tak to na nás dýchne,“ říká obránce Tomáš Holeš.

Je to po dvaceti letech, kdy se národní mužstvo chystá na největší fotbalovou akci planety.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Dva týdny do turnaje, schází se česká reprezentace

Mezitím Češi pětkrát startovali na kontinentálním šampionátu, takže už z toho lze dovodit, jak velká událost vrcholný turnaj v Americe pro ně je.

„Po těch letech jsou ty emoce ještě větší,“ říkal generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, tenkrát v roce 2006 byl na hřišti jeden ze strůjců postupu.

Po třech společných trénincích fotbalisté v neděli odehrají přípravné mezistátní utkání proti Kosovu. Po něm se tři z nich dozví nemilou zprávu: „Sorry, nevešli jste se.“

Itinerář fotbalové reprezentace

28. května: sraz v Praze

31. května: příprava Česko - Kosovo (16.00 na Letné), poté zúžení kádru o tři hráče

31. května: odlet do USA

5. června: Česko - Guatemala (2.00 SEČ v Harrisonu v Red Bull areně)

5. června: odlet do Dallasu (ubytování a tréninkový kemp během šampionátu)

10. června: odlet do Guadalajary

12. června: Česko - Jižní Korea (4.00 SEČ v Guadalajaře)

17. června: odlet do Atlanty

18. června: Česko - Jihoafrická republika (18.00 v Atlantě)

23. června: odlet do Mexico City

25. června: Česko - Mexiko (3.00 v Mexico City)

Trenér Miroslav Koubek tři hráče z nominace vyřadí.

„Mě to kdysi potkalo v jedenadvacítce. Před mistrovstvím Evropy jsem odjel na kemp do Rakouska a po něm mě vyřadili,“ vzpomínal Holeš.

On ve svých třiatřiceti patří k nejstarším v kádru a v neděli večer po utkání s Kosovem do New Yorku odletí. Spolu s ním dalších dvaadvacet hráčů do pole a tři brankáři.

„Proti Kosovu nenastoupí základní kostra týmu. Chceme vidět ty, kteří v březnové baráži tolik šancí nedostali, a ty, kteří mají zajímavou aktuální formu,“ poznamenal kouč.

Poprvé se v dresu reprezentačního áčka představí plzeňský univerzál Alexander Sojka, sparťanský dorostenec Hugo Suchůrek, boleslavský útočník Christophe Kabongo, plzeňský křídelník Denis Višinský i středopolař Pavel Bucha ze Cincinnati.

„Je krásné, že jsem tady,“ řekl sedmnáctiletý Sochůrek. „Budu se snažit nebýt nervózní, abych mohl ukázat to, co ve mně je a jak hraju vždycky.“

Nejspíš mezi všemi nováčky, plzeňským Tomášem Ladrou, který má v národním mužstvu jen jeden start, či Adamem Hložkem, jenž kvůli zranění rok nehrál, se rozhodne o tom, kdo z hráčů v neděli po zápase s Kosovem nezamíří na letiště ale domů zpátky ke svým blízkým.

Debut si odbude i brankář Lukáš Horníček z Bragy, ten však má nominaci jistou.

Po příletu do New Yorku se fotbalisté budou připravovat na generálku proti Guatemale, která v boji o šampionát ztroskotala ve středoamerické kvalifikaci, v její třetí fázi ve skupině obsadila třetí příčku za Panamou a Surinamem. Výkop je v pátek 5. června ve 2.00 ráno středoevropského času.

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.

V Red Bull aréně v Harrisonu ve státě New Jersey už by Česko mělo ukázat sestavu, s níž o týden později vyběhne k úvodnímu duelu na turnaji proti Jižní Koreji.

Až se fotbalisté po utkání s Guatemalou vyspí, v pátek 5. června odcestují do Dallasu, kde během šampionátu budou bydlet a trénovat. V sobotu 6. června v 9.30 místního času, v Česku bude o sedm hodin víc, v Mansfieldu absolvují otevřený trénink, na kterém se očekává spousta tamních fanoušků.

Ve středu 10. června odletí do Mexika, druhý den v Guadalajaře nastoupí k úvodnímu utkání. Začátek je od 20.00 místního, v Česku bude už pátek čtyři hodiny ráno. Po utkání následuje návrat do Dallasu.

Český útočník Patrick Schick se podepisuje fanouškům před reprezentačním srazem.

Ve středu 17. června se tým vydá do Atlanty k druhému utkání, proti Jihoafrické republice vyběhne ve čtvrtek 18. června v poledne, v Česku bude 18.00.

K závěrečnému utkání ve skupině A Češi nastoupí v Mexico City proti domácímu mužstvu. Hraje se ve středu 24 června od 19.00, v Česku už bude 25. června tři hodiny ráno.

Pokud obsadí první, nebo druhou příčku ve skupině, postupují automaticky do vyřazovací fáze. Pak by je další utkání čekalo 1. července, nebo 28. června.

Když budou třetí, musí počkat tři dny, než se dohrají všechna utkání ve skupinách. Dozví se, jestli do play off prošli jako jeden z osmi nejlepších týmů na třetích místech.

„Skupina je nevyzpytatelná, ještě nevíme, co od soupeřů čekat. Ale cílem i úspěchem bude postup, pak se může stát cokoli,“ pronesl Holeš.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Jablonec B vs. NeratoviceFotbal - 34. kolo - 28. 5. 2026:Jablonec B vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
28. 5. 17:00
  • 1.80
  • 3.57
  • 3.00
Příbram B vs. Slavia CFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Příbram B vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
29. 5. 15:00
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Frýdek-Místek vs. HodonínFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Frýdek-Místek vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
29. 5. 17:30
  • 2.82
  • 3.49
  • 1.90
Písek vs. KladnoFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Písek vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
29. 5. 18:00
  • 6.47
  • 4.00
  • 1.34
Hostouň vs. Králův DvůrFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Hostouň vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
29. 5. 18:00
  • 2.54
  • 3.00
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát

Aktualizujeme
Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství...

Ještě naposled obejmout rodinu. A pak na shledanou nejdřív za měsíc. Devětadvacet vyvolených českých fotbalistů se po pár dnech volna znovu vrací do práce. Její náplň? Mistrovství světa ve Spojených...

28. května 2026  13:21

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední přípravné zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

28. května 2026  13:13

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Dva týdny do turnaje, schází se česká reprezentace

Sledujeme online
Čeští fotbalisté ve slušivých tričkách Všichni jsou už v Mexiku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

28. května 2026  12:10

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia má rekordní posilu, Hůlka jde do Liberce

Sledujeme online
Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  9:46

Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu.

Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...

28. května 2026  8:22

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

OBRAZEM: Nedvěd, Berger i Panenka. Fotbalisté si připomněli evropské úspěchy

Pavel Nedvěd a Horst Siegl na akci Setkání fotbalových legend.

Třicet let uplynulo od chvíle, kdy čeští fotbalisté vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy, a dokonce padesát let od momentu, kdy šampionát opanovali. Úspěchy z let 1996 a 1976 si ve...

28. května 2026  7:22

Crystal Palace - Vallecano 1:0, Konferenční liga pro anglický tým, výhru zajistil Mateta

Fotbalisté Crystal Palace slaví gól ve finále Konferenční ligy proti Vallecanu.

První trofej v evropské soutěži na stadionu v Lipsku vybojovali fotbalisté Crystal Palace. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazili španělské Rayo Vallecano 1:0, jediný gól dal Jean-Philippe...

27. května 2026,  aktualizováno  23:10

Nominace Česka na MS ve fotbale 2026: Soupiska pro přípravné zápasy

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a...

Čeští fotbalisté se po dvaceti letech čekání představí na mistrovství světa. Kteří hráči jsou ve výběru trenéra Miroslava Koubka? Aktuální soupisku najdete v našem přehledu.

27. května 2026  21:55

Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže

Trenér Slovácka Roman Skuhravý navádí své svěřence v úvodním zápase baráže...

Z Brna si odvezli tříbrankový náskok. Ambicióznímu Artisu na jeho hřišti ukázali rozdíl mezi první a druhou ligou. V poločase baráže vedou fotbalisté Slovácka 4:1, trenér Roman Skuhravý však krotil...

27. května 2026  21:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

27. května 2026  17:50,  aktualizováno  20:12

Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že překoná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...

27. května 2026  17:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.