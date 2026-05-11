Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Autor: ,
  13:17
Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí, na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale.

Tomáš Souček utěšuje neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra Chytila v semifinále baráže o MS proti Irsku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se před odletem do dějiště mistrovství po dvou měsících vrátí na stadion Sparty na Letné, kde na konci března ve finále play off prošli po výhře v penaltovém rozstřelu nad Dánskem na závěrečný turnaj. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd již krátce po postupu uvedl, že jedním z možných soupeřů je Chile, nakonec se ale FAČR dohodla s Kosovem.

Vstupenka za 48 milionů? Infantino ceny na MS hájí: Jsme nezisková organizace

„Těšíme se zpět na Letnou, kde jsme v březnu zvládli finále baráže s Dánskem i díky obrovské podpoře našich fanoušků. Stejně tak pevně věříme, že skvělá atmosféra bude na stadionu panovat i v posledním domácím přípravném utkání proti Kosovu před odletem do dějiště mistrovství světa. Zápas vnímáme jako dobrý test a možnost rozloučit se s fanoušky před cestou na MS,“ řekl Nedvěd.

Český tým se s Kosovem utká potřetí. V roce 2019 v evropské kvalifikaci nejprve prohrál v Prištině 1:2, doma pak soupeře stejným výsledkem porazil a prošel na kontinentální šampionát. Kosovu těsně unikl postup na nadcházející mistrovství světa, v březnovém finále play off prohrálo s Tureckem 0:1.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Předprodej vstupenek začne ve středu. Lístky bude možné pořídit v pěti cenových kategoriích, a to od 190 do 890 korun. Výkop zápasu je naplánovaný na 16:00, čas však ještě musí posvětit UEFA. Hned po utkání by měl národní tým už odletět do Ameriky, kde ho bude čekat generálka na šampionát. Do mistrovství vstoupí 11. června tamního času zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře.

Během turnaje bude mít Koubkův výběr tréninkovou základnu v Mansfieldu u Dallasu, kam by měl zamířit po generálce v New Jersey. K jednotlivým duelům šampionátu budou reprezentanti létat, ve skupině vedle Korejské republiky nastoupí ještě v Atlantě proti Jižní Africe a v Mexiku City proti domácímu výběru.

Vstoupit do diskuse
Témata: Letná
Tipsport - partner programu
Opava vs. Artis BrnoFotbal - 28. kolo - 11. 5. 2026:Opava vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
11. 5. 17:00
  • 2.40
  • 3.32
  • 2.87
Neapol vs. BoloňaFotbal - 36. kolo - 11. 5. 2026:Neapol vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
11. 5. 20:45
  • 1.57
  • 4.27
  • 6.21
Tottenham vs. LeedsFotbal - 36. kolo - 11. 5. 2026:Tottenham vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
11. 5. 21:00
  • 1.76
  • 4.07
  • 4.67
Rayo Vallecano vs. GironaFotbal - 35. kolo - 11. 5. 2026:Rayo Vallecano vs. Girona //www.idnes.cz/sport
11. 5. 21:00
  • 2.63
  • 3.09
  • 3.10
Chrudim vs. PříbramFotbal - 28. kolo - 12. 5. 2026:Chrudim vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
12. 5. 17:00
  • 2.82
  • 3.45
  • 2.27
Slovácko vs. OstravaFotbal - 3. kolo - 12. 5. 2026:Slovácko vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
12. 5. 17:30
  • 2.89
  • 3.46
  • 2.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Tomáš Souček utěšuje neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře...

11. května 2026  13:17

Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Policisté už vědí, kdo v závěru víkendového derby napadl brankáře sparťanských fotbalistů Jakuba Surovčíka. Znají i totožnost dalších fanoušků, kteří jsou podezřelí z protiprávního jednání....

11. května 2026  11:59

Vacek se po konci kariéry ptá: Jak funguje LinkedIn? Fotbal už jen v Dobrouči

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého...

11. května 2026  11:30

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

11. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při...

11. května 2026  9:03

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

Jsme dvě mámy, no a co? Fotbalistky nejen o synovi. Proč se nevyplatilo být v repre?

Bývalé fotbalistky Lucia Ondrušová (vpravo) a Carmen Absolonová v podcastu...

Seznámily se ve slovenské fotbalové reprezentaci. Dnes je pojí nejen láska k fotbalu, ale i i k pětiměsíčnímu synovi Hugovi. Lucia Ondrušová a Carmen Absolonová promluvily v pořadu FotbalOna o coming...

11. května 2026

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

10. května 2026  23:55

Výhra v El Clásicu začala oslavy. Barcelona porazila Real a má 29. mistrovský titul

Fotbalisté Barcelony slaví zisk mistrovského titulu ve španělské lize.

Fotbalisté Barcelony získali svůj 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým...

10. května 2026  23:26

Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží uniknout Františku Čechovi z Jablonce.

Jablonečtí fotbalisté uhájili dvoubodový náskok před soupeři z Hradce Králové. Zápas ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul skončil remízou 1:1, za hosty ve 25. minutě skóroval Ondřej Mihálik, za...

10. května 2026,  aktualizováno  20:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sigma se na postup nadřela, rozhodlo až prodloužení. Hapal: Musíme být přesnější

Olomoucký útočník Václav Sejk neproměňuje penaltu v utkání proti Bohemians.

Měla to být klidná dohrávka semifinálové série nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Fotbalisté Sigmy však svým výkonem doma proti Bohemians mnoho fanoušků nenadchli. Ačkoli většinu času...

10. května 2026  20:39

Pardubice - Karviná 1:3, hosté otočili celkové skóre a postupují, rozhodl Vinícius

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

První zápas proti Pardubicím prohráli 1:2, teď na hřišti soupeře slaví postup do finále nadstavbové skupiny o umístění. Fotbalisté Karviné vedli díky gólu Jana Fialy z 96. minuty po základní hrací...

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  20:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.