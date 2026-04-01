Češi zvolna stoupají vzhůru. V žebříčku FIFA si polepšili na 41. příčku

Dubnový žebříček FIFA
1. (3.) Francie 1877 b., 2. (1.) Španělsko 1876, 3. (2.) Argentina 1875, 4. (4.) Anglie 1826, 5. (6.) Portugalsko 1764, 6. (5.) Brazílie 1761, 7. (7.) Nizozemsko 1758, 8. (8.) Maroko 1756, 9. (9.) Belgie 1735, 10. (10.) Německo 1730, 11. (11.) Chorvatsko 1717, 12. (13.) Itálie 1700, 13. (14.) Kolumbie 1693, 14. (12.) Senegal 1689, 15. (16.) Mexiko 1681, 16. (15.) USA 1673, 17. (17.) Uruguay 1673, 18. (19.) Japonsko 1660, 19. (18.) Švýcarsko 1649, 20. (21.) Dánsko 1621, ...25. (22.) Korea 1589, 41. (43.) Česko 1501, 60. (60.) JAR 1430.
(v závorce předchozí umístění)
Český tým na konci března odehrál první dva letošní zápasy, v nichž ho vedl nový trenér Miroslav Koubek. A úspěšně zvládl baráž o letní mistrovství světa v Americe: v semifinále proti Irsku i v úterním finále proti Dánsku zvítězil v penaltovém rozstřelu poté, co duely po prodloužení skončily nerozhodně 2:2.
Češi si v březnu připsali do žebříčku 14,38 bodu a dostali se před Maďarsko a Skotsko. Za utkání s Dánskem získali 9,35 bodu a za zápas s Irskem 5,03 bodu. V pořadí figurují nejvýše od září, kdy jim patřila 39. pozice.
O první místo po půlroce přišlo Španělsko, úřadující mistři Evropy se dostali do čela pořadí v září. Francie při posunu na vedoucí pozici přeskočila také poslední světové šampiony z Argentiny, kteří jsou aktuálně třetí.
Francie se dostala na nejlepší pozici poprvé od přelomu léta a podzimu 2018. Pořadí v čele je velmi vyrovnané, vedoucí celek má na Španělsko náskok zhruba bodu, o necelé dva body zpět je Argentina.
Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?
Nejvýše z českých soupeřů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa figuruje Mexiko, jedné z hostitelských zemí patří 15. místo. Korea se propadla o tři příčky na 25. pozici, jediná Jihoafrická republika je níže než Koubkův výběr, a to šedesátá. Dánové se navzdory vypadnutí s Českem ve finále baráže posunuli o jedno místo na 20. příčku.
Další vydání žebříčku plánuje FIFA zveřejnit těsně před začátkem mistrovství světa 10. června.