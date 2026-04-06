Češi mají velkou šanci na postup, tvrdí predikce MS. Rozhodovat bude každý gól

Na turnaji, který poprvé v historii přivítá osmačtyřicet zemí světa, se Češi představí po dvaceti letech. Po úspěšné baráži, v níž zdolali Irsko a Dánsko, zamířili do skupiny A, což bylo dané po prosincovém losu.
Tam číhá vedle hostitelského Mexika ještě Jižní Korea a Jihoafrická republika.
Tedy žádný světový gigant.
Což zohledňují i predikce, které jsou pro Čechy víc než příznivé.
Světový šampionát v Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických startuje už za dva měsíce, Česko do něj vstoupí zápasem s Jižní Koreou 12. června.
Logistika mistrovství. Jak a kam budou Češi cestovat? Nalétají tisíce kilometrů
A právě to může být rozhodující duel.
Účet Football Meets Data, který se na sítích rovněž zabývá fotbalovými statistikami, vyčíslil pravděpodobnost českého postupu do play off na 70 procent.
Dál projdou z každé z dvanácti skupin jistě dva týmy a k nim se ještě přidá osm nejlepších ze třetích míst.
Češi mají bojovat o druhé místo právě s Korejci, kteří by měli skončit druzí s pravděpodobností 30 %, čeští reprezentanti mají o dvě procenta méně. Pokud v úvodním zápase uspějí, jejich šance výrazně vzrostou.
Both 🇨🇿 Czechia and 🇧🇦 BiH are expected to qualify for the knockout stage as one of the best 8 third-placed teams.— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 2, 2026
🇲🇽 Mexico
🇨🇭 Switzerland
🇨🇦 Canada
all with >90% to make the Round of 32.
It's close between 🇰🇷 KOR and 🇨🇿 CZE for 2nd.
👉 All probabilities and projections… pic.twitter.com/ddxy55xtaO
Už jen proto, že na postup mezi 32 nejlepších týmů, což je nově první kolo závěrečného play off, by měly s přehledem stačit tři body a vyrovnané skóre (96,3 %). Se čtyřmi body je postup tutovka.
Favoritem skupiny je logicky domácí Mexiko, které odehraje všechny tři duely na svých stadionech a na tamní podmínky ve vysoké nadmořské výšce je zvyklé. V žebříčku FIFA je na 15. místě, pět pozic nad Dánskem, které 41. Češi vyřadili ve finále baráže.
Český postup vyhlíží i Sebastian Stafford-Bloor z renomovaného serveru The Athletic. Pokusil se sestavit výsledky play off, do kterého podle něj Češi projdou ze třetího místa a následně vypadnou s Belgií.
Naopak dvojice Nick Miller a Tim Spiers ze stejné redakce zařadila reprezentanty na 39. místo ze všech účastníků turnaje, dokonce až za Katar, Jižní Afriku či Panamu.
Na Korejce pozor, Sigma může vyprávět. Dovést je do Česka? Složité, i kvůli vojně
„Vzhledem k tomu, že se od roku 1990 kvalifikovali teprve na druhý světový turnaj, byli ohledně svých šancí v baráži pesimističtí. Nakonec prošli dvakrát na penalty. Nejnebezpečnějším útočníkem zůstává Patrik Schick, ale jinak není moc o čem psát,“ stojí ve vysvětlivce.
Boj o účast ve vyřazovací fázi bude v každé skupině těsný. Rozhodovat může nakonec každý gól. Stačí záporné skóre o dvě branky a šance projít ze třetího místa klesá o 20 procent.
Češi po utkání s Jižní Koreou hrají 18. června s Jihoafrickou republikou v Atlantě a na závěr se střetnou s Mexikem v jeho hlavním městě. Kolikátí ve skupině skončí? A vyslouží si na turnaji ještě minimálně čtvrtý zápas?