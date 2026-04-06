Češi mají velkou šanci na postup, tvrdí predikce MS. Rozhodovat bude každý gól

  15:02
Podle účtu Football Rankings, který se na sociální síti X zabývá simulacemi fotbalových výsledků, se Češi dostali do druhé nejslabší skupiny na nadcházejícím mistrovství světa. Můžou si zajistit postup mezi 32 nejlepších? Podívejte se, jak letní obří šampionát vidí různé statistické predikce.
Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Tomáš Chorý a Tomáš Souček se radují během rozstřelu v baráži s Dánskem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na turnaji, který poprvé v historii přivítá osmačtyřicet zemí světa, se Češi představí po dvaceti letech. Po úspěšné baráži, v níž zdolali Irsko a Dánsko, zamířili do skupiny A, což bylo dané po prosincovém losu.

Tam číhá vedle hostitelského Mexika ještě Jižní Korea a Jihoafrická republika.

Tedy žádný světový gigant.

Což zohledňují i predikce, které jsou pro Čechy víc než příznivé.

Světový šampionát v Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických startuje už za dva měsíce, Česko do něj vstoupí zápasem s Jižní Koreou 12. června.

Logistika mistrovství. Jak a kam budou Češi cestovat? Nalétají tisíce kilometrů

A právě to může být rozhodující duel.

Účet Football Meets Data, který se na sítích rovněž zabývá fotbalovými statistikami, vyčíslil pravděpodobnost českého postupu do play off na 70 procent.

Dál projdou z každé z dvanácti skupin jistě dva týmy a k nim se ještě přidá osm nejlepších ze třetích míst.

Češi mají bojovat o druhé místo právě s Korejci, kteří by měli skončit druzí s pravděpodobností 30 %, čeští reprezentanti mají o dvě procenta méně. Pokud v úvodním zápase uspějí, jejich šance výrazně vzrostou.

Už jen proto, že na postup mezi 32 nejlepších týmů, což je nově první kolo závěrečného play off, by měly s přehledem stačit tři body a vyrovnané skóre (96,3 %). Se čtyřmi body je postup tutovka.

Favoritem skupiny je logicky domácí Mexiko, které odehraje všechny tři duely na svých stadionech a na tamní podmínky ve vysoké nadmořské výšce je zvyklé. V žebříčku FIFA je na 15. místě, pět pozic nad Dánskem, které 41. Češi vyřadili ve finále baráže.

Český postup vyhlíží i Sebastian Stafford-Bloor z renomovaného serveru The Athletic. Pokusil se sestavit výsledky play off, do kterého podle něj Češi projdou ze třetího místa a následně vypadnou s Belgií.

Naopak dvojice Nick Miller a Tim Spiers ze stejné redakce zařadila reprezentanty na 39. místo ze všech účastníků turnaje, dokonce až za Katar, Jižní Afriku či Panamu.

Na Korejce pozor, Sigma může vyprávět. Dovést je do Česka? Složité, i kvůli vojně

„Vzhledem k tomu, že se od roku 1990 kvalifikovali teprve na druhý světový turnaj, byli ohledně svých šancí v baráži pesimističtí. Nakonec prošli dvakrát na penalty. Nejnebezpečnějším útočníkem zůstává Patrik Schick, ale jinak není moc o čem psát,“ stojí ve vysvětlivce.

Boj o účast ve vyřazovací fázi bude v každé skupině těsný. Rozhodovat může nakonec každý gól. Stačí záporné skóre o dvě branky a šance projít ze třetího místa klesá o 20 procent.

Češi po utkání s Jižní Koreou hrají 18. června s Jihoafrickou republikou v Atlantě a na závěr se střetnou s Mexikem v jeho hlavním městě. Kolikátí ve skupině skončí? A vyslouží si na turnaji ještě minimálně čtvrtý zápas?

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Fyzioterapeut a masér fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš. Před třemi lety...

Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli...

6. dubna 2026  13:45

Zatím ještě nevíme. V Lyonu zkoumají vážnost Šulcova zranění

Pavel Šulc z Lyonu testuje své zranění.

Trenér lyonských fotbalistů Paulo Fonseca zatím nedokázal odhadnout, jak vážné je zranění českého reprezentanta Pavla Šulce, které si přivodil v nedělním ligovém duelu v Angers. Pětadvacetiletý...

6. dubna 2026  12:39

Zlomy střelce Mihálika: dva góly, pokoření Bohemians. Zbývají už jen Pardubice

Fanoušci a hráči Hradce Králové oslavují gól proti Bohemians Praha 1905

Dva góly v jednom ligovém zápase? Na tento fotbalový počin si musel královéhradecký útočník Ondřej Mihálik počkat až do svých devětadvacátých narozenin. Tři dny po nich se mu to poprvé v kariéře...

6. dubna 2026  10:38

NEJ Z LIGY: Trpišovský má strach z MS, křehká Sparta i plzeňské déjà vu

Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.

Už je jasné, že vítězem základní části fotbalové Chance Ligy bude Slavia. Tři kola před koncem ji druhá Sparta s desetibodovou ztrátou už nedožene. Pak následuje pět kol nadstavby. A záhy mistrovství...

6. dubna 2026  10:05

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

