Česká reprezentace si postup na mistrovství světa zajistila v dodatečné baráži. A bylo to pořádné drama. V obou duelech rozhodla o svém úspěchu až v penaltovém rozstřelu. Češi nejprve po velkém boji vyřadili v Edenu Irsko a o pár dní později na Letné zdolali Dánsko.
Program českých fotbalistů na MS 2026
Na světovém šampionátu budou Češi hrát ve skupině A. Odstartují zápasem proti Jižní Koreji, potom je čekají souboje s JAR a Mexikem.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|12.06.
|04:00
|Jižní Korea – ČESKO
|Guadalajara Stadium (Mexiko)
|2
|18.06.
|18:00
|ČESKO – JAR
|Atlanta Stadium (USA)
|3
|25.06.
|03:00
|ČESKO – Mexiko
|Mexico City Stadium (Mexiko)
Soupiska českých fotbalistů na MS 2026
Konečná česká nominace na MS obsahuje 26 jmen. Tři brankáře, devět obránců, devět záložníků a pět útočníků. Trenér Koubek povolal i Davida Douděru a Tomáše Chorého, kteří byli těsně před šampionátem vyřazeni z kádru Slavie.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Lukáš Horníček
|Braga
|1
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|19
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia Praha
|14
|0
|Obránci
|Vladimír Coufal
|Hoffenheim
|61
|2
|David Douděra
|Slavia Praha
|16
|2
|Tomáš Holeš
|Slavia Praha
|40
|2
|Robin Hranáč
|Hoffenheim
|13
|1
|Štěpán Chaloupek
|Slavia Praha
|4
|0
|David Jurásek
|Slavia Praha
|17
|1
|Ladislav Krejčí ml.
|Wolverhampton
|26
|5
|Jaroslav Zelený
|Sparta Praha
|22
|0
|David Zima
|Slavia Praha
|24
|1
|Záložníci
|Lukáš Červ
|Plzeň
|16
|2
|Vladimír Darida
|Hradec Králové
|78
|8
|Lukáš Provod
|Slavia Praha
|37
|3
|Michal Sadílek
|Slavia Praha
|34
|1
|Hugo Sochůrek
|Sparta Praha
|1
|0
|Alexandr Sojka
|Plzeň
|1
|0
|Tomáš Souček
|West Ham
|89
|17
|Pavel Šulc
|Lyon
|20
|5
|Denis Višinský
|Plzeň
|1
|0
|Útočníci
|Adam Hložek
|Hoffenheim
|42
|5
|Tomáš Chorý
|Slavia Praha
|21
|6
|Mojmír Chytil
|Slavia Praha
|22
|6
|Jan Kuchta
|Sparta Praha
|31
|3
|Patrik Schick
|Leverkusen
|52
|25
Opory české reprezentace
Z každé řady vybíráme hráče, který by měl patřit mezi lídry celého týmu. Kdo bude oporou v defenzivě, kdo potáhne zálohu a na koho se český výběr bude spoléhat v ofenzivě?
Brankář Matěj Kovář
Jedničkou sice není dlouho, ale v baráži ukázal, že spoluhráče umí ve vypjatých chvílích podržet. I pod tlakem působí sebejistě, nedělá mu problémy rozehrávka. Má skvělý reflex a umí využít svou vysokou postavu (196 cm) k pokrytí velké části brány.
Obrana Ladislav Krejčí
Kapitán a jasný lídr týmu. Muž, okolo něhož se všechno točí. Zdobí ho skvělá fyzická připravenost. Má výborné čtení hry a organizační schopnosti. Vyniká v soubojích a je velmi platný i při zakládání útoků. Při útočných standardních situacích si dokáže najít správné místo a střílet důležité góly.
Záloha Pavel Šulc
Nejlepší český fotbalista současnosti. Jeho velkou předností je dynamika a obrovský fyzický fond. Je dobře technicky vybavený a umí hrát oběma nohama. V zakončení je mimořádně efektivní. Nejčastěji nastupuje jako podhrotový hráč, ale je schopen operovat i na křídle nebo na hrotu. Držitel domácího ocenění Fotbalista roku 2025.
Útok Patrik Schick
Vysoký, technicky vybavený hrotový útočník s ideálními fyzickými předpoklady (191 cm/87 kg). Je šikovný při práci s míčem, má velmi dobrý výběr místa v pokutovém území a výborné zakončení levou nohou i hlavou. Jeho velkou předností je střelecký instinkt a efektivita v koncovce. Důležitou práci pro tým odvádí také díky schopnosti podržet míč. Často se zapojuje do kombinace, dokáže sklepávat míče a vytvářet šance pro nabíhající spoluhráče.
Příprava českých fotbalistů před MS
Velká zkušenost a první zkouška před světovým šampionátem byla pro české fotbalisty úspěšná baráž. Následovaly přípravné zápasy s Kosovem (2:1) a generálka proti Guatemale (3:1).
Bilance se soupeři ve skupině A
Český tým má v základní skupině exotické soupeře, na které běžně nenaráží. Proti Koreji odehrál tři přípravné duely, s JAR a Mexikem se potkal pouze jednou.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|05.06.16
|příprava
|Česko
|Jižní Korea
|1:2
|15.08.01
|příprava
|Česko
|Jižní Korea
|5:0
|27.05.98
|příprava
|Jižní Korea
|Česko
|2:2
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|13.12.97
|Konfederační pohár
|Jihoafrická republika
|Česko
|2:2
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|08.02.00
|Carlsberg Cup
|Česko
|Mexiko
|2:1
Historie účastí na MS ve fotbale
Od roku 1918 hrál národní tým pod hlavičkou Československa. Na mistrovstvích světa v letech 1934 a 1962 získal stříbrné medaile.
|Turnaj
|Místo konání
|Účast
|MS 1930
|Uruguay
|Ne
|MS 1934
|Itálie
|Stříbrná medaile
|MS 1938
|Francie
|Vyřazeno ve čtvrtfinále Brazílií
|MS 1950
|Brazílie
|Ne
|MS 1954
|Švýcarsko
|Nepostoupilo ze skupiny
|MS 1958
|Švédsko
|Nepostoupilo ze skupiny
|MS 1962
|Chile
|Stříbrná medaile
|MS 1966
|Anglie
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 1970
|Mexiko
|Nepostoupilo ze skupiny
|MS 1974
|Německo
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 1978
|Argentina
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 1982
|Španělsko
|Nepostoupilo ze skupiny
|MS 1986
|Mexiko
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 1990
|Itálie
|Vyřazeno ve čtvrtfinále NSR
|MS 1994
|USA
|Nepostoupilo z kvalifikace
Od roku 1994 nastupuje samostatná česká reprezentace, která se z osmi pokusů kvalifikovala na světový šampionát pouze v roce 2006 a po dlouhých dvaceti letech také v roce 2026.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1998
|Francie
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 2002
|Jižní Korea a Japonsko
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 2006
|Německo
|3. místo v základní skupině E
|MS 2010
|Jižní Afrika
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 2014
|Brazílie
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 2018
|Rusko
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 2022
|Katar
|Nepostoupilo z kvalifikace
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Postup z kvalifikace
Kde sledovat české zápasy na MS ve fotbale 2026
- Zápasy české reprezentace na mistrovství světa poběží současně na volně dostupných stanicích ČT sport a Nova Action.
- Sledovat je můžete i prostřednictvím textových online reportáží na iDNES.cz.