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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Česko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

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  10:58
Čeští fotbalisté si po dvaceti letech zahrají na mistrovství světa. V základní skupině odehrají dvě utkání v Mexiku a jedno v USA. Jejich program, výsledky, soupisku, historickou bilanci na MS i další informace najdete v našem přehledu.

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Česká reprezentace si postup na mistrovství světa zajistila v dodatečné baráži. A bylo to pořádné drama. V obou duelech rozhodla o svém úspěchu až v penaltovém rozstřelu. Češi nejprve po velkém boji vyřadili v Edenu Irsko a o pár dní později na Letné zdolali Dánsko.

Program českých fotbalistů na MS 2026

Na světovém šampionátu budou Češi hrát ve skupině A. Odstartují zápasem proti Jižní Koreji, potom je čekají souboje s JAR a Mexikem.

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
112.06.04:00Jižní Korea – ČESKOGuadalajara Stadium (Mexiko)
218.06.18:00ČESKO – JARAtlanta Stadium (USA)
325.06.03:00ČESKO – MexikoMexico City Stadium (Mexiko)

Soupiska českých fotbalistů na MS 2026

Konečná česká nominace na MS obsahuje 26 jmen. Tři brankáře, devět obránců, devět záložníků a pět útočníků. Trenér Koubek povolal i Davida Douděru a Tomáše Chorého, kteří byli těsně před šampionátem vyřazeni z kádru Slavie.

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiLukáš HorníčekBraga10
Matěj KovářPSV Eindhoven190
Jindřich StaněkSlavia Praha140
ObránciVladimír CoufalHoffenheim612
David DouděraSlavia Praha162
Tomáš HolešSlavia Praha402
Robin HranáčHoffenheim131
Štěpán ChaloupekSlavia Praha40
David JurásekSlavia Praha171
Ladislav Krejčí ml.Wolverhampton265
Jaroslav ZelenýSparta Praha220
David ZimaSlavia Praha241
ZáložníciLukáš ČervPlzeň162
Vladimír DaridaHradec Králové788
Lukáš ProvodSlavia Praha373
Michal SadílekSlavia Praha341
Hugo SochůrekSparta Praha10
Alexandr SojkaPlzeň10
Tomáš SoučekWest Ham8917
Pavel ŠulcLyon205
Denis VišinskýPlzeň10
ÚtočníciAdam HložekHoffenheim425
Tomáš ChorýSlavia Praha216
Mojmír ChytilSlavia Praha226
Jan KuchtaSparta Praha313
Patrik SchickLeverkusen5225

Opory české reprezentace

Z každé řady vybíráme hráče, který by měl patřit mezi lídry celého týmu. Kdo bude oporou v defenzivě, kdo potáhne zálohu a na koho se český výběr bude spoléhat v ofenzivě?

Brankář Matěj Kovář

Jedničkou sice není dlouho, ale v baráži ukázal, že spoluhráče umí ve vypjatých chvílích podržet. I pod tlakem působí sebejistě, nedělá mu problémy rozehrávka. Má skvělý reflex a umí využít svou vysokou postavu (196 cm) k pokrytí velké části brány.

Český brankář Matěj Kovář na rozcvičce před baráží s Irskem.

Obrana Ladislav Krejčí

Kapitán a jasný lídr týmu. Muž, okolo něhož se všechno točí. Zdobí ho skvělá fyzická připravenost. Má výborné čtení hry a organizační schopnosti. Vyniká v soubojích a je velmi platný i při zakládání útoků. Při útočných standardních situacích si dokáže najít správné místo a střílet důležité góly.

Český kapitán Ladislav Krejčí

Záloha Pavel Šulc

Nejlepší český fotbalista současnosti. Jeho velkou předností je dynamika a obrovský fyzický fond. Je dobře technicky vybavený a umí hrát oběma nohama. V zakončení je mimořádně efektivní. Nejčastěji nastupuje jako podhrotový hráč, ale je schopen operovat i na křídle nebo na hrotu. Držitel domácího ocenění Fotbalista roku 2025.

Pavel Šulc se raduje z gólu.

Útok Patrik Schick

Vysoký, technicky vybavený hrotový útočník s ideálními fyzickými předpoklady (191 cm/87 kg). Je šikovný při práci s míčem, má velmi dobrý výběr místa v pokutovém území a výborné zakončení levou nohou i hlavou. Jeho velkou předností je střelecký instinkt a efektivita v koncovce. Důležitou práci pro tým odvádí také díky schopnosti podržet míč. Často se zapojuje do kombinace, dokáže sklepávat míče a vytvářet šance pro nabíhající spoluhráče.

Patrik Schick (vlevo) v souboji o míč s Mikkelem Damsgaardem.

Příprava českých fotbalistů před MS

Velká zkušenost a první zkouška před světovým šampionátem byla pro české fotbalisty úspěšná baráž. Následovaly přípravné zápasy s Kosovem (2:1) a generálka proti Guatemale (3:1).

Bilance se soupeři ve skupině A

Český tým má v základní skupině exotické soupeře, na které běžně nenaráží. Proti Koreji odehrál tři přípravné duely, s JAR a Mexikem se potkal pouze jednou.

Vzájemné zápasy Česka a Jižní Koreje
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
05.06.16přípravaČeskoJižní Korea1:2
15.08.01přípravaČeskoJižní Korea5:0
27.05.98přípravaJižní KoreaČesko2:2
Vzájemný zápasy Česka a JAR
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
13.12.97Konfederační pohárJihoafrická republikaČesko2:2
Vzájemný zápasy Česka a Mexika
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
08.02.00Carlsberg CupČeskoMexiko2:1

Historie účastí na MS ve fotbale

Od roku 1918 hrál národní tým pod hlavičkou Československa. Na mistrovstvích světa v letech 1934 a 1962 získal stříbrné medaile.

Československo na mistrovství světa ve fotbale
TurnajMísto konáníÚčast
MS 1930Uruguay Ne
MS 1934Itálie Stříbrná medaile
MS 1938Francie Vyřazeno ve čtvrtfinále Brazílií
MS 1950Brazílie Ne
MS 1954Švýcarsko Nepostoupilo ze skupiny
MS 1958Švédsko Nepostoupilo ze skupiny
MS 1962Chile Stříbrná medaile
MS 1966Anglie Nepostoupilo z kvalifikace
MS 1970MexikoNepostoupilo ze skupiny
MS 1974Německo Nepostoupilo z kvalifikace
MS 1978Argentina Nepostoupilo z kvalifikace
MS 1982Španělsko Nepostoupilo ze skupiny
MS 1986Mexiko Nepostoupilo z kvalifikace
MS 1990Itálie Vyřazeno ve čtvrtfinále NSR
MS 1994USA Nepostoupilo z kvalifikace

Od roku 1994 nastupuje samostatná česká reprezentace, která se z osmi pokusů kvalifikovala na světový šampionát pouze v roce 2006 a po dlouhých dvaceti letech také v roce 2026.

Česko na mistrovství světa ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1998FrancieNepostoupilo z kvalifikace
MS 2002Jižní Korea a JaponskoNepostoupilo z kvalifikace
MS 2006Německo3. místo v základní skupině E
MS 2010Jižní AfrikaNepostoupilo z kvalifikace
MS 2014BrazílieNepostoupilo z kvalifikace
MS 2018RuskoNepostoupilo z kvalifikace
MS 2022KatarNepostoupilo z kvalifikace
MS 2026Kanada, Mexiko a USAPostup z kvalifikace

Kde sledovat české zápasy na MS ve fotbale 2026

  • Zápasy české reprezentace na mistrovství světa poběží současně na volně dostupných stanicích ČT sport a Nova Action.
  • Sledovat je můžete i prostřednictvím textových online reportáží na iDNES.cz.
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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