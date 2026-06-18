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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Češi jako v budoucnosti: Taxíky bez řidičů i zelený Pantheon, co vznikal od střechy

Jiří Čihák
  15:30
Od našeho zpravodaje v USA - Pokud jste v Americe poprvé, zrovna v Atlantě si musíte každou chvíli připadat jako ve filmu ze vzdálené budoucnosti. Když potřebujete v centru města svézt taxíkem, přijede pro vás bílý Jaguar bez řidiče. Spustí výstražná světla, plynule přibrzdí u krajnice, elegantně vysune kliku od dveří a tradá na cestu.
Stadion v Atlantě, kde česká reprezentace vyzve jihoafrickou republiku.

Stadion v Atlantě, kde česká reprezentace vyzve jihoafrickou republiku. | foto: Jiří Čihák, iDNES.cz

Bezpečnostní opatření před stadionem v Atlantě.
Pohled na Mercedes-Benz Stadium v Atlantě, kde Češi odehrají druhý zápas...
Obří kruhová obrazovka na stadionu v Atlantě, kde Češi odehrají druhý zápas...
Stadion v Atlantě, kde čeští fotbalisté odehrají druhý zápas na světovém...
10 fotografií

Nasednete a pozdravit nemáte koho. Volant se točí sám a blinkry se spouštějí automaticky. Jakmile asi po patnácti minutách vyskočíte a zabouchnete za sebou, promnete si oči, jestli se vám tohle všechno jenom nezdálo.

Je klidně možné, že podobný zážitek budou mít ve čtvrtek i čeští fotbalisté.

Stadion, kde je čeká druhé utkání mistrovství světa s Jihoafrickou republikou, působí jako další atlantský výjev z jiného světa. Navenek hranaté monstrum, uvnitř obrovský stan.

ceskarepre

Krejda v úžasu ze stadionu v Atlantě ️

18. června 2026 v 8:31, příspěvek archivován: 18. června 2026 v 15:12
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„Nic podobného jsem ještě neviděl, takhle uzavřený a obrovský stadion,“ žasnul pod velkou kopulí Ladislav Krejčí. „Těším se, až si tady zahrajeme.“

Mercedes-Benz Stadium může připomínat i vesmírnou loď, jež pluje po západním okraji širšího centra města, jen pár minut pěšky od olympijského parku.

Když arénu s tmavě červenými sedačkami před devíti lety otevírali, byla nejdražší na světě.

Amerika jak vyšitá: roztleskávačky, show a trávník z farmy. I tohle je mistrovství světa

S unikátní střechou, kterou tvoří osm gigantických trojúhelníků, z nichž každý váží téměř pět set tun a rozevírají se podobně jako clona fotoaparátu. Nebo s 335 metrů dlouhou obrazovkou, kterou jako obrovský světelný prsten zavěsili přímo pod stropem.

Tohle je naprostá esence Ameriky.

Spoustu vjemů, blikajících barev a efektů, které odvádějí pozornost fanoušků. Však i pro fotbalisty, kteří zrovna budou očima hledat letící balon, může být nepříjemné, až se jim na stropě ztratí z dohledu v nekonečně dlouhém displeji. Z Evropy nic podobného neznají. Snad jen nové Bernabéu, zrekonstruovaný domov Realu Madrid, vzdáleně snese srovnání. Ale jinak nic.

Obří kruhová obrazovka na stadionu v Atlantě, kde Češi odehrají druhý zápas fotbalového mistrovství světa proti Jihoafrické republice.

Americký architekt Bill Johnson se inspiroval římským Pantheonem, starověkým kruhovým chrámem na Piazza della Rotonda v hlavním městě Itálie. I proto prý nejdřív načrtl samotnou střechu a až po ní začal promýšlet zbytek.

Měl vytvořit obrovitou sportovní scénu, ale především dominantu města a turistickou atrakci pro návštěvníky z celého světa.

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Vznikl i nejzelenější stadion v Americe, co zachycuje dešťovou vodu a využívá ji například ke splachování toalet či zavlažování okolí. A protože Atlanta, hlavní město státu Georgie, leží na migračních tazích několika druhů ptáků, součástí stavby jsou také speciální vzorovaná skla, do kterých ptáci nenaráží.

„Měli jsme dojem, že jsme se při návrzích stadionů už lehce opakovali,“ vysvětloval Johnson. „I to byl důvod, proč jsme chtěli prolomit zaběhnuté postupy a udělat něco úplně jiného.“

Povedlo se!

Aspoň na první pohled.

Celá stavba stála v přepočtu na pětatřicet miliard korun, což dělá při kapacitě 75 tisíc míst skoro půl milionu korun za jedno sedadlo. Rozhodně přitom nejde pouze o jeviště pro americký fotbal, jejž tady hrají místní Falcons: pohyblivé tribuny umožňují snadno pozměnit rozměry z NFL na standardy, které vyžaduje FIFA. Případně vytvořit prostor pro velké koncerty.

Bezpečnostní opatření před stadionem v Atlantě.

Přesto nakonec Atlanta může pořádat mistrovství světa jen díky mimořádné výjimce.

Během probíhajícího turnaje neexistuje žádný Mercedes-Benz Stadium, jak ho znají místní, ale pouze Atlanta Stadium, což vyplývá z přísných sponzorských pravidel. Větším problémem však pro organizátory bylo, že na střeše arény zůstává trojcípá hvězda, právě logo německé automobilky, které je nepřehlédnutelné z leteckých záběrů.

Zamaskovat ho nelze. A v případě technologických úprav, které FIFA původně navrhovala, by totiž hrozilo i poničení unikátního systému. Proto přišel ústupek.

A nejen Češi mohou nyní v Atlantě nakouknout do budoucnosti.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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