Césareo Victorino je jediný Mexičan, který kdy hrál českou fotbalovou ligu.
Na podzim v roce 2005 se ve čtyřech zápasech mihl ve Slavii. Celkem 158 minut.
„Už je to tak dávno, že vám toho k němu asi moc neřeknu,“ zavrtí hlavou kouč Karel Jarolím, když ho poprosíte, aby zavzpomínal.
On je to vůbec zvláštní příběh.
Mexický fotbalista s třinácti starty za reprezentaci, v létě 2001 hrál dokonce v Kolumbii finále Copa América. Přesto zůstala Slavia navždy jeho jedinou zahraniční štací. I těm, kteří se kolem klubu v té době motali, vzpomínky blednou. Ale zároveň ujišťují: „Trenér má pamatováka, určitě bude vědět víc.“
Momentku z pražského derby, na které s rozpřaženýma rukama cosi pokřikuje, má Victorino už roky jako profilový obrázek. Proč?