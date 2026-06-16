Cože? Pivo za tolik? Fanoušci řeší vysoké ceny na MS ve fotbale, Češi mají štěstí

Očekávat nízké ceny na tak pompézní akci by asi bylo naivní. Ale cifry zaskočili fandy hned z několika zemí na různých místech.
Ale nejdřív k těm z Bosny a Hercegoviny.
Ti sledovali duel svých oblíbenců v Torontu, kteří hráli proti domácí kanadské reprezentaci. Když zavítali k tamním stánkům, svítila na ně nafouknutá čísla.
Pivo za 16,75 kanadských dolarů, tedy zhruba 250 korun. Pořádná ďaha. Jestli si někdo chtěl dopřát „hoch verzi“ půllitru, musel z peněženky vytáhnout v přepočtu ještě o stovku více, mimochodem podobně jako za cheeseburger.
Pokud místo piva preferovali někteří třeba víno, platila pro ně částka 390 korun za dvě a půl deci.
Na sociálních sítích se rozjela košatá diskuze, návštěvníci kritikou nešetřili. Ale nejde jen o Bosňany. Proč se nepověnovat také českým fanouškům?
Ti z vás, kteří jste vyrazili do Mexika na první zápas proti Jižní Koreji, dobře víte, kolik vám ubylo na účtě.
Ale pro ostatní: už před stadionem vykukovaly cedule s plechovkovými pivy, byť o objemu 710 mililitrů, za 310 pesos – tedy asi 375 korun. Podobné částky doprovázely i další nápoje, o jídle nemluvě.
Krutá realita, zároveň trochu smůla.
Tentokrát totiž Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) nenastavila pevné ceny ve stáncích a každý stadion si tak mohl určit, za jaké částky bude zboží prodávat.
Mnohé z nich samozřejmě využily možnost ceny navýšit oproti běžnému provozu, co nejvíc to šlo, najdou se však i takové, kam by se snad někteří fanoušci přijeli klidně jen naobědvat.
Stačí se podívat do Atlanty.
Hurá, dobrá zpráva pro české cestovatele! Právě tam totiž svěřenci Miroslava Koubka odehrají druhý duel na turnaji, už ve čtvrtek od 18 hodin proti Jihoafrické republice.
„Mercedes-Benz Stadium zůstává oddaný fanouškům, kteří dělají každou událost výjimečnou. Od cenově dostupných jídel a nápojů až po prvotřídní zážitky pro hosty, jsme hrdí na to, že můžeme pokračovat v naší filozofii ‚fanoušci na prvním místě‘, když vítáme světoběžníky na osmi zápasech mistrovství světa ve fotbale,“ stojí na instagramovém účtu stadionu.
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Některé ceny jsou oproti těm třeba ze Seattlu nebo Guadalajary až šestinásobně nižší.
Na jednom pivu byste ušetřili 270 korun, což zní až šíleně.
Až bizarně působí útrata za vodu. V obrovských vedrech by bez dostatečné hydratace hrozily kolapsy návštěvníků, a to jim FIFA původně zakázala nosit si vlastní láhve s vodou.
Nakonec ustoupila a povolila fanouškům „petky“ z měkkého plastu o objemu do 590 mililitrů. Pokud ji ale vypijí moc brzy, musí ke stánku. A opět záleží, v jaké části Severní Ameriky se zrovna nachází. Někde utratí až 150 korun, ovšem třeba v Atlantě jen 62. Nutno však podotknout, že toto hostitelské město platí spíše za výjimku.
Stojí za ní jistý podnikatel Arthur Blank, majitel tamních Atlanta Falcons hrající NFL (americký fotbal).
„Fanoušci nám věnují svou energii, čas, nadšení nebo své prostředky a my to musíme ocenit. Sice nemůžeme vždy ovlivnit, co se děje na hřišti, ale můžeme ovlivnit zážitek fanoušků,“ odůvodňoval, proč se na stadionu v Atlantě nerozhodli prudce navyšovat ceny produktů.
Ať chcete, nebo ne, k akcím, kde jsou zapotřebí fanoušci, konzumace alkoholu patří. Pivo nepochybně.
A to ani nemusíte být v zemi některého z hostitelů. Třeba v Ekvádoru se prezident Daniel Noboa rozhodl během šampionátu zrušit v zemi daň na pivo. Ač jde o evidentní populistický tah, místní ho zkrátka ocení.
Fotbalem teď žije kdekdo. Jen ti, co vyráží přímo na stadiony, by se měli raději připravit, co to znamená pro jejich peněženky.